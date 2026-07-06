W skrócie Podczas konferencji Unpacked w Londynie zaplanowanej na 22 lipca zaprezentowane zostaną trzy nowe składane smartfony: Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra oraz Z Flip 8.

Do sieci wyciekły europejskie ceny nowych modeli w euro, które wskazują na podwyżki w granicach od 100 do nawet 280 euro w porównaniu do poprzedniej generacji.

Szacowane ceny w Polsce na podstawie kwot w euro mogą zaczynać się od około 5,6 tys. złotych za model Z Flip 8 i sięgać nawet około 12 tys. złotych za model Z Fold 8 Ultra z 1 TB pamięci.

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Najbliższa konferencja Unpacked odbędzie się 22 lipca w Londynie. W trakcie wydarzenia zobaczymy trzy składane smartfony i są to modele Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra i Z Flip 8. Ile trzeba będzie za nie zapłacić? Do sieci wyciekły ceny poszczególnych wersji telefonów i trzeba szykować się na podwyżki.

Ceny smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8, Ultra i Z Flip 8

Informacje na temat cennika na rynek europejski uzyskał serwis Winfuture.de. Ceny nowych telefonów w euro prezentują się następująco.

Samsung Galaxy Z Flip 8 256 GB - 1299 euro

Samsung Galaxy Z Flip 8 512 GB - 1499 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB - 1999 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 512 GB - 2199 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 1 TB - 2599 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB - 2199 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB - 2399 euro

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 TB - 2799 euro

Podwyżki w porównaniu do modeli Z Fold 7 i Z Flip 7 sięgają od 100 do nawet 280 euro. Są więc niemałe. Warto również mieć na uwadze, że następcą Z Folda 7 jest model Z Fold 8 Ultra. Samsung wprowadza w tym roku do oferty trzeci model i zdecydował się na pewne zmiany w nazewnictwie.

Ile zapłacimy za smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8, Ultra i Z Flip 8 w Polsce?

Polskie ceny nowych telefonów Samsunga nie są jeszcze znane, ale możemy spróbować je oszacować na podstawie kwot w euro.

Samsung Galaxy Z Flip 8 w podstawowej konfiguracji sprzętowej powinien kosztować około 5,6 tys. zł. To o 600 złotych więcej niż rok temu. Ceny tańszego Z Folda 8 powinny zaczynać się od około 8,5 tys. zł. Za wariant Ultra trzeba będzie zapłacić jeszcze więcej.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra to najdroższy smartfon z całej trójki. Jego ceny w Polsce powinny zaczynać się od około 9,4 tys. zł, czyli też o około 600 zł więcej. Za wersję z 1 TB pamięci trzeba będzie zapłacić nawet około 12 tys. zł, czyli blisko 1,5 tys. zł więcej. Tanio to już było.

Samsung boryka się z tymi samymi problemami, co inni producenci telefonów. To rosnące koszty produkcji, które są spowodowane przede wszystkim przez drożejące moduły pamięci. Wcześniej w tym roku firma podniosła ceny wybranych wersji modeli Z Fold 7 i Z Flip 7. Z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia we wrześniu, kiedy zadebiutują nowe iPhone'y.



