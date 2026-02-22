Zmieniają pustynię w ogromny park. Potężna inwestycja Arabii Saudyjskiej

Kolejny wielki projekt Arabii Saudyjskiej. Rośnie Park Króla Salmana

Arabia Saudyjska od dłuższego czasu konsekwentnie rozwija szereg potężnych inwestycji. W różnych częściach kraju rosną projekty, które skalą, rozmachem i innowacyjnością wyraźnie wyróżniają ten zakątek Ziemi. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest luksusowa wyspa Laheq, która ma przyciągać turystów z całego świata. Innym, rekordowym projektem jest Jeddah Tower - kilometrowy wieżowiec, który po ukończeniu ma stać się najwyższym budynkiem, jaki kiedykolwiek wzniesiono. W planach jest już także kolejny rekord - dwukilometrowy Rise Tower, zapowiadany jako nowy symbol architektonicznych ambicji królestwa.

Dynamicznie postępują też prace nad megaprojektem King Salman Park (Park Króla Salmana) - jednym z największych parków miejskich na świecie. Zielone serce Rijadu - stolicy i największego miasta Arabii Saudyjskiej - ma stać się nie tylko przestrzenią rekreacji, lecz także kolejnym dowodem na to, że Arabia Saudyjska stawia na projekty o bezprecedensowej skali.

Od pustyni do jednego z największych parków miejskich na świecie

Gigantyczny Park Króla Salmana o powierzchni 16,6 kilometrów kwadratowych to jeden z projektów zaproponowanych w ramach Saudi Vision 2030 (Projekt 2030), rządowego programu rozwoju Arabii Saudyjskiej. Budowa parku, który jest pięć razy większych niż słynny nowojorski Central Park, została ogłoszona w 2019 r. i rozpoczęła się w 2021 r. Projekt rozrasta się na pustynnym terenie, w miejscu dawnej bazy lotniczej. Ma się tam znaleźć ok. miliona drzew i łącznie kilkadziesiąt milionów różnych roślin. Wśród zieleni powstają rozmaite projekty architektoniczne. Osiągnięto tu już kilka kroków milowych, m.in. został otwarty podziemny tunel Abu Bakr Al-Siddiq (2430 metrów) - jeden z najdłuższych na Bliskim Wschodzie.

Centralny punkt zielonej oazy pełnej ogrodów tematycznych, łąk i zbiorników wodnych, ma stanowić Royal Arts Complex - budowane właśnie centrum kultury, sztuki i edukacji o powierzchni ok. 500 000 metrów kwadratowych. W skład kompleksu wchodzą m.in. Teatr Narodowy, mniejsze teatry, amfiteatr na wolnym powietrzu, muzeum, biblioteka artystyczna i kina, podaje saudyjski "Construction Week". Pojawił się nowy film, który pokazuje postępy w budowie różnych części Parku Króla Salmana.

Postęp prac przy Parku Króla Salmana w Rijadzie

W parku powstaną też taras widokowy, restauracje, kawiarnie, pole golfowe, przestrzenie przeznaczone do uprawiania różnych sportów oraz place zabaw dla dzieci. Przez Park Króla Salmana będzie przebiegać wiele ścieżek pieszych i rowerowych, w tym ponad siedmiokilometrowa pętla spacerowa "The Loop".

Zielona przestrzeń, położona ok. pół godziny drogi od Międzynarodowego Lotniska im. Króla Chalida, będzie połączone z różnymi dzielnicami Rijadu ulicami oraz pięcioma nowymi stacjami metra, podaje serwis "Domus". Wartość całego projektu szacuje się na ok. 25 miliardów dolarów. Nie ujawniono oficjalnej daty otwarcia jednego z największych parków miejskich świata, jednak zakończenie części prac nastąpi w tym roku, a większość inwestycji ma być gotowa do 2030 r.

