W Unii Europejskiej coraz częściej mówi się o konieczności zablokowania dostępu do platform społecznościowym młodszym użytkownikom, którzy spędzają tam naprawdę dużo czasu. Kolejnym krajem, gdzie zapadły takie decyzje, jest Grecja i tam nowe przepisy zaczną obowiązywać od przyszłego roku.

Grecja blokuje media społecznościowe dzieciom niemającym 15 lat

Informację przekazał grecki premier Kyriakos Mitsotakis, który udostępnił film z zapowiedzią na platformie TikTok. Skąd taka decyzja? Polityk na wideo argumentuje to m.in. lękiem, problemami ze snem czy cechami o wpływie uzależniającym.

Nowe zasady ograniczające dostęp do mediów społecznościowych w Grecji zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Dotyczy to dzieci poniżej 15. roku życia. Weryfikacja wieku ma odbywać się po stronie serwisów, które będą za to odpowiadać. W przeciwnym wypadku czekają je surowe kary na mocy unijnej ustawy o usługach cyfrowych.

Grecja będzie jednym z pierwszych krajów, które podejmą taką inicjatywę. Jestem jednak pewien, że nie będzie ona ostatnia. Naszym celem jest nakłonienie Unii Europejskiej do pójścia w tym kierunku

Pewne obowiązki spoczną także na rodzicach, którzy będą musieli pobrać na telefony własnych dzieci aplikację Portfel dziecka wspieraną przez kraj. Szczegóły egzekwowania przepisów są jeszcze na etapie doprecyzowania.

Czy media społecznościowe w Polsce również zostaną zablokowane w Polsce?

W naszym kraju również prowadzone są działania, których celem jest ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci przed 15. rokiem życia. Pracują nad tym resorty cyfryzacji oraz edukacji.

Ministra edukacji Barbara Nowacka przedstawiła plan ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci niemających ukończonych 15 lat pod koniec lutego. Wraz z planowanym zakazem używania telefonów komórkowych w szkołach.

W naszym kraju problem jest poważny, bo z mediów społecznościowych korzysta aż 1,4 mln dzieci w wieku 7-12 lat. Natomiast nastolatki spędzają w internecie średnio 5,5 godziny dziennie. Przepisy związane z zakazem telefonów w szkołach mają wejść w życie na początku roku szkolnego 2026/2027.

