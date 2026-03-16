Prime Video to bardzo popularna platforma streamingowa, która sukces odniosła głównie za sprawą atrakcyjnych cen. Te w porównaniu do konkurencyjnych usług pozostają na niskim poziomie. Amazon doszedł do wniosku, że nadszedł czas na pewne zmiany, co też wiąże się z podwyżkami.

Amazon wprowadza nowy plan Prime Video Ultra

Amazon poinformował, że wprowadza nowy plan o nazwie Prime Video Ultra. Zastępuje on dotychczasową subskrypcję bez reklam, ale na tym nie koniec. Przy okazji pojawiają się także inne zmiany.

Prime Video Ultra to jedyny plan usługi Amazona, który daje dostęp do treści w jakości 4K UHD oraz dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Jednak zmiany nie obejmują przykładowo Dolby Vision. Ten format jest dostępny także w najtańszej subskrypcji z reklamami.

Ponadto nowy plan umożliwia możliwość zapisania maksymalnie 100 produkcji do obejrzenia w trybie offline, a więc bez połączenia z internetem (wcześniej 25), nie ma oczywiście reklam oraz pozwala na jednoczesne oglądanie wideo na maksymalnie 5 różnych urządzeniach (zamiast dotychczasowych 3).

Ceny Prime Video Ultra i kiedy zmiany w Polsce?

Zmiany nie obejmują na razie Polski, aczkolwiek można się spodziewać, że za jakiś czas ulegnie to zmianie. Na razie nowy plan Prime Video Ultra wprowadzany jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawi się 10 kwietnia. Cena została ustalona na poziomie 4,99 dol./miesiąc, co jest podwyżką o 2 dol. względem dotychczasowej opcji bez reklam.

Roczny plan kosztuje 45,99 dol., co pozwala na oszczędności w skali 12 miesięcy na poziomie 23 proc. Na razie nie wiadomo, czy taka opcja pojawi się także w Polsce. W kraju niedawno cena jedynego planu została podniesiona do 15,5 zł/miesiąc. Roczny abonament kosztuje 69 złotych.

Jest bardzo możliwe, że powyższe zmiany nie pojawią się w najbliższym czasie w Polsce i skończyło się jedynie na podwyżkach zaserwowanych w styczniu. Co nie zmienia faktu, że Prime Video nadal jest znacznie tańszy względem usług Netflix, Disney+ czy HBO Max.

Makabryczna wystawa przyciąga tłumy zwiedzających. Jej bohaterami są… seryjni mordercy © 2026 Associated Press