Zmiany w Android Auto. Starsze smartfony tracą wsparcie

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Google wprowadza istotne zmiany w obsłudze Android Auto. Te mają jednak negatywne skutki dla właścicieli części telefonów. Jest to jednoznaczne z zakończeniem wsparcia dla starszych smartfonów. Nowe wymagania dotyczące Android Auto obejmują zarówno połączenia przewodowe, jak i bezprzewodowe.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Ekran systemu multimedialnego w samochodzie z interfejsem Android Auto po aktualizacji wymagań systemowych Google.
Zmiany w Android Auto. Starsze smartfony tracą wsparcie.123 RF123RF/PICSEL

W skrócie

  • Google zaktualizowało wymagania systemowe dla Android Auto, co skutkuje zakończeniem wsparcia dla wybranych starszych modeli smartfonów.
  • Połączenie przewodowe z Android Auto wymaga teraz telefonu z systemem Android 10 lub nowszym, podczas gdy wcześniej wystarczył Android 9.0.
  • W przypadku korzystania z Android Auto w trybie bezprzewodowym niezbędne jest posiadanie urządzenia z systemem Android 11 lub nowszym.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Android Auto to platforma, bez której wielu kierowców nie wyobraża sobie jazdy autem. Część użytkowników telefonów z systemem Google jakiś czas temu zaczęło się skarżyć na problem z dostępnością do oprogramowania. Okazuje się, że związane jest to z istotnymi zmianami, które wprowadził gigant z Mountain View.

Zmiany w obsłudze Android Auto i nowe wymagania

Google uaktualniło strony wsparcia technicznego dla Android Auto i tam umieszczono nowe wymagania związane z dostępem do platformy. Obecnie trzeba spełniać następujące kryteria.

Zobacz również:

Jak działa Android Auto? Sprawdziliśmy najciekawsze funkcje
Porady

Najlepsze funkcje Android Auto. Bez tego trudno dziś ruszyć w dalszą trasę

Paula Lazarek
Paula Lazarek

Android Auto na wyświetlaczu w samochodzie i połączeniem przewodowym

  • Telefon z systemem Android 10 lub nowszym oraz aktywnym pakietem danych
  • Zgodny samochód
  • Wysokiej jakości kabel USB

Android Auto na wyświetlaczu w samochodzie i połączeniem bezprzewodowym

  • Telefon z systemem Android 11 lub nowszym (wymagana projekcja bezprzewodowa), aktywnym pakietem danych i obsługą Wi-Fi 5 GHz
  • Zgodny samochód lub system audio

Informacja jest o tyle istotna, że do połączenia przewodowego do niedawna wymagany był telefon z Androidem 9.0 lub nowszym. Taka zmiana została wprowadzona w 2024 r. Natomiast dwa lata wcześniej poprzeczkę podniesiono do Androida 8.0.

Kierowcy skarżą się na koniec dostępu do Android Auto

Zmiany są w szczególności dotkliwe dla użytkowników starszych smartfonów. Kierowcy z telefonami pracującymi pod kontrolą Androida 9.0 lub 10 już wcześniej skarżyli się na powiadomienia związane z zakończeniem wsparcia. Teraz po prostu tracą dostęp i nie mogą korzystać z platformy.

Zobacz również:

Problem z Android Auto może mieć kilka źródeł. Podpowiadamy, co sprawdzić w pierwszej kolejności
Porady

Android Auto nagle przestało działać? Zacznij od kabla

Krzysztof Pochłód

Jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji jest zmiana telefonu na nowszy model, który pracuje pod kontrolą wspieranej wersji systemu Google. Oczywiście najlepiej wybrać jak najnowsze urządzenie, bo w przypadku tych z Androidem 10 może się okazać, że problem wróci za rok czy dwa i będzie konieczna kolejna zmiana.

Operatorzy wyłączają sieć komórkową 3G. Problem dla starszych telefonówPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze