Zmodernizowane wagony COMBO wyjadą na polskie tory. Odebrano wszystkie sztuki

Dawid Długosz

Dawid Długosz

PKP Intercity zakończyło proces odbierania wagonów COMBO, które były modernizowane przez firmę FPS H. Cegielski. Dotyczyło to 50 jednostek. Wszystkie z nich są gotowe i mają wzmocnić pociągi PKP Intercity w najbliższych miesiącach. W tegoroczne wakacje przewoźnik idzie po kolejny rekord.

Wagon PKP Intercity COMBO z oznaczeniem miejsca dla rowerów, stojący przy peronie nowoczesnej stacji
PKP Intercity odebrało wszystkie wagony COMBO. Wzmocnią pociągi w wakacje.X/PKP Intercitymateriały prasowe

PKP Intercity szykuje się na rekordowe wakacje i w tym celu potrzebuje wiele pociągów z mnóstwem wagonów. Spółka odebrała ostatnie z 50 zmodernizowanych pojazdów typu COMBO, które w najbliższym czasie wzmocnią flotę przewoźnika.

PKP Intercity odebrało wszystkie zmodernizowane wagony COMBO

Przewoźnik zawarł umowę z firmą FPS H. Cegielski na modernizację wagonów COMBO w kwietniu 2024 r. Minęły dwa lata i partner wywiązał się z zobowiązania. Ostatnie z 50 jednostek zostały dostarczone PKP Intercity pod koniec maja br. i wkrótce wzmocnią pociągi.

Co objęła wspomniana modernizacja? Zakłady FPS H. Cegielski dokonały wymiany wózków w wagonach COMBO, co wpłynie na zwiększenie komfortu podróży (mniej hałasu i drgań). Następnie mamy liczne udogodnienia dla pasażerów w postaci gniazdek elektrycznych i portów USB, klimatyzacji oraz Wi-Fi. Wymieniono także system informacji pasażerskiej i umieszczono automaty vendingowe z napojami czy przekąskami.

Wagony COMBO PKP Intercity mają również miejsca dla rowerów. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom jak największych grup pasażerów. Wiemy, że przewoźnik chce je wykorzystać w szczególności na trasach do miejscowości, które cieszą się uznaniem wśród rowerzystów.

PKP Intercity w tegoroczne wakacje idzie po nowy rekord

Spółka niedawno zapowiedziała rekordowe wakacje. W tym sezonie letnim ma uruchamiać każdego dnia nawet 560 połączeń. W pociągach zostanie wykorzystana rekordowa liczba 1650 wagonów i wśród nich zmodernizowane jednostki COMBO stanowią tylko 50 sztuk.

Pod koniec zeszłego roku spółka pozyskała używane wagony od Kolei Niemieckich i pierwsze z nich już wożą pasażerów. Firma w te wakacje miała zacząć odbierać zupełnie nowe jednostki, których produkcję powierzono FPS H. Cegielski, ale realizacja zamówienia spotkała się z opóźnieniami i ostatecznie pierwsze wagony trafią do PKP Intercity dopiero w drugim kwartale 2027 r.

Do końca tego roku PKP Intercity ma przewieźć rekordowe 96 mln pasażerów. W przyszłym roku spółka powinna po raz pierwszy w historii przekroczyć granicę 100 mln podróżnych.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz


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