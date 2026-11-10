Zmiany w Android Auto. Starsze smartfony tracą wsparcie

W skrócie Google zaktualizowało wymagania systemowe dla Android Auto, co skutkuje zakończeniem wsparcia dla wybranych starszych modeli smartfonów.

Połączenie przewodowe z Android Auto wymaga teraz telefonu z systemem Android 10 lub nowszym, podczas gdy wcześniej wystarczył Android 9.0.

W przypadku korzystania z Android Auto w trybie bezprzewodowym niezbędne jest posiadanie urządzenia z systemem Android 11 lub nowszym.

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Android Auto to platforma, bez której wielu kierowców nie wyobraża sobie jazdy autem. Część użytkowników telefonów z systemem Google jakiś czas temu zaczęło się skarżyć na problem z dostępnością do oprogramowania. Okazuje się, że związane jest to z istotnymi zmianami, które wprowadził gigant z Mountain View.

Zmiany w obsłudze Android Auto i nowe wymagania

Google uaktualniło strony wsparcia technicznego dla Android Auto i tam umieszczono nowe wymagania związane z dostępem do platformy. Obecnie trzeba spełniać następujące kryteria.

Android Auto na wyświetlaczu w samochodzie i połączeniem przewodowym

Telefon z systemem Android 10 lub nowszym oraz aktywnym pakietem danych

Zgodny samochód

Wysokiej jakości kabel USB

Android Auto na wyświetlaczu w samochodzie i połączeniem bezprzewodowym

Telefon z systemem Android 11 lub nowszym (wymagana projekcja bezprzewodowa), aktywnym pakietem danych i obsługą Wi-Fi 5 GHz

Zgodny samochód lub system audio

Informacja jest o tyle istotna, że do połączenia przewodowego do niedawna wymagany był telefon z Androidem 9.0 lub nowszym. Taka zmiana została wprowadzona w 2024 r. Natomiast dwa lata wcześniej poprzeczkę podniesiono do Androida 8.0.

Kierowcy skarżą się na koniec dostępu do Android Auto

Zmiany są w szczególności dotkliwe dla użytkowników starszych smartfonów. Kierowcy z telefonami pracującymi pod kontrolą Androida 9.0 lub 10 już wcześniej skarżyli się na powiadomienia związane z zakończeniem wsparcia. Teraz po prostu tracą dostęp i nie mogą korzystać z platformy.

Jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest zmiana telefonu na nowszy model, który pracuje pod kontrolą wspieranej wersji systemu Google. Oczywiście najlepiej wybrać jak najnowsze urządzenie, bo w przypadku tych z Androidem 10 może się okazać, że problem wróci za rok czy dwa i będzie konieczna kolejna zmiana.