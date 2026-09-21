W skrócie Od 1 listopada 2026 r. wniosek o wpis nowej jednoosobowej działalności do CEIDG będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, co kończy erę papierowych formularzy.

Od 1 listopada 2028 r. pełna cyfryzacja obejmie zmiany, zawieszenia i wykreślenia firm, a dla spółek cywilnych uruchomiony zostanie system elektronicznego jednego okienka.

Do autoryzacji wniosków w CEIDG posłużą profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty z e-dowodu, gwarantujące integralność przesyłanych danych.

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Założenie firmy tylko przez internet od 1 listopada

Na podstawie ustawy z 13 marca 2026 r. polska administracja przechodzi w pełni na cyfrowy model obsługi przedsiębiorców. Przepisy nowelizujące ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wprowadzają szeroki zakres modyfikacji. Rejestracja papierowa przechodzi do historii, a cały system CEIDG przekształca się w kompleksową platformę usług dla biznesu.

Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności muszą przygotować się na całkowitą rewolucję w sposobie składania dokumentów. Od 1 listopada 2026 r. wniosek o wpis nowej jednoosobowej działalności gospodarczej do CEIDG można będzie złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Oznacza to definitywny koniec z tradycyjnymi papierowymi formularzami składanymi osobiście w urzędach gmin.

Dla osób startujących z pierwszym biznesem udostępniono dedykowaną ścieżkę w aplikacji mObywatel. Usługa ta, działająca od 23 kwietnia 2026 r., automatycznie pobiera część danych z rejestrów państwowych. Narzędzie, choć prostsze od tego na stronie rządowej, ma jednak swoje ograniczenia i służy głównie do prostych zgłoszeń. Pełen zakres formalności, w tym zgłoszenia do podatku VAT czy dodatkowych ubezpieczeń ZUS, nadal obsługuje portal biznes.gov.pl. System ten po poprawnym wysłaniu wniosku generuje automatyczne urzędowe poświadczenie odbioru na e-mail wnioskodawcy.

CEIDG będzie w pełni cyfrowa

Wprowadzana cyfryzacja została podzielona na kilka etapów, aby dać obywatelom i urzędom czas na adaptację. Drugi etap zaplanowano na 1 listopada 2028 r. Od tego momentu forma elektroniczna będzie jedyną, za pomocą której można będzie wykonywać wszystkie pozostałe czynności w rejestrze CEIDG, takie jak zmiana danych, zawieszenie, wznowienie oraz całkowite wykreślenie działalności.

Przejście na cyfrę odzwierciedla wyraźny trend w zachowaniach samych Polaków. Statystyki pokazują dynamiczny wzrost zainteresowania usługami e-administracji w ostatnich latach, wliczając w to m.in. rosnącą popularność mObywatela, z którego korzysta już 13 mln aktywnych użytkowników - według oficjalnych danych z września 2026 r.

Obowiązkowej e-rejestracji towarzyszą też nowe wymogi techniczne. Wszystkie udostępniane formularze internetowe muszą w pełni spełniać standardy dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowelizacja przepisów nakłada na przedsiębiorców obowiązek przekazywania szerszego zakresu informacji. W systemie CEIDG wyodrębniono osobną kategorię dla adresu e-mail właściciela firmy. Ponadto dane adresowe dotyczące miejsca prowadzenia biznesu muszą być odtąd bezwzględnie zgodne z systemem TERYT.

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Do podpisywania dokumentów w CEIDG można stosować profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis osobisty z e-dowodu. Przepisy dopuszczają też inne metody autoryzacji pod warunkiem gwarancji integralności danych i dokładnego czasu złożenia wniosku. Zarządzanie firmą ułatwia też funkcja pobierania mobilnego zaświadczenia o wpisie w aplikacji mObywatel. Dokument ten posiada równoważną moc prawną z tradycyjnymi wyciągami.

Dużą modyfikację zaplanowano też dla osób prowadzących biznes w formie spółki cywilnej. Od 1 listopada 2028 r. w ramach CEIDG zacznie działać elektroniczne "jedno okienko". Będzie to system pozwalający na równoczesne przekazanie niezbędnych danych do ZUS, KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Nowością prawną stanie się również możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez internet przy użyciu gotowego wzorca w CEIDG. Rozwiązanie to działa na wzór znanego z kodeksu spółek handlowych systemu S24.

Polacy wolą cyfrowo załatwiać sprawy urzędowe

Portal biznes.gov.pl umacnia swoją pozycję głównego punktu kontaktowego między sektorem prywatnym i państwowym. Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że baza użytkowników serwisu wzrosła na przestrzeni dekady z 310 tys. do 1,8 mln osób. Co miesiąc wpływa tam około 250 tys. e-wniosków.

Ogólny wskaźnik korzystania z cyfrowej administracji w Polsce osiągnął poziom 61,1 proc. w populacji osób od 16 do 74 lat. Najwyższy odsetek odnotowuje się w miastach, gdzie sięga on 66,6 proc.

Przekształcenie CEIDG z prostej bazy danych w interaktywną platformę usług jednoznacznie kończy erę stania w kolejkach i przerzucania ton papieru. Dla właścicieli firm oznacza to oszczędność czasu, ale wymaga większej dbałości o aktualność wpisów cyfrowych.



