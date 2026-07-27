Zmiany w cenach biletów PKP Intercity. Są podwyżki, ale czasem jest taniej

W skrócie PKP Intercity wprowadziło ujednoliconą opłatę 11,90 zł za przewóz roweru, dużego bagażu oraz psa w pociągach.

Nowy cennik oznacza podwyżki opłat za przewóz rowerów i dużych bagaży, natomiast koszty podróży z psem spadły o około 22 procent.

Pasażerowie nie muszą wnosić dodatkowych opłat za małe zwierzęta, wózki dziecięce czy złożone rowery, o ile mieszczą się one w miejscach przeznaczonych na bagaż.

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PKP Intercity na razie nie planuje podwyżek cen standardowych biletów, ale przewoźnik zdecydował się na inne zmiany obejmujące cennik. Pasażerowie zapłacą więcej za rowery czy duże bagaże. Natomiast właściciele psów zaoszczędzą.

PKP Intercity wprowadza zmiany w cenach biletów dodatkowych

Przewoźnik ma nowy cennik od 23 lipca, który obejmuje m.in. bilety dodatkowe oraz wprowadza nowe zasady opłat. Przede wszystkim pojawiła się jedna stawka za przewóz psów, dużych bagaży oraz rowerów. Ujednolicona opłata wynosi 11,90 zł.

Dla pasażerów z ponadwymiarowymi bagażami oraz rowerami oznacza to podwyżki. W przypadku tego pierwszego dotychczasowa opłata wynosiła 5,90 zł. Natomiast za jednoślad PKP Intercity kazało płacić 9,10 zł.

Lepiej sytuacja wygląda w przypadku pasażerów podróżujących z pasami. Tutaj opłata jest teraz niższa. Wcześniej była to kwota 15,20 zł. Obniżka jest więc na poziomie około 22 proc. Warto dodać, że dodatkowy bilet nie jest potrzebny w przypadku podróżowania z małymi zwierzętami. Pod warunkiem, że zmieszczą na kolanach właściciela lub znajdują się w niewielkim transporterze, który można z powodzeniem umieścić w miejscu na bagaż.

Właściciele psów muszą pamiętać, że przez całą podróż czworonogi muszą być na smyczy oraz mieć założony kaganiec. Poza tym trzeba posiadać książeczkę z aktualnym zaświadczeniem przeciwko wściekliźnie.

PKP Intercity nie zawsze wymaga dodatkowej opłaty

Przykład małych psów zwolnionych z dodatkowej opłaty nie jest jedynym. Podobnie jest w przypadku większych bagaży, ale na tyle niewielkich, że można je zmieścić pod siedzeniem lub przeznaczonym do tego miejscu w pociągu.

Z podobną sytuacją mamy w przypadku składanych rowerów oraz wózków. Jeśli pojazdy po złożeniu zmieszczą się w miejscu przeznaczonym na bagaż, to pasażer jest zwolniony z dodatkowej opłaty.

Oczywiście dotychczasowa zasada związana z nieutrudnianiem przejścia dla pozostałych pasażerów czy pracowników załogi pociągu pozostaje bez zmian. Zwierzęta, rowery czy bagaże muszą być tak rozmieszczone, aby nie stanowiły przeszkody dla innych.



