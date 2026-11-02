Konstrukcja nazwana Reaper powstała z wykorzystaniem autorskiej, formowanej obudowy z włókna węglowego oraz wycinanej laserowo konstrukcji wewnętrznej. Za napęd odpowiada silnik odrzutowy o ciągu 250 N ze specjalną dyszą wykonana z tytanu w technologii druku 3D. Całość waży około 5 kg, a budowa maszyny kosztowała mniej więcej 13 tys. dolarów.

Reaper pobił rekord, ale to dopiero rozgrzewka

W czasie rekordowego lotu Reaper osiągnął 491 mph (około 790 km/h), przewożąc ładunek o masie 1,2 kg. Według Salvo pełny zbiornik paliwa pozwala utrzymywać tę prędkość przez cztery minuty, wznieść się na wysokość niemal 2000 metrów w mniej niż 20 sekund i pokonać przy maksymalnej prędkości dystans około 50 kilometrów. Wynik jest imponujący, ale nie został jeszcze oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Oficjalnie rekord odrzutowego modelu RC wynosi 465 mph i należy do Nielsa Herbricha.

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Stawką jest 800 tys. dolarów

Projekt zwrócił uwagę Blake'a Scholla, szefa Boom Supersonic, który ufundował nagrodę Boom Prize o wartości 800 tys. dolarów. Zwycięzca otrzyma 750 tys. dolarów w gotówce oraz akcje firmy warte 50 tys. dolarów. Jest jednak jeden haczyk, samo pobicie rekordu prędkości modeli RC nie wystarczy.

Konstrukcja musi przekroczyć barierę dźwięku, czyli osiągnąć co najmniej Mach 1 (około 1235 km/h) i utrzymać tę prędkość przez minimum pięć sekund podczas lotu poziomego lub wznoszenia. Nie może korzystać z rakiet ani pokładowych utleniaczy, musi bezpiecznie wylądować, a następnie wykonać drugi lot tego samego dnia. Co ważne, oba przeloty musi zaliczyć dokładnie ten sam egzemplarz samolotu, wraz z silnikiem, skrzydłami i komputerem pokładowym.

Organizatorzy chcą nagrodzić indywidualnych konstruktorów i niewielkie zespoły, a nie korporacje czy projekty finansowane przez fundusze venture capital lub rząd. To właśnie dlatego przedsięwzięcie Salvo, rozpoczęte w akademiku, tak dobrze wpisuje się w ideę konkursu.

Konkurencja też buduje odrzutowe drony

O nagrodę walczy również zespół Mach Initiative, który opracował Kingchasera - odrzutowy model wykorzystujący druk 3D. Jego silnik oferuje większy ciąg, wynoszący 300 N, ale podczas dotychczasowego testu konstrukcja osiągnęła jedynie 273 mph. Zespół tłumaczy, że ograniczeniem była zbyt krótka przestrzeń do rozpędzania maszyny i szacuje, że w odpowiednich warunkach Kingchaser mógłby osiągnąć nawet 550 mph.

Mach Initiative również celuje w rekord Guinnessa, choć ze względu na obywatelstwo członków zespołu nie może ubiegać się o Boom Prize. Reaper ma więc obecnie mocną pozycję w rywalizacji o nagrodę, ale przed nim jeszcze ogromne wyzwanie. 790 km/h brzmi spektakularnie, jednak do bariery dźwięku wciąż brakuje około 445 km/h.