Spis treści: Ile kosztuje nowa matryca telewizora? Kiedy wymiana ekranu telewizora jest całkowicie nieopłacalna? Uszkodzenie mechaniczne a gwarancja producenta. Na co możesz liczyć?

Ile kosztuje nowa matryca telewizora?

Spośród wszystkich usterek telewizora, to naprawa uszkodzonej matrycy jest zawsze najdroższa. Jej ostateczny koszt zależy od rodzaju matrycy, jej wielkości i rodzaju uszkodzenia. Nieco tańsze mogą być naprawy elementów sterujących, jednak zbity ekran i wyciek ciekłych kryształów, uszkodzenie diod wymagają wymiany całej matrycy.

Wysoki koszt naprawy matrycy w telewizorach spowodowany jest słabą dostępnością części zamiennych, a także samą konstrukcją najnowszych modeli, które przez zintegrowane części w wielu przypadkach uniemożliwiają naprawę sprzętu.

Trudno ocenić przykładowy koszt naprawy matrycy. Jeśli jest ona możliwa w przypadku telewizorów LED lub LCD może wynieść od 300 do 2000 zł. Droższa jest naprawa telewizorów z matrycą miniLED. Tutaj należy się liczyć z kosztami sięgającymi ok. 3000 zł. Najdroższa jest naprawa telewizorów QLED i OLED. Tutaj koszt może wynieść od 2000 do nawet 5000 zł.

Kiedy wymiana ekranu telewizora jest całkowicie nieopłacalna?

Według serwisantów, jeśli koszt naprawy matrycy jest wyższy niż 50-60% ceny sprzętu, jest ona nieopłacalna. Warto pamiętać, że sprzęt elektroniczny szybko się starzeje, a jego wartość po roku lub dwóch diametralnie spada. Jeśli zatem masz 3-letni telewizor, w większości przypadków wymiana matrycy będzie już nieopłacalna.

Podobnie jest ze starymi telewizorami LED. Ich wartość szybko zostanie przebita przez ewentualne koszty naprawy zbitego ekranu. Zamiast tego lepiej kupić nowy model. W podobnej cenie możesz zyskać telewizor o nowocześniejszych funkcjach i lepszej jakości obrazu.

Uszkodzenie mechaniczne a gwarancja producenta. Na co możesz liczyć?

Każdy sprzęt elektroniczny objęty jest 2-letnią gwarancją producenta. W jej ramach możesz liczyć na bezpłatną naprawę lub wymianę sprzętu. Niestety gwarancje tego typu nie obejmują mechanicznych uszkodzeń, które są przyczyną zbitych ekranów. Na pomoc autoryzowanego serwisu możesz liczyć tylko w przypadku wad fabrycznych czy zbyt szybkiego zużycia się komponentów.

Podczas zakupu sprzętu wiele sklepów oferuje dodatkowe opcje gwarancji. Przykładem może być gwarancja przedłużona. Wówczas klient zyskuje gwarancję na okres 5 lat, a nie 2 lat. Jej zakres jednak się nie zmienia.

Do wyboru masz także gwarancję rozszerzoną. Ta obejmuje już mechaniczne uszkodzenia sprzętu w tym zbity ekran. Mając tego typu ubezpieczenie, w okresie jego trwania możesz liczyć na bezpłatną naprawę sprzętu lub wymianę na nowy model.

Jaki jest koszt takiej gwarancji? Zależy on od ceny telewizora i jego modelu. Sklep RTV AGD na przykładowy model telewizora QLED oferuje gwarancję rozszerzoną na okres 5 lat w cenie 840 zł. Cena sprzętu wynosi 2300 zł. Czy się to opłaca? W domach z małymi dziećmi, w których często w powietrzu unoszą się piłki i inne przedmioty rozwiązanie takie może być opłacalne. W innych niekoniecznie.

