W skrócie Mężczyzna z Korei Południowej usłyszał zarzuty za użycie smart glasses ze sztuczną inteligencją podczas państwowego egzaminu na inżyniera ochrony przeciwpożarowej.

Zjawisko wykorzystywania inteligentnych okularów do oszustw staje się coraz częstsze, a egzaminatorzy mają poważne trudności z wykrywaniem tych urządzeń podczas egzaminów.

Koreańscy urzędnicy planują oficjalne zakazanie używania inteligentnych okularów AI na egzaminach, podobnie jak wcześniej uczyniły to siły powietrzne Stanów Zjednoczonych.

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Kara za ściąganie na egzaminie przy pomocy okularów z AI

Prokuratura Okręgowa w Kwangdzu postawiła mężczyźnie zarzuty naruszenia krajowej ustawy o kwalifikacjach technicznych. Sprawa ta stanowi precedens - to pierwszy przypadek w Korei Południowej i jeden z pierwszych na świecie, kiedy wykorzystanie smart glasses z AI do oszustwa egzaminacyjnego skończyło się aktem oskarżenia i sprawą karną.

Do zdarzenia doszło w maju 2026 r. podczas państwowego egzaminu na licencję inżyniera ochrony przeciwpożarowej w Kwangdzu. Podejrzany został przyłapany przez egzaminatora, który zauważył nietypowe odbicie światła na szkłach jego okularów. Przyłapany na gorącym uczynku mężczyzna przyznał się do winy. "Stworzyłem aplikację AI zgodną z inteligentnymi okularami i chciałem sprawdzić, czy wygeneruje poprawne odpowiedzi podczas prawdziwego egzaminu" - tłumaczył się.

Nie jest jeszcze znany wymiar kary, jaka grozi mężczyźnie. Sprawa budzi jednak ogromne kontrowersje ze względu na specyfikę użycia technologii. Praca inżyniera ochrony przeciwpożarowej wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem publicznym, co oznacza, że brak odpowiednich kompetencji u kandydata może w przyszłości decydować o życiu lub śmierci ludzi.

Fala oszustw z użyciem smart glasses w Azji

Opisany wyżej przypadek nie jest odosobnionym incydentem. Jak podają koreańskie źródła, zjawisko to staje się coraz powszechniejsze. W tym samym miesiącu, co niedoszłego inżyniera, ujęto dwóch innych mężczyzn próbujących ściągać za pomocą inteligentnych okularów podczas państwowych egzaminów kwalifikacyjnych w Seulu oraz Mokpo. Podobne incydenty odnotowano także podczas testów językowych TOEIC, gdzie dwie osoby zostały przyłapane w maju, a kolejna w czerwcu.

Eksperci wskazują, że egzekwowanie zakazu korzystania z tego typu urządzeń jest niezwykle trudne. Wiele modeli inteligentnych okularów, takich jak te produkowane przez firmy Even Realities albo Meta, do złudzenia przypomina zwykłe okulary korekcyjne. Aby je wykryć, egzaminatorzy muszą dokładnie wiedzieć, na jakie detale zwracać uwagę.

Warto przypomnieć, że zakaz używania smart okularów wprowadziły na początku 2026 r. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, o czym informowaliśmy w GeekWeeku. Nowe przepisy zabraniają "noszenia inteligentnych okularów z funkcjami fotografowania, nagrywania wideo czy sztucznej inteligencji podczas noszenia munduru".

Instytucje edukacyjne zaostrzają regulaminy

Choć w Stanach Zjednoczonych nie wprowadzono dotychczas odgórnych regulacji federalnych dotyczących inteligentnych okularów, instytucje edukacyjne takie jak College Board (odpowiedzialna za egzaminy SAT) oraz liczne uniwersytety już wprowadziły własne zakazy. Również w Korei Południowej wspomniany incydent wywołał natychmiastową reakcję. Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za państwowe egzaminy licencyjne zwołali nadzwyczajne spotkanie.

Koreańscy urzędnicy pracują już nad nowymi przepisami, które mają na celu oficjalne wpisanie inteligentnych okularów AI na listę przedmiotów surowo zabronionych w centrach egzaminacyjnych, zaostrzenie kar dla osób dopuszczających się oszustw, a także wdrożenie bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa, które pozwolą nadążyć za dynamicznym rozwojem technologii ułatwiających ściąganie.

Wszystko wskazuje na to, że korzystanie z technologii smart, także tej zakładanej na ciało jako tzw. urządzenia ubieralne (ang. wearables), podczas egzaminów staje się ryzykiem, które może zakończyć się nie tylko dyskwalifikacją, ale również poważnymi zarzutami karnymi.



