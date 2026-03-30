Czy sztuczna inteligencja może bez końca "udawać" eksperta i jednocześnie odpowiadać bezbłędnie? Najnowsze badania pokazują, że to nie takie proste. Im częściej każemy jej wcielać się w konkretną rolę, tym większe ryzyko, że zacznie popełniać błędy.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadził szeroki test sześciu modeli językowych. Każdy z nich musiał działać w różnych rolach - od matematyka i programisty po kreatywnego pisarza czy kontrolera bezpieczeństwa. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dobrze. Odpowiedzi były bardziej uporządkowane, brzmiały profesjonalnie i rzadziej zawierały ryzykowne treści. Problem pojawiał się gdzie indziej... w faktach.

AI w roli eksperta. Lepszy styl, gorsza pamięć

Badacze zauważyli ciekawą zależność. Gdy model dostaje konkretną rolę, skupia się głównie na jej odgrywaniu. Zamiast "sięgać do wiedzy", zaczyna przede wszystkim wykonywać polecenie. W praktyce oznacza to, że bardziej pilnuje tonu i formy niż samej treści.

To trochę jak aktor, który świetnie gra lekarza, ale niekoniecznie zna się na medycynie. Na ekranie wszystko wygląda wiarygodnie, ale w rzeczywistości łatwo o pomyłkę. Właśnie dlatego w testach pytania wymagające konkretnej wiedzy - na przykład z prawa czy medycyny - wypadały gorzej, gdy AI działała jako "ekspert".

Nowa metoda pracy. Kiedy warto być ekspertem?

Aby rozwiązać ten problem, naukowcy stworzyli system o nazwie PRISM. Jego pomysł jest prosty - model nie musi zawsze grać określonej roli. Zamiast tego przygotowuje dwie wersje odpowiedzi. Jedną "w roli", drugą zwykłą i wybiera tę lepszą.

Dzięki temu sztuczna inteligencja zachowuje równowagę. Tam, gdzie liczy się styl i bezpieczeństwo, może przyjąć określoną rolę. Tam, gdzie najważniejsze są fakty, wraca do swojego podstawowego trybu działania.

Testy pokazały, że takie podejście poprawia ogólne wyniki. Role pomagają w pisaniu i pilnowaniu zasad, ale nie sprawdzają się tam, gdzie potrzebna jest precyzyjna wiedza. Wniosek jest prosty. AI nie może bez końca "grać eksperta", bo z czasem zaczyna tracić to, co najważniejsze - dokładność.

Jeśli więc będziecie korzystali z AI pamiętajcie - kluczem jest umiejętność wyboru, kiedy warto brzmieć jak specjalista, a kiedy... lepiej po prostu mówić wprost.

Źródło: phys.org

Publikacja: Zizhao Hu et al, Expert Personas Improve LLM Alignment but Damage Accuracy: Bootstrapping Intent-Based Persona Routing with PRISM, arXiv (2026). DOI: 10.48550/arxiv.2603.18507

