Spis treści: Ustawienia ekranu, które zmniejszą zużycie baterii telefonu Ustawienia baterii, które wydłużą jej pracę Aplikacje działające w tle - cichy pożeracz baterii Jak chronić kondycję baterii? Ustawienia ładowania, które ci w tym pomogą

Ustawienia ekranu, które zmniejszą zużycie baterii telefonu

Ekran dzisiejszych smartfonów jest najbardziej energochłonny. Wpływ na ten stan rzeczy ma jego rozmiar, ale także jasność czy szybkość odświeżania. Kilka ustawień telefonu może zmniejszyć pobór energii i wydłużyć tym samym czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Oto one:

obniż jasność ekranu lub włącz automatyczną regulację jasności. Ustawienia - Wyświetlacz - Jasność - Jasność adaptacyjna;

skróć czas wygaszania ekranu do 30 s , kiedy telefon nie jest użytkowany. Ustawienia - Wyświetlacz - Wygaszenie ekranu;

zmniejsz szybkość odświeżania ekranu do 60 Hz - Ustawienia - Wyświetlacz - Płynność ruchu - Standardowa.

Możesz spróbować również włączyć tryb ciemny w telefonie. Wyświetlanie czarnego koloru wymaga mniejszej ilości energii niż białego. Efekty w wydłużeniu czasu pracy telefonu mogą być jednak różne. Według badań Uniwersytetu Purdue na ekranach OLED lub AMOLED tryb ciemny pozwala zaoszczędzić od 39 do 47 procent energii przy pełnej jasności, ale przy standardowej już tylko 3-9 proc.

Ustawienia baterii, które wydłużą jej pracę

W wydłużeniu czasu pracy telefonu pomogą również systemowe ustawienia baterii. Pomogą lepiej wykorzystać dostępną energię.

Oszczędzanie baterii - kiedy energia spadnie do pewnego poziomu, telefon automatycznie ograniczy jej zużycie np. przez zmniejszenie jasności ekranu. Ustawienia - Bateria - Oszczędzanie baterii.

Adaptacyjna bateria - opcja ta ogranicza pracę aplikacji, których używasz rzadko. Ustawienia > Bateria > Limity użycia w tle > Menu z trzema kropkami > Adaptacyjna bateria.

Oprócz ustawień baterii warto przyjrzeć się także samym aplikacjom zainstalowanym na telefonie i opcjom ładowania.

Aplikacje działające w tle - cichy pożeracz baterii

Wyłączając aplikację, z której już nie korzystasz, spodziewasz się, że przestanie ona już działać. Jak się okazuje, nie jest to takie oczywiste. Niektóre aplikacje mogą dalej działać w tle, choć są zamknięte. Odświeżają się, synchronizują, pobierają twoją lokalizację i wysyłają powiadomienia. Nie zawsze jest to konieczne.

Aby sprawdzić, które aplikacje działają w tle, przejdź do Ustawienia - Bateria - Użycie baterii. Wyświetli ci się lista wszystkich aplikacji działających w tle. Co powinno cię zaniepokoić? Aplikacje nawigacyjne, z których aktualnie nie korzystasz, aplikacje mediów społecznościowych, które ciągle się odświeżają czy gry. Na liście tej możesz dostrzec też aplikacje, których w ogóle nie instalowałeś. Może to oznaczać, że telefon został zainfekowany. Warto w takiej sytuacji zainstalować program antywirusowy i usunąć wszystkie podejrzane aplikacje.

Jak chronić kondycję baterii? Ustawienia ładowania, które ci w tym pomogą

Każda bateria ma swoją określoną żywotność oraz maksymalną liczbę cykli ładowania i rozładowania. Im szybciej bateria się rozładowuje, tym częściej musisz ją ładować, co przekłada się na jej długoterminową kondycję. Chroniąc baterię przed szybkim rozładowywaniem, wydłużasz tym samym jej żywotność.

Na kondycję baterii duży wpływ ma również sam sposób ładowania. Najmocniej obciążające dla baterii litowo-jonowych jest praca w skrajnych wartościach, czyli blisko całkowitego rozładowania i pełnego naładowania. Z tego powodu dobrym nawykiem jest podłączenie telefonu do kontaktu, kiedy bateria spadnie do 20 proc. i ładowanie jej do 80 proc. W zadbaniu o kondycję telefonu pomogą ci ustawienia systemowe.

Ustawienia - Bateria - Ochrona baterii - Maksymalna . Wybierz limit pomiędzy 80 a 95 proc. Dzięki temu telefon będzie ładował się tylko do określonego limitu.

Ustawienia - Bateria - Ochrona baterii - Podstawowa. Opcja ta spowoduje, że telefon naładuje się do 100 proc. po czym odłączy ładowanie. Jeśli dalej będzie podpięty do ładowarki, wznowi ładowanie, gdy poziom baterii spadnie do 95 proc.

Warto także wprowadzić kilka zdrowych nawyków, dzięki którym zadbasz o kondycję baterii. Przede wszystkim staraj się nie korzystać z telefonu, kiedy jest podpięty do ładowania. Najgorzej jest wówczas korzystać z aplikacji nawigacyjnych, gier czy streamingu. Zadbaj o odpowiednie warunki ładowania. Wyjmij telefon z etui i nie kładź go na słońcu podczas ładowania. Wysoka temperatura otoczenia również źle wpływa na kondycję baterii.



