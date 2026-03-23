Najdłuższy tunel kolejowy na świecie to obecnie długi na 57 kilometrów Tunel bazowy Świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich, choć za jakiś czas ma go pobić Tunel bazowy Brenner. Chiny chcą ustanowić nowy rekord i planują zbudowanie konstrukcji, która ma być jeszcze dłuższa. Gdzie powstanie?

Chiny zbudują najdłuższy tunel kolejowy świata pod cieśniną Pohaj

Chiny mają w planach budowę rekordowej konstrukcji tego typu pod cieśniną Pohaj na wschodzie kraju. Najdłuższy tunel kolejowy świata ma połączyć miasta Dalian oraz Yanta. Obecnie najszybsza podróż jest tam możliwa poprzez przeprawę promową, która trwa około ośmiu godzin. Natomiast droga lądowa wymaga jazdy autem przez nawet 20 godzin.

Najdłuższy tunel kolejowy świata pozwoli dostać się z Dalian do Yanta w zaledwie 40 minut. Konstrukcja będzie ogromna, bo jej łączną długość szacuje się na około 123 kilometry. To ponad dwa razy więcej w porównaniu do Tunelu bazowego Świętego Gotarda.

Większa część tunelu znajdzie się pod wodą. Szacuje się, że będzie to odcinek o długości aż 90 kilometrów. Tak więc Chiny przy okazji ustanowią kolejny rekord. Będzie nim najdłuższy podwodny tunel kolejowy świata.

Najdłuższy tunel kolejowy świata będzie bardzo kosztowny

Jest to ogromne wyzwanie inżynieryjne, ale nie tylko z tego względu. Projekt pochłonie mnóstwo pieniędzy. Chiny będą musiały przeznaczyć na realizację tego pomysłu kwotę w wysokości od 220 do 260 mld juanów, czy co najmniej około 120 mld złotych. To prawie tyle samo, co łączne wydatki CPK szacowane na budowę lotniska Port Polska oraz nowej infrastruktury dla Kolei Dużych Prędkości.

Najdłuższy tunel kolejowy świata ma składać się z trzech równolegle biegnących odcinków. Dwa z nich zostaną przeznaczone dla pociągów kursujących w obie strony. Trzeci fragment to element spełniający funkcje techniczne i ewakuacyjne.

Projekt na razie znajduje się na etapie planowania. Jego budowa (po rozpoczęciu prac) ma potrwać kilkanaście lat. Realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia nie będzie prosta. Cieśnina Pohaj jest miejscem narażanym na aktywność sejsmiczną, a więc potrzebne będą odpowiednie wzmocnienia, które ochronią konstrukcję przed zalaniem.

