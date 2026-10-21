Zmiana czasu na zimowy a pociągi. Te składy zatrzymają się na godzinę

W skrócie W nocy z 24 na 25 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy, co wiąże się z cofnięciem zegarów o godzinę z 3:00 na 2:00.

PKP Intercity poinformowało o planowanych postojach 14 pociągów, które zatrzymają się na stacjach podczas zmiany czasu, aby uniknąć zakłóceń w rozkładzie.

Przewoźnik zapewnia, że mimo godzinnych postojów wybranych składów, wszyscy pasażerowie dotrą do swoich stacji docelowych zgodnie z planem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Już w najbliższy weekend czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. W nocy z soboty na niedzielę wskazówki zegarów zostaną cofnięte o godzinę. Sytuacja odbije się na połączeniach wybranych pociągów, które po prostu będą musiały się zatrzymać.

Zmiana czasu wymusi postój 14 pociągów PKP Intercity

PKP Intercity udostępniło wykaz połączeń, które obejmie nadchodząca zmiana czasu. Wybrane składy jadące w nocy z soboty na niedzielę zatrzymają się na stacjach, gdzie następnie czeka je około godzinny postój. Są to następujące połączenia.

C Uznam / 440 Ursa rel. Chełm - Świnoujście: postój na stacji Środa Wlkp., przyjazd o godz. 2:15 czasu letniego, odjazd o 2:16 czasu zimowego

IC Uznam rel. Świnoujście - Chełm: postój na stacji Jarocin, przyjazd o godz. 2:08 czasu letniego, odjazd o 2:09 czasu zimowego

IC Baltic Express rel. Gdynia Główna - Praha hl.n.: postój na stacji Mogilno, przyjazd o godz. 2:05 czasu letniego, odjazd o 2:06 czasu zimowego

IC Baltic Express rel. Praha hl.n. - Gdynia Główna: postój na stacji Inowrocław, przyjazd o godz. 2:09 czasu letniego, odjazd o 2:10 czasu zimowego

IC Ursarel Przemyśl Główny - Berlin Gesundbrunnen: postój na stacji Poznań Główny, przyjazd o godz. 2:22 czasu letniego, odjazd o 3:19 czasu zimowego

IC Ursa rel. Berlin Gesundbrunnen - Przemyśl Główny: postój na stacji Leszno, przyjazd o godz. 2:06 czasu letniego, odjazd o 2:07 czasu zimowego

IC Podhalanin rel. Świnoujście - Zakopane: postój na stacji Piotrków Trybunalski, przyjazd o godz. 2:29 czasu letniego, odjazd o 2:30 czasu zimowego

IC Podhalanin rel. Zakopane - Świnoujście: postój na stacji Łódź Chojny, przyjazd o godz. 2:04 czasu letniego, odjazd o 2:05 czasu zimowego

IC rel. Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna: postój na stacji Kalisz, przyjazd o godz. 2:25 czasu letniego, odjazd o 2:27 czasu zimowego Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna: postój na stacji Kalisz, przyjazd o godz. 2:25 czasu letniego, odjazd o 2:27 czasu zimowego

IC Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia: postój na stacji Sieradz, przyjazd o godz. 2:10 czasu letniego, odjazd o 2:11 czasu zimowego

TLK Karpaty rel. Zakopane - Gdynia Główna: postój na stacji Częstochowa, przyjazd o godz. 2:16 czasu letniego, odjazd o 2:21 czasu zimowego

TLK Karpaty rel. Gdynia Główna - Zakopane: postój na stacji Myszków, przyjazd o godz. 2:09 czasu letniego, odjazd o 2:10 czasu zimowego

TLK Ustronie rel. Kraków Główny - Kołobrzeg: postój na stacji Warszawa Wschodnia, przyjazd o godz. 2:26 czasu letniego, odjazd o 2:29 czasu zimowego

TLK Ustronie rel. Kołobrzeg - Kraków Główny: postój na stacji Ciechanów, przyjazd o godz. 2:15 czasu letniego, odjazd o 2:16 czasu zimowego

Zmiana czasu jest każdorazowo uwzględniana w organizacji ruchu kolejowego. Zarządca infrastruktury oraz przewoźnicy przygotowują rozkład jazdy tak, aby przejazdy pociągów w noc przejściową odbywały się bez zakłóceń

PKP Intercity wyjaśnia, że zmiana nie spowoduje opóźnień i podróżni dotrą do stacji docelowych zgodnie z planem.

Zmiana czasu z letniego na zimowy w nocy z 24 na 25 października

W tym roku zmiana czasu przypada w przedostatni weekend października. W nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października wskazówki zegarów cofniemy o jedną godzinę. Nastąpi to o 3:00 w nocy i wtedy zostanie wskazany czas 2:00.

Kolejna zmiana czasu, tym razem na letni, czeka nas z 27 na 28 marca 2027 r. Wtedy wskazówki zegarów zostaną przesunięte o godzinę do przodu.