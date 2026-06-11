Patostreaming to zjawisko, z którym w polskim internecie jest coraz większy problem. Sejm rozpoczął jakiś czas temu prace nad nowymi przepisami, których celem jest ukrócenie procederu. Teraz projekt ds. ustawy z zakazem patostreamingu został przegłosowany.

Sejm przyjął ustawę ws. zakazu patostreamingu

Dziś w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie projektu ustawy zakazującej patostreamingu. Tym razem posłowie okazali dużą zgodność. Za przyjęciem przepisów zagłosowało 419 posłów. 19 było przeciw, a tylko jeden wstrzymał się od głosu. Ustawa wymaga jeszcze podpisu prezydenta.

Co oznaczają nowe przepisy? Ustawa zakłada zakaz rozpowszechniania treści przedstawiających popełnianie czynów zabronionych w celu osiągania korzyści majątkowych lub osobistych. Dotyczy to również czynów polegających na znęcaniu się lub zabijaniu zwierząt czy poniżaniu innych osób, także za ich zgodą.

Za złamanie przepisów przewidziano wysokie kary. W każdym z wymienionych wyżej przypadków grozi więzienie. Katalog zawiera spis czynów, za których popełnienie grozi nie mniej niż 5 lat pozbawienia wolności. Są to m.in.:

umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy

znęcanie się nad zwierzętami i głowonogami lub zabicie ich

naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych

Za rozpowszechnianie w sieci treści prezentujących czyny zabronione wobec osób nieletnich grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Ustawa zakazująca patostreamy przyjęta po akcji Polsat News

Problem patostreamingu został nagłośniony przez Polsat News w ramach cyklu "Nie dla patocelebrytów". Publikacje wzywały m.in. do konieczności podjęcia działań, których celem będzie skuteczniejsza walka z tym procederem odbywającym się w sieci. W tym również ograniczających dostęp do takich materiałów dla osób małoletnich.

W środę zatwierdzono jeszcze poprawki zgłoszone do projektu. Komisja Nadzwyczajna do spraw Zmian w Kodyfikacjach zaopiniowała je pozytywnie. Warto dodać, że poselkie projekty w sprawie zakazu patostreamingu zostały złożone przez posłów PiS, a potem również KO.





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