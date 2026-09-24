Zmiany w systemie alarmowania. Alerty RCB trafią do aplikacji mObywatel

W skrócie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje wdrożenie systemu Cell Broadcasting, który pozwoli przekształcić telefony w syreny alarmowe w sytuacjach krytycznych.

Nowa technologia ma działać równolegle z obecnymi alertami SMS, umożliwiając natychmiastowe wysyłanie ostrzeżeń do wszystkich urządzeń na zagrożonym terenie.

Integracja systemu alertów RCB z aplikacją mObywatel pozwoli użytkownikom otrzymywać powiadomienia oraz informacje o odwołaniu niebezpiecznych sytuacji.

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Zagrożenia ze strony wschodu są coraz większe i rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami, których celem jest skuteczniejsze alarmowanie obywateli przed zagrożeniami. W planach jest wykorzystanie tzw. Cell Broadcastingu oraz rozbudowanie możliwości aplikacji mObywatel o integrację z alertami RCB.

MSWiA planuje zmiany w systemie alarmowania i wykorzysta Cell Broadcasting

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ciągu kilku najbliższych miesięcy planuje wdrożenie zmian w systemie alarmowania. Resort chce wykorzystać tzw. Cell Broadcasting. Co to jest?

Cell Broadcasting pozwoli na "przejmowanie" telefonów komórkowych obywateli w sytuacjach krytycznych i te następnie będą mogły pełnić rolę "syreny alarmowej". Jest to część szerszych działań z zakresu budowy systemu ochrony ludności.

"Budujemy system ochrony ludności niemal od podstaw. W województwie lubelskim na początku 2024 roku było około 30 syren, które można było uruchomić zdalnie. Dziś jest ich prawie 350, a do końca tego roku będzie ich ponad tysiąc. To pokazuje, jak szybko rozwijamy system alarmowania mieszkańców" - powiedział w sobotę w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MWSiA.

Szef MSWiA wyjaśnia, że system oparty na Cell Broadcastingu ma współdziałać z powiadomieniami SMS, które dziś wysyłane są przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wykorzystanie nowej technologii sprawi, że alerty będą od razu wysyłane do wszystkich urządzeń, które znajdują się na zagrożonym terenie.

Alerty RCB pojawią się w aplikacji mObywatel

Kolejne zmiany w alarmowaniu obywateli związane są z aplikacją mObywatel, której w Polsce używa kilkanaście mln osób. W planach jest integracja z systemem alertów RCB, co potwierdził wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Nowość ma zostać wdrożona do aplikacji mObywatel w ciągu kilku najbliższych tygodni. W ten sposób użytkownicy otrzymają dodatkowy sposób na otrzymywanie powiadomień o zagrożeniach, ale na tym nie koniec. Dużą zmianą będzie także informacja o odwołaniu niebezpiecznych sytuacji, czego w obecnych alertach RCB brakuje.