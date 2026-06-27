W skrócie W Yuedong w prowincji Guangdong mają powstać trzy zbiorniki LNG o pojemności 240 tys. metrów sześciennych każdy, co ustanowi nowy rekord na świecie.

Projekt opracuje francuska firma GTT, która ma zapewnić hermetyzację membranową GST oraz ograniczenie wykorzystania stali nawet o 40 procent.

Technologia opracowana przy tych zbiornikach może być stosowana także do magazynowania innych gazów skroplonych, takich jak etan, propan, etylen czy amoniak.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Chiny znane są z największych konstrukcji w skali całego świata. Państwo Środka idzie po kolejny rekord. Tym razem planuje wybudować największe zbiorniki LNG o pojemności aż 240 tys. metrów sześciennych każdy. Projekt powierzono francuskiej firmie GTT, które specjalizuje się w magazynowaniu skroplonego gazu ziemnego.

Chiny wybudują największe na świecie zbiorniki LNG

Zamówienie na zaprojektowanie kolosów złożyła chińska firma China Chengda Engineering Co., Ltd. Zadanie opracowania projektu powierzono Francuzom z GTT, którzy mają doświadczenie w podobnych inwestycjach. Choć ta z pewnością jest ogromnym wyzwaniem.

Rekordowo wielkie zbiorniki LNG w liczbie trzech sztuk zostaną zbudowane dla PipeChina Group Co., Ltd. w ramach projektu terminalu Yuedong w mieście Jieyang w południowo-wschodniej prowincji Guangdong. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy. To strategiczny węzeł gazu ziemnego w południowej części Chin.

Każdy z trzech zbiorników pomieści rekordowe 240 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego, co ma znacząco zwiększyć możliwości chińskiego terminalu. Dostawa kolosów ma odbyć się w czwartym kwartale 2028 r.

Rekordowo wielkie zbiorniki LNG wymagają specjalnych rozwiązań

Francuzi GTT muszą przy tym projekcie wykorzystać nowoczesne rozwiązania, które zapewnią szczelność i odpowiednie warunki do magazynowania tak dużej ilości LNG. Kluczową rolę ma tu odegrać pełna hermetyzacja membranowa GST, co pozwala zwiększać efektywność materiałową i gęstość składowania. Przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniej izolacji.

Nowy projekt umożliwia też zmniejszenie wykorzystania stali nawet o 40 proc. w porównaniu do tradycyjnych technologii budowy takich zbiorników. Natomiast GST pozwoli na zwiększenie pojemności nawet o 10 proc. przy zachowaniu tej samej powierzchni.

Taka technologia może znaleźć zastosowanie nie tylko w przypadku magazynowania LNG. Można ją z powodzeniem użyć w połączeniu z innymi gazami skroplonymi i tutaj wymienia się etan, propan, etylen i amoniak.



