PKP Intercity szykuje się na rekordowe wakacje i w tym celu potrzebuje wiele pociągów z mnóstwem wagonów. Spółka odebrała ostatnie z 50 zmodernizowanych pojazdów typu COMBO, które w najbliższym czasie wzmocnią flotę przewoźnika.

PKP Intercity odebrało wszystkie zmodernizowane wagony COMBO

Przewoźnik zawarł umowę z firmą FPS H. Cegielski na modernizację wagonów COMBO w kwietniu 2024 r. Minęły dwa lata i partner wywiązał się z zobowiązania. Ostatnie z 50 jednostek zostały dostarczone PKP Intercity pod koniec maja br. i wkrótce wzmocnią pociągi.

Co objęła wspomniana modernizacja? Zakłady FPS H. Cegielski dokonały wymiany wózków w wagonach COMBO, co wpłynie na zwiększenie komfortu podróży (mniej hałasu i drgań). Następnie mamy liczne udogodnienia dla pasażerów w postaci gniazdek elektrycznych i portów USB, klimatyzacji oraz Wi-Fi. Wymieniono także system informacji pasażerskiej i umieszczono automaty vendingowe z napojami czy przekąskami.

Wagony COMBO PKP Intercity mają również miejsca dla rowerów. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom jak największych grup pasażerów. Wiemy, że przewoźnik chce je wykorzystać w szczególności na trasach do miejscowości, które cieszą się uznaniem wśród rowerzystów.

PKP Intercity w tegoroczne wakacje idzie po nowy rekord

Spółka niedawno zapowiedziała rekordowe wakacje. W tym sezonie letnim ma uruchamiać każdego dnia nawet 560 połączeń. W pociągach zostanie wykorzystana rekordowa liczba 1650 wagonów i wśród nich zmodernizowane jednostki COMBO stanowią tylko 50 sztuk.

Pod koniec zeszłego roku spółka pozyskała używane wagony od Kolei Niemieckich i pierwsze z nich już wożą pasażerów. Firma w te wakacje miała zacząć odbierać zupełnie nowe jednostki, których produkcję powierzono FPS H. Cegielski, ale realizacja zamówienia spotkała się z opóźnieniami i ostatecznie pierwsze wagony trafią do PKP Intercity dopiero w drugim kwartale 2027 r.

Do końca tego roku PKP Intercity ma przewieźć rekordowe 96 mln pasażerów. W przyszłym roku spółka powinna po raz pierwszy w historii przekroczyć granicę 100 mln podróżnych.





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