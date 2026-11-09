W skrócie Zarząd Nvidii wszczął śledztwo wobec CEO Jensena Huanga po doniesieniach o jego romansie z obywatelką Chin podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Pekinu.

Spółka zapewnia, że tajemnice handlowe nie zostały naruszone, a Jensen Huang przyznał się do małżeńskiej zdrady i zadeklarował pełną współpracę z niezależnymi prawnikami.

Amerykański Kongres zażądał od giganta wyjaśnień w sprawie procedur bezpieczeństwa, sprawdzając, czy prywatne kontakty mogły narazić na ryzyko dostępu do amerykańskich technologii.

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Szef Nvidii miał romans z osobą podejrzaną o szpiegostwo

Zarząd koncernu Nvidia wszczął niezależne śledztwo dotyczące CEO Jensena Huanga po opublikowaniu przez media doniesień łączących go z obywatelką Chin podejrzewaną o działalność wywiadowczą na rzecz Pekinu.

Sprawa wywołała ogromne poruszenie na rynku nowych technologii, wstrząsając liderem branży kart graficznych i układów obliczeniowych dla sztucznej inteligencji. Amerykański gigant zapewnił publicznie, że na ten moment brak przesłanek wskazujących na ujawnienie tajemnic przedsiębiorstwa lub naruszenie interesów obronnych USA.

Dyrektor generalny spółki wydał oświadczenie, w którym ujawnił fakt, że doszło do romansu, i przeprosił najbliższych. "Zdrada małżeńska z mojej strony zraniła moją żonę i nasze dzieci. Nie mam żadnego usprawiedliwienia dla tego, co zrobiłem. Głęboko przepraszam" - napisał Jensen Huang. Szef koncernu dodał, że w pełni popiera działania zarządu i deklaruje pełną współpracę z zewnętrznymi prawnikami.

Standardy korporacyjne i procedura weryfikacyjna zostały uruchomione w momencie, gdy zawiadomienia o sprawie trafiły do amerykańskich organów ścigania. Dochodzeniem kieruje specjalny komitet niezależnych dyrektorów, wspierany przez zewnętrzną kancelarię prawną. Władze firmy deklarują pełną transparentność i analizę zgromadzonych materiałów dowodowych pod kątem bezpieczeństwa danych i technologii.

Pojawienie się doniesień wywołało szybką reakcję ze strony polityków w Waszyngtonie. Przedstawiciele amerykańskiego Kongresu skierowali do szefa firmy wniosek o złożenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących stosowanych procedur bezpieczeństwa technicznego i personalnego. Komitety parlamentarne dążą do ustalenia, czy prywatne kontakty mogły stwarzać ryzyko nieuprawnionego dostępu do amerykańskich technologii przez zagraniczne służby.

Co łączyło Jensena Huanga z Alice Huang?

Ośrodkiem zainteresowania amerykańskich służb stała się obywatelka Chin - Alice Huang, znana również pod nazwiskiem Huang Le. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta pełniła funkcję menedżerską w firmie Megaspeed z siedzibą w Singapurze, będącej kluczowym klientem i partnerem technologicznym giganta z Doliny Krzemowej. Megaspeed zajmuje się dostarczaniem usług chmurowych w regionie Azji i Pacyfiku oraz oferuje dostęp do najnowszych układów GB200 NVL72 i HGX H100.

Amerykańskie organy nadzorcze od miesięcy weryfikowały działalność singapurskiego podmiotu w kontekście ewentualnego omijania zakazów handlowych. Służby weryfikowały, czy centrum danych nie ułatwiało podmiotom z Chin dostępu do zaawansowanej mocy obliczeniowej, która podlega rygorystycznym obostrzeniom eksportowym. W trakcie czynności operacyjnych doszło do identyfikacji kontrolowanych połączeń telefonicznych i elektronicznych pomiędzy podejrzaną a szefem amerykańskiej korporacji.

W odpowiedzi na opublikowane doniesienia prasowe spółka Megaspeed wydała oświadczenie prasowe informujące o podjęciu własnych działań sprawdzających. Zarząd firmy wynajął zewnętrznych doradców prawnych, aby zweryfikować prawdziwość zarzutów stawianych byłej pracownicy. Z kolei władze w Pekinie kategorycznie odrzuciły twierdzenia o prowadzeniu operacji szpiegowskiej wymierzonej przeciwko szefowi Nvidia, nazywając je bezpodstawnymi spekulacjami.

Sam Jensen Huang odniósł się wcześniej do relacji służbowych łączących go z chińską menedżerką. "Moje relacje i interakcje z Alice Huang miały charakter czysto biznesowy, dotyczyły firmy Megaspeed i były całkowicie normalne" - stwierdził Jensen Huang w wywiadzie prasowym pod koniec października 2026 r. Dodał również, że wszelkie kontakty odbywały się w ramach standardowej obsługi kontrahenta holdingowego.

Donald Trump o CEO Nvidii: "To wspaniały człowiek"

Jensen Huang urodził się na Tajwanie w 1963 r., skąd jako dziecko wyemigrował z rodzicami do USA. Po ukończeniu studiów inżynierskich na Oregon State University i Stanford University pracował w firmie AMD, a w 1993 r. wraz z Chrisem Malachowskim i Curtisem Priemem założył Nvidię. Przez ponad trzy dekady kierowania przedsiębiorstwem przekształcił je z producenta kart graficznych do gier w światowego lidera mikroprocesorów z wyceną giełdową sięgającą 4,5 mld dolarów.

Sytuacja polityczna wokół giganta technologicznego ma bezpośrednie przełożenie na kurs akcji i nastroje inwestorów. Firma dostarcza kluczowe podzespoły dla większości globalnych potentatów branży AI, m.in. dla OpenAI i Meta. Ewentualne zmiany na stanowisku CEO mogą wpłynąć na realizowaną dotychczas strategię i osłabić pozycję rynkową koncernu w okresie rosnących wątpliwości inwestorów co do tempa zwrotu z inwestycji w sztuczną inteligencję.

"Istnieje realne ryzyko, że Jensen może zostać odwołany ze stanowiska CEO w zależności od wyników dochodzenia zarządu, co zwiększy ryzyko dla akcji, ponieważ jest on tak ważny dla globalnej strategii Nvidia" - skomentował Dan Ives z firmy Yorkville Ives & Co. Analityk dodał, że sytuacja wymusi wzmożoną kontrolę eksportu technologii do Azji.

Stanowisko w sprawie zajął również prezydent Donald Trump, który odniósł się do doniesień prasowych podczas spotkania z dziennikarzami. "Wiem tylko, że to wspaniały człowiek, ale nigdy nie wiesz, co się dzieje" - powiedział Trump. Zapytany o decyzje dotyczące informacji wywiadowczych sprzed roku, prezydent odpowiedział: "Nie, nie sądzę. Myślę, że to honorowy gość".

Nvidia chce eksportować do Chin więcej sprzętu

Stany Zjednoczone poprzez zarządzenia z 2022 r. i lat późniejszych znacząco ograniczyły możliwości sprzedaży najnowocześniejszych chipów na rynku chińskim. Jensen Huang wielokrotnie prowadził rozmowy dyplomatyczne w Waszyngtonie i Pekinie, próbując uzyskać zgodę na dostawy zmodyfikowanych wersji układów. Przed wprowadzeniem sankcji udział koncernu w chińskim rynku wynosił około 95 proc., podczas gdy po wprowadzeniu zakazów spadł niemal do zera, co drastycznie odbiło się na przychodach azjatyckich.

Ograniczenia eksportowe dotyczą m.in. układów H200, których sprzedaż została zablokowana ze względu na obawy przed wykorzystaniem ich w technologiach wojskowych (tzw. dual-use). Dopiero w styczniu 2026 r. administracja USA wyraziła warunkową zgodę na eksport niektórych modeli procesorów do odbiorców w Chinach. Rząd w Waszyngtonie stoi na stanowisku, że utrzymanie przewagi technologicznej w obszarze AI ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

Amerykańska dominacja w domenie sztucznej inteligencji opiera się w dużej mierze na współpracy projektantów z USA z tajwańskim wytwórcą TSMC, który odpowiada za ponad 90 proc. światowej produkcji zaawansowanych półprzewodników.

Wstrząs w kierownictwie amerykańskiego lidera następuje w momencie zaciętej rywalizacji technologicznej, w której utrzymanie ciągłości dostaw i ochrony tajemnic handlowych stanowi priorytet polityczny. Dalsze losy śledztwa korporacyjnego będą miały decydujący wpływ na relacje przedsiębiorstwa z organami rządowymi i regulatorami rynku.