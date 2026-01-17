Gigantyczny kampus centrów danych. Zielone światło dla inwestycji

Na całym świecie realizowane są wielkie inwestycje, a krajobrazy wielu regionów zmieniają się za sprawą potężnych budowli i ambitnych projektów infrastrukturalnych. Państwa i globalne koncerny prześcigają się w realizacji przedsięwzięć, które mają wyznaczać nowe kierunki rozwoju gospodarki oraz technologii.

Właśnie ogłoszono, że kolejna ogromna inwestycja otrzymała zielone światło. W hrabstwie Laramie w Wyoming powstanie największy w Stanach Zjednoczonych kompleks centrów danych sztucznej inteligencji, który ma stać się też jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Kampus znajdzie się na liście kluczowych punktów cyfrowej mapy całego kontynentu. Zdaniem inwestorów i władz, projekt przyniesie długotrwały wzrost gospodarczy w dobie AI i zapewni nowe miejsca pracy. Mowa o przedsięwzięciu nazwanym "Project Jade".

Crusoe i Tallgrass Energy stworzą największy taki kompleks w USA

Kompleks centrów danych "Project Jade" to wspólne przedsięwzięcie firmy Crusoe, zajmującej się infrastrukturą AI, oraz firmy Tallgrass Energy, która odpowiada za projekt towarzyszącej centrum danych elektrowni o nazwie BFC Power and Cheyenne Power Hub. Jak wynika z dokumentacji pozyskanej przez Inside Climate News, budowa rozpocznie się na obszarze parku przemysłowego Switch Grass, który znajduje się ok. 12 km na południe od stolicy Wyoming, Cheyenne.

"Project Jade" powstanie na działce o powierzchni 243 hektarów i będzie obejmował 5 centrów danych, dwa budynki pomocnicze i dodatkową infrastrukturę. Elektrownia BFC Power i Cheyenne Power Hub zostanie zbudowana na działce o powierzchni 267 hektarów i obejmie dwa główne obiekty oraz infrastrukturę pomocniczą. Inwestycja ma wystartować jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Oczekuje się, że zamknięcie pierwszego etapu budowy będzie mieć miejsce do końca 2027 r.

"Project Jade" - apetyt systemów AI, wyzwania i plany

Szacunki wskazują, że już w pierwszej fazie zapotrzebowanie tego centrum danych sztucznej inteligencji na energię przekroczy zużycie ze wszystkich domów w Wyoming. Projekt zakłada bowiem początkową moc 1,6-1,8 gigawata i stopniowe skalowanie nawet do 10 gigawatów. Burmistrz Cheyenne Patrick Collins określa inwestycję jako "przełomową". Ogromne przedsięwzięcie "Project Jade" pokazuje też jednak, jak wielkiego zapotrzebowania energetycznego wymagają współczesne systemy AI i jak bardzo zmieniają one energetyczny krajobraz regionów, które decydują się je gościć.

Firma Crusoe poinformowała, że w planach jest złagodzenie negatywnego wpływu na okolicę. Deweloper podał, iż w projekcie zamierza m.in. wdrożyć systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, by zmniejszyć zapotrzebowanie centrów danych na wodę.

W Cheyenne znajduje się już centrum danych firmy Microsoft, a w budowie jest centrum danych firmy Meta. Firma Crusoe, która jest związana z budową "Project Jade" w Wyoming, współdziała też m.in. z OpenAI na kampusie Stargate w Abilene w Teksasie.

Źródła: Ars Technica, Gizmodo, Inside Climate News, iMagazine.

