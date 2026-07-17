Zakaz patostreamingu w Polsce. Prezydent podpisał ustawę

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację Kodeksu karnego wprowadzającą zakaz patostreamingu, mimo zgłaszanych zastrzeżeń co do jakości legislacyjnej nowych przepisów.

Nowe prawo, będące efektem projektów Koalicji Obywatelskiej oraz PiS, wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Za złamanie przepisów, w tym szczególnie za rozpowszechnianie treści z udziałem osób nieletnich, sprawcom będzie grozić kara pozbawienia wolności do lat 5.

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Sejm przegłosował nowe przepisy wprowadzające zakaz patostreamingu w zeszłym miesiącu. Od kilku tygodni ustawa czekała na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Dziś głowa państwa ogłosiła własną decyzję i nowe prawo wkrótce wejdzie w życie.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu

Prezydent Karol Nawrocki dziś z rana ogłosił swoje decyzje związane z ustawami leżącymi na jego biurku. Podpis został złożony m.in. na nowelizacji Kodeksu karnego, która wprowadza odpowiedzialność karną za tzw. patostreaming.

Prezydent zwrócił uwagę, że (jego zdaniem) nowa regulacja zawiera wady legislacyjne i tutaj wymienia m.in. brak odpowiednio doprecyzowanych definicji patostreamingu czy brak możliwości egzekwowania prawa w przypadku twórców internetowych prowadzących transmisje poza granicami Polski. Mimo to zdecydował się ją podpisać.

Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności

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Prezydent dodał, że liczy na dalsze prace nad przepisami, które pozwolą doprecyzować regulacje, co pozwoli na skuteczniejsze egzekwowanie prawa.

Kiedy wejdzie zakaz patostreamingu w Polsce?

Podpisanie regulacji przez prezydenta oznacza, że nowelizacja Kodeksu karnego przeszła całą ścieżkę legislacyjną i wkrótce będzie mogła wejść w życie. Nastąpi to zapewne w przyszłym miesiącu, bo proces zakłada wprowadzenie przepisów po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Zakaz patostreamingu jest efektem połączenia dwóch projektów przygotowanych przez Koalicję Obywatelską oraz PiS. Sejm przegłosował nowe przepisy w czerwcu niemal jednogłośnie. Za wprowadzeniem nowych regulacji było 419 posłów, a tylko 19 miało inne zdanie. Jedna osoba postanowiła się wstrzymać od głosowania.

Stworzenie nowych regulacji stało się możliwe dzięki nagłośnieniu problemu przez media, w tym szeroko rozpowszechnionej akcji Polsat News w ramach cyklu "Nie dla patocelebrytów". Za złamanie przepisów grożą wysokie kary. W przypadku rozpowszechniania treści prezentujących osoby nieletnie jest to pozbawienie wolności do lat 5.



