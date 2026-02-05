Do testu G1 został celowo zmodyfikowany. Inżynierowie ubrali robota w ocieplaną kurtkę i zabezpieczyli dolne partie ciała prowizorycznymi osłonami z tworzywa sztucznego. Celem było ograniczenie wpływu mrozu na newralgiczne elementy - przeguby, siłowniki oraz system zasilania. Choć rozwiązanie wygląda nieco komicznie, to okazało się skuteczne, co w tym przypadku było najważniejsze.

Roboty wychodzą w teren

Eksperyment Unitree wpisuje się w szerszy trend w branży humanoidów. Producenci coraz częściej myślą o pracy robotów poza kontrolowanymi wnętrzami. Odporność na pogodę i temperaturę zaczyna być nowym polem rywalizacji. Konkurencyjna firma Deep Robotics już wcześniej chwaliła się platformą DR02 o klasie szczelności IP66 i zdolnością pracy w temperaturach do -20°C. Test G1 idzie jednak o krok dalej, sprawdzając granice przeżywalności uniwersalnego robota dwunożnego w realnym zimowym terenie.

Autonomiczny marsz po lodzie i śniegu

W ramach demonstracji G1 przeszedł przez zaśnieżone pole, autonomicznie odtwarzając kontur emblematu Zimowych Igrzysk Olimpijskich o wymiarach około 186 na 100 metrów. Robot korzystał z chińskiego systemu nawigacji satelitarnej Beidou, zapewniającego precyzję pozycjonowania na poziomie centymetrów. Za stabilny ruch po nierównym, oblodzonym podłożu odpowiadały z kolei algorytmy adaptacyjnego planowania trasy.

Unitree G1 to kompaktowy humanoid o wysokości około 127 cm i masie 35 kg. W zależności od wersji posiada od 23 do 43 silników w stawach, oferujących moment obrotowy do 120 Nm. Na pokładzie znalazły się m.in. lidar 3D, kamera głębi Intel RealSense oraz zestaw mikrofonów do sterowania głosem. Robot zasilany jest wymiennym akumulatorem 9000 mAh, który pozwala na około dwie godziny pracy i szybkie "tankowanie". Ośmiordzeniowy procesor steruje zaś ruchem, umożliwiając chód z prędkością do około 7 km/h.

G1 działa pod kontrolą autorskiego systemu UnifoLM i wykorzystuje uczenie ze wzmocnieniem do kontroli ruchu. Zaprezentowany w maju 2024 roku robot pozycjonowany jest jako model podstawowego poziomu, wyceniony w Chinach na około 99 tys. juanów, czyli ok. 50 000 zł. Unitree informuje, że w 2025 roku dostarczyła już ponad 5500 humanoidalnych robotów. Test w śnieżnym terenie pokazuje, że kolejnym krokiem może być wyprowadzenie humanoidów z laboratoriów prosto między ludzi.

