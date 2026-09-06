Spis treści: Maszyny, roboty i komputer 1981 rok. Komputer wchodzi do biura i - a jakże by inaczej - też ma nas zwolnić AI jest jednak trochę innym przeciwnikiem Historia nie obiecuje, że nikt nie straci pracy Nie pytajmy tylko o to, czy AI zabierze nam pracę

Co jakiś czas ludzkość odkrywa technologię, która ma zmienić wszystko. A właściwie... no przynajmniej odebrać nam pracę. Kiedyś były to maszyny tkackie, później roboty na taśmach produkcyjnych,w końcu komputery. Dziś rolę czarnego charakteru przejęła sztuczna inteligencja.

Ale zwróćcie uwagę, że schemat jest zaskakująco podobny. Pojawia się nowa technologia. Pojawia się zachwyt i niepokój. Ktoś wylicza, ile zawodów może zniknąć. Gazety (no i teraz media internetowe) publikują alarmujące nagłówki, pracownicy zastanawiają się, czy za kilka lat nadal będą potrzebni, a przedsiębiorcy liczą, ile można dzięki nowym maszynom czy innym technologiom zaoszczędzić.

Historia nie daje nam gwarancji, że tym razem będzie dokładnie tak samo. Ale możemy wyciągnąć bardzo ciekawą lekcję. Praca człowieka już wiele razy miała zniknąć. Jak dotąd znikały przede wszystkim konkretne zadania, tak - znikały konkretne zawody, a nawet całe gałęzie gospodarki (konia z rzędem temu, kto z młodszych słyszał o takim zawodzie jak parasolkarz). W ich miejsce pojawiały się jednak nowe.

Problem w tym, że dla człowieka, który właśnie traci pracę, perspektywa rozwoju gospodarki jest dość marnym pocieszeniem, sami przyznacie.

Maszyny, roboty i komputer

Cofnijmy się do XIX wieku. Rewolucja przemysłowa nie była dla wszystkich symbolem postępu i lepszego życia. Dla części robotników była przede wszystkim zagrożeniem.

Być może jeszcze pamiętacie z lekcji historii, że w 1812 roku w Anglii robotnicy niszczyli maszyny wykorzystywane w przemyśle włókienniczym. Nie chodziło o irracjonalną nienawiść do technologii. Chodziło o bardzo konkretną obawę - maszyna może sprawić, że człowiek przestanie być potrzebny.

W ówczesnej prasie pojawiały się mocne słowa. "Postęp maszyn jest przekleństwem dla człowieka pracy!" - pisał w 1812 roku Nottingham Review. Podobne lęki pojawiały się później przy kolejnych wynalazkach. W 1830 roku w Anglii dochodziło do wystąpień robotników niszczących maszyny rolnicze. W 1844 roku podobny konflikt rozegrał się na Śląsku, podczas powstania tkaczy. Technologia zmieniała sposób produkcji, a wraz z nim całe życie ludzi.

Nie znaczy to oczywiście, że wszystkie te obawy były bezpodstawne. Maszyny rzeczywiście zabierały ludziom konkretne zajęcia. Zmieniały zawody, obniżały zapotrzebowanie na niektóre umiejętności, czasem powodowały zamykanie zakładów. Historia technologii nie jest opowieścią sukcesu, że "wszyscy zawsze wychodzili na tym dobrze".

Podobnie wygląda dzisiejsza dyskusja o AI.

Kiedy w latach 50. i 60. XX wieku zaczęły rozwijać się komputery i automatyzacja, znowu pojawiło się pytanie o przyszłość człowieka na rynku pracy. W 1961 roku roboty zaczęły pojawiać się na liniach produkcyjnych amerykańskich fabryk. Metalowe ramiona wykonywały czynności, które wcześniej należały do ludzi.

Prasa szybko podchwyciła temat. Pozwólcie, że przytoczę już tłumaczenia: "Bezrobotni przez automatyzację" - pisał Time w 1961 roku. "Obawy związane z automatyzacją przesłaniają jej korzyści" - można było przeczytać w tym samym roku w The New York Times.

Mamy więc prawie wszystko, co znamy dzisiaj. Nowa technologia. Obietnica większej wydajności. Pracownicy obawiający się utraty zatrudnienia. I gazety, a dzisiaj, media internetowe piszące o zagrożeniu.

1981 rok. Komputer wchodzi do biura i - a jakże by inaczej - też ma nas zwolnić

W 1981 roku komputery osobiste zaczęły wypierać maszyny do pisania. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł potraktować komputer jako zagrożenie dla całego świata pracy. Wtedy było to jednak całkiem realne.

"Komputery zmienią miejsca pracy w latach 80. - miliony zagrożone" - alarmował The Washington Post w 1981 roku. Dwa lata później The New York Times pisał: "Technologia: gdy komputery eliminują miejsca pracy".

Dzisiaj wiele portali wypuszcza podobne nagłówki. Ale w zasadzie te powyżej brzmią niemal jak współczesne teksty o ChatGPT.

I rzeczywiście, komputery część pracy zabrały. Zniknęły albo mocno się zmieniły niektóre czynności wykonywane wcześniej ręcznie. Dokumenty przestały zalegać wyłącznie w papierowych szafach. Obliczenia zaczęły wykonywać programy. Informacje można było wyszukiwać znacznie szybciej.

Ale ale... wydarzyło się coś jeszcze.

Powstały zawody, których wcześniej właściwie nie było. Programiści, specjaliści IT, analitycy danych, twórcy stron internetowych czy specjaliści od cyberbezpieczeństwa są dziećmi epoki komputerów. Internet stworzył kolejne rynki: handel internetowy, pracę zdalną, cyfrowe media, edukację online czy zupełnie nowe formy usług.

I tu dochodzimy do najważniejszego rozróżnienia. Technologia może zabrać pracę, ale może też zabrać tylko część pracy.

A to już ogromna różnica.

Pracownik, którego komputer pozbawił jednej czynności, niekoniecznie staje się bezrobotny. Czasem zaczyna wykonywać inne zadania. Tak, czasem zmienia zawód. Czasem dzięki technologii może zrobić więcej w tym samym czasie.

Podobnie działały arkusze kalkulacyjne, poczta elektroniczna czy wyszukiwarki. Nie sprawiły, że przestaliśmy potrzebować ludzi zajmujących się finansami, komunikacją czy analizą informacji. Nie sprawiły, że nie potrzebujemy już szkół i nauczycieli. Zmieniły sposób, w jaki ci ludzie pracują.

AI jest jednak trochę innym przeciwnikiem

I tutaj kończy się ta prostsza wersja historii

No można powiedzieć: "Spokojnie, komputery też miały zabrać nam pracę i tego nie zrobiły". Tyle że... to byłoby zbyt uproszczone podejście.

Sztuczna inteligencja robi coś, czego wcześniejsze technologie na taką skalę nie robiły. Nie przejmuje wyłącznie pracy fizycznej ani powtarzalnych czynności. Wchodzi w obszar pracy umysłowej.

Potrafi przygotować raport, podsumować obszerny dokument, przeanalizować dane, napisać fragment kodu, przetłumaczyć materiał czy stworzyć prezentację. Zobaczcie na ostatnie newsy technologiczne - AI nagle znalazło tysiące luk w Linuxie. Dotyka więc zadań, które jeszcze niedawno wydawały się mocno związane z ludzką wiedzą i kompetencjami. I robi to od ułamka sekundy do kilkunastu sekund. Za długo? To poproś kogoś, żeby wysmarował kilkunastostronicowy raport w (dajmy na to) 52 sekundy, które chatbot potrzebował na przeanalizowanie źródeł.

Dlatego trudno dziwić się, że tym razem niepokój jest tak duży.

Co ciekawe, najnowsze badanie przeprowadzone przez TU Darmstadt pokazuje coś, co może być dla wielu osób zaskakujące. Im lepiej badani rozumieli sztuczną inteligencję, tym bardziej obawiali się, że może ona zagrozić ich pracy. Wśród osób deklarujących bardzo dobrą znajomość AI aż około 43 proc. spodziewało się, że sztuczna inteligencja może wkrótce przejąć ich pracę.

To ciekawa zmiana perspektywy. Można było zakładać, że ludzie boją się AI przede wszystkim dlatego, że jej nie rozumieją. Tymczasem osoby, które wiedzą o niej więcej, mogą po prostu lepiej widzieć jej możliwości.

Jeszcze ciekawsze jest to, kogo ten lęk dotyczy najbardziej. Nie decyduje wyłącznie branża. Znacznie większe znaczenie ma to, czy efektem pracy jest coś, co można zapisać w postaci cyfrowej. Teksty, raporty, analizy, prezentacje czy kod są znacznie łatwiejszym celem dla generatywnej AI niż praca wymagająca fizycznej obecności, jak kucharz czy fryzjer.

I w zasadzie dlatego dzisiejsza dyskusja o automatyzacji jest tak ciekawa. Robot stojący przy taśmie produkcyjnej zastępuje ręce. AI może próbować zastąpić część tego, co człowiek robi głową.

Historia nie obiecuje, że nikt nie straci pracy

W 1938 roku Karl T. Compton, ówczesny rektor MIT, pisał o "widmie technologicznego bezrobocia". Zastanawiał się, czy maszyny są niczym dżiny spełniające ludzkie potrzeby, czy raczej potworami Frankensteina, które zniszczą swoich twórców.

Mamy prawie dziewięć dekad później i pytanie właściwie się nie zmieniło.

Zmieniły się tylko maszyny.

Compton twierdził, że z punktu widzenia całej gospodarki technologiczne bezrobocie jest mitem, ponieważ nowe technologie tworzą nowe branże i zwiększają dostępność produktów (zobaczmy zalew produktów z Chin). Jednocześnie przyznawał, że dla konkretnych ludzi sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Zamknięcie fabryki czy zniknięcie zawodu może być poważnym problemem społecznym.

Patrzenie wyłącznie na wykres przedstawiający liczbę miejsc pracy w całej gospodarce byłoby ogromnym błędem.

Jeżeli AI sprawi, że jakaś firma będzie potrzebowała o połowę mniej pracowników do wykonywania określonego zadania, dla właściciela może to być wzrost efektywności. Dla człowieka, którego stanowisko zniknie, będzie to po prostu utrata pracy i w… nosie będzie miał to, czy przyszła gospodarka na tym zyska bo pojawią się nowe zawody.

I zdaje się przerabialiśmy to niedawno w branży IT. A teraz firmy znów chcą ludzi. Tyle że problemy natykają juniorzy.

W 1962 roku ekonomista Robert Solow też uspokajał obawy związane z automatyzacją, ale zauważał przy tym, że umiejętności konkretnych grup pracowników mogą nagle stracić wartość rynkową.

To ta część historii, o której łatwo zapomnieć, w momencie kiedy mówimy, że "technologia ostatecznie stworzy nowe miejsca pracy".

Ostatecznie może stworzyć. Ale człowiek potrzebuje pracy dzisiaj.

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Nie pytajmy tylko o to, czy AI zabierze nam pracę

Dyskusja o sztucznej inteligencji często sprowadza się do jednego pytania... czy AI zastąpi człowieka?

Ale może ciekawsze jest nieco inaczej postawione pytanie - które elementy pracy człowieka zastąpi AI, a które dzięki niej staną się cenniejsze?

Jak sobie tak popatrzymy, może z nieco matematycznego punkty, to każdy zawód jest przecież zbiorem różnych czynności. Programista nie tylko pisze kod. Dziennikarz nie tylko składa zdania. Lekarz nie tylko analizuje wyniki badań. Nauczyciel nie tylko przekazuje informacje. Menedżer nie tylko tworzy dokumenty. I tak dalej.

W pracy są jeszcze decyzje, odpowiedzialność, rozmowa z drugim człowiekiem, rozumienie kontekstu, negocjacje, ocena ryzyka czy zwykłe doświadczenie.

AI może być bardzo dobra w jednej części tego zestawu i znacznie słabsza w innej.

Dlatego niewykluczony jest scenariusz, w którym nie zniknie zawód, ale zmieni się jego środek ciężkości. Człowiek będzie robił mniej rzeczy powtarzalnych, a więcej tych, które wymagają oceny, pomysłowości i... odpowiedzialności.

Tylko że i tutaj nie ma żadnej gwarancji. A przynajmniej ja takiej nie dam. Choć jak pokazuje polski przykład, zastąpienie w radiu dziennikarzy przez AI spotkało się o ogromną falą krytyki.

Badacze z TU Darmstadt zwracają uwagę, że generatywna AI może tworzyć nowe rodzaje pracy, ale prawdopodobnie niekoniecznie w skali odpowiadającej liczbie miejsc pracy, które mogą zniknąć. Co ważne, autorzy badania wskazują też, że utrata zatrudnienia oznacza dla człowieka nie tylko utratę dochodu, co z resztą już wcześniej zaznaczałem. To po części też jakaś utrata uczestnictwa w życiu społecznym i poczucia życiowego kierunku.

I być może właśnie tutaj znajduje się największe wyzwanie epoki AI.

Nie w tym, czy maszyny okażą się "złe", ani nawet w tym, czy okażą się wystarczająco inteligentne. Problemem może być tempo zmian.

Jeżeli ktoś przez 20 lat budował swoją pozycję zawodową, a nagle okazuje się, że jego najważniejsza umiejętność jest znacznie mniej potrzebna, nie wystarczy powiedzieć mu "naucz się AI". Trzeba dać mu czas, możliwość zdobycia nowych kompetencji i realną szansę na wykorzystanie ich w pracy.

Historia technologii pokazuje coś jeszcze. Nie wszyscy korzystają z postępu w tym samym momencie. Jedni uczą się nowych narzędzi i zyskują przewagę. Inni tracą pracę, zanim zdążą się przekwalifikować. Inaczej będą wchodzili na rynek młodzi, którzy mają czas na uczenie się, popełnianie błędów, udział w kołach naukowych, realizację projektów, doczytywanie ciekawostek po godzinach. Inaczej osoby, które mają rodziny i dzieci na utrzymaniu, zobowiązania finansowe.

W badaniu TU Darmstadt widać zresztą wyraźną lukę szkoleniową. Tylko 15 proc. ankietowanych brało dotąd udział w szkoleniu dotyczącym AI. Może największym problemem nie jest sama sztuczna inteligencja, a to, czy człowiek będzie miał możliwość nauczenia się żyć i pracować w świecie, który AI zmienia coraz szybciej.

Bo jeśli spojrzymy na ostatnie 200 lat, trudno znaleźć moment, w którym technologia rzeczywiście zakończyła pracę człowieka. Maszyny tkackie nie zrobiły tego. Roboty przemysłowe nie zrobiły tego. Komputery nie zrobiły tego. Internet również nie.

Ale wszystkie zmieniły pracę. Czasem łagodnie, czasem brutalnie.

Dlatego nie ma powodu udawać, że dzisiejsze obawy są bezsensowne. Są całkiem realne, a medialny nagłówki to nie tylko chwytliwe clickbaity. Tym bardziej że sztuczna inteligencja rzeczywiście potrafi wykonywać zadania, które jeszcze niedawno wymagały człowieka.

Być może za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będziemy patrzeć na dzisiejszą panikę z podobnym zdziwieniem, z jakim patrzymy na nagłówki sprzed kilkudziesięciu lat.

Może tym razem historia rzeczywiście pójdzie inną drogą. Tego nie wiemy.

Bo sama technologia nie będzie decydowała, czy jej skutkiem będą masowe zwolnienia, czy ludzie uwolnieni od nudnej i niebezpiecznej pracy. To zależy też od firm, państw, systemu edukacji i (może przede wszystkim) od tego, czy człowiek zostanie przygotowany do zmiany.

Komputery nie zniszczyły świata pracy. Zbudowały jego nową wersję.

AI właśnie zaczyna robić to samo.



