W skrócie: Brytyjski inżynier Tom Stanton zbudował nowoczesny trebusz, który dzięki modyfikacjom konstrukcyjnym zdołał rozpędzić niewielki pocisk do prędkości naddźwiękowej.

Twórca wykorzystał układ krążków, zmodyfikowane ramię oraz druk 3D, aby obejść ograniczenia prędkości klasycznego mechanizmu z przeciwwagą.

Podczas testów pocisk o masie 4 g osiągnął prędkość 346,6 m/s, przekraczając barierę dźwięku.

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Nowa wersja średniowiecznej machiny oblężniczej. Powstał "naddźwiękowy trebusz"

Brytyjski inżynier i YouTuber Tom Stanton spełnił swoją fantazję, projektując i budując machinę, która przebiła barierę dźwięku.

Nie jest to jednak całkiem nowy wynalazek, a zmodyfikowana konstrukcja inspirowana machinami oblężniczymi powszechnymi w średniowieczu - trebuszami.

Stanton od lat marzył bowiem o tym, aby zbudować "naddźwiękowy trebusz". Na kanale twórcy pojawił się film, w którym Stanton opowiada o szczegółach.

Z pasji buduje trebusze. Marzył o przebiciu bariery dźwięku

Stanton, inżynier lotnictwa i kosmonautyki, twierdzi, że od lat pasjonuje się tymi konstrukcjami - buduje je od 12. roku życia. Marzył o tym, aby kiedyś stworzyć czysto mechaniczną wyrzutnię zdolną rozpędzić pocisk do prędkości naddźwiękowej. Teraz mu się to udało.

Trebusze z przeciwwagą funkcjonowały podobnie do wielkich, mechanicznych proc, opierając swoje działanie na zasadzie dźwigni. Energię opadającego z podwyższonej pozycji ciężaru przejmowało długie ramię, które z dużą siłą wyrzucało pocisk.

Potęga tej broni miotającej była dobrze znana w średniowieczu - trebusze uważa się za jedne z najpotężniejszych machin oblężniczych tamtych czasów. Niektóre konstrukcje miały zasięg nawet ok. 200 metrów i mogły miotać ogromne kamienie o wadze ponad 100 kg. Za najsłynniejszą machinę tego typu uznaje się Wilka Wojennego (War Wolf), wykorzystanego podczas oblężenia szkockiego zamku Stirling.

Choć potęga tych machin była znacząca, to klasyczny mechanizm z przeciwwagą był jednak za wolny, by Stanton mógł spełnić swoje marzenie o przebiciu bariery dźwięku.

Twórca zmodyfikował więc tradycyjną konstrukcję - zastosował układ krążków i linę na drukowanej w 3D szpuli. Działało to trochę jak przekładnia i zwiększało prędkość obrotową ramienia. Stanton opracował też bardzo lekkie, aerodynamiczne ramię, krótsze niż w standardowych trebuszach. Zabiegi te zoptymalizowały magazynowanie oraz gwałtowne uwalnianie energii. Sam pocisk ważył początkowo 6 g, a ostatecznie tylko 4 g. Wszystko po to, by doprowadzić do przebicia bariery dźwięku, która w powietrzu, w temperaturze 15 °C wynosi ok. 340 m/s.

2342 obr./min i 346,6 m/s. "Słyszałem sonic boom"

Pierwsze testy były obiecujące - a kolejne poprawki umożliwiły spełnienie marzenia Stantona. Miotany przez jego autorski trebusz pocisk poleciał z prędkością naddźwiękową.

Po wielu próbach, w finalnej wersji Stanton zastosował 40-kilogramową przeciwwagę. Ramię napędzane wyłącznie masą spadającego ciężaru osiągnęło 2342 obr./min, a pocisk 346,6 m/s, przebijając barierę dźwięku.

Moment ten można zobaczyć na oficjalnym kanale twórcy w serwisie YouTube. Autor mówi, że usłyszał charakterystyczny odgłos - sonic boom, czyli dźwięk wywołany przez obiekt, który porusza się z prędkością naddźwiękową. Film przybliża więcej informacji na temat projektu i pokazuje sposób działania machiny inspirowanej tradycyjnym trebuszem.

Tym samym Stanton, inspirując się machinami oblężniczymi, przeprowadził imponujący eksperyment inżynierski pokazujący, jak daleko można przesunąć możliwości bardzo starej technologii dzięki nowoczesnemu projektowaniu i drukowi 3D. Realizacja tego celu zajęła twórcy sześć lat.