AI doda blasku twoim zdjęciom z wakacji. Co może z nimi zrobić?

Spis treści: Czym najlepiej przerobić zdjęcie z wakacji? Jeden klik i gotowe. Triki AI, które uratują nawet najbardziej nieudane ujęcie Co wpisać w AI, żeby wyszło idealne zdjęcie? Prompty dla każdego

Czym najlepiej przerobić zdjęcie z wakacji?

Jeszcze kilka lat temu poprawa nieudanego zdjęcia wymagała kilkudziesięciu minut pracy i znajomości specjalistycznych programów. Dziś wiele zadań przejmują narzędzia AI. Wśród najpopularniejszych rozwiązań znajdują się Adobe Firefly i Photoshop z funkcjami generatywnej edycji zdjęć, Canva AI, Pixlr, Luminar Neo oraz aplikacje mobilne takie jak Remini czy Picsart, które stawiają na automatyczne poprawianie jakości fotografii.

Adobe Firefly pozwala edytować zdjęcia za pomocą prostych poleceń tekstowych. Można usunąć niechciane obiekty, zmienić tło, poprawić kolory lub rozszerzyć kadr. Podobne możliwości oferuje najnowszy Photoshop, którego asystent AI potrafi wykonać wiele operacji po wpisaniu krótkiej komendy.

Jeżeli zależy ci przede wszystkim na szybkich poprawkach bez instalowania zaawansowanego oprogramowania, ciekawą opcją są Pixlr i Canva. Oba narzędzia działają w przeglądarce i umożliwiają m.in. usuwanie obiektów, poprawę jakości zdjęć czy generatywne wypełnianie pustych obszarów fotografii. Z kolei Let's Enhance specjalizuje się w zwiększaniu rozdzielczości i poprawianiu jakości zdjęć. Może uratować kadry, które na pierwszy rzut oka wydają się zbyt rozmazane lub słabe, by je publikować.

Luminar Neo przyda się osobom, które chcą zachować większą kontrolę nad efektem końcowym. Program wykorzystuje AI do wymiany nieba, poprawy portretów, automatycznego kadrowania i inteligentnej korekty światła.

Coraz częściej użytkownicy korzystają również z modeli AI, takich jak ChatGPT czy Gemini, które potrafią analizować i edytować zdjęcia za pomocą poleceń w języku naturalnym. Zamiast samodzielnie regulować poszczególne parametry, można opisać oczekiwany efekt, a AI zaproponuje lub wykona odpowiednie zmiany w zakresie funkcji dostępnych w danym narzędziu.

Zobacz również: Sztuczna inteligencja Studenci z Krakowa stworzyli aplikację AI do tłumaczenia języka migowego Karolina Majchrzak

Jeden klik i gotowe. Triki AI, które uratują nawet najbardziej nieudane ujęcie

Największą zaletą współczesnych narzędzi AI jest to, że potrafią ratować zdjęcia, które wcześniej uznano by za nieudane. Sztuczna inteligencja świetnie radzi sobie z usuwaniem przypadkowych przechodniów. Wystarczy zaznaczyć osobę znajdującą się w tle, a algorytm automatycznie odtworzy fragment krajobrazu, który został przez nią zasłonięty. To szczególnie przydatne w popularnych miejscach turystycznych, gdzie wykonanie zdjęcia bez innych ludzi graniczy z cudem.

AI potrafi również poprawić oświetlenie. Jeśli twarz jest zbyt ciemna, a niebo prześwietlone, algorytmy analizują poszczególne elementy kadru i dostosowują jasność niezależnie dla różnych obszarów zdjęcia. Kolejną funkcją jest zwiększanie rozdzielczości. Zdjęcia wykonane starszym smartfonem lub mocno przycięte fotografie mogą zostać wyostrzone i powiększone bez utraty jakości. Takie narzędzia wykorzystują modele uczone na milionach obrazów, które "odgadują" brakujące szczegóły.

Coraz częściej spotyka się także funkcję rozszerzania kadru. AI potrafi wygenerować brakujące fragmenty plaży, gór czy miejskiego krajobrazu poza oryginalnymi granicami zdjęcia. Dzięki temu fotografię pionową można zamienić w poziomy kadr idealny na tapetę monitora lub telewizora. Niektóre narzędzia pozwalają nawet na wymianę nieba, zmianę pogody czy całkowitą przebudowę tła. W kilka sekund pochmurny dzień może zamienić się w spektakularny zachód słońca.

Programy do obróbki zdjęć są dziś bardzo popularne. Szczególnie te mobilne 123RF/PICSEL

Co wpisać w AI, żeby wyszło idealne zdjęcie? Prompty dla każdego

Dobra wiadomość jest taka, że do podrasowania zdjęć nie trzeba znać specjalistycznego języka. Nowoczesne modele AI rozumieją zwykły język naturalny oraz polecenia po polsku. Zasada jest dla wszystkich taka sama: Im dokładniejszy opis, tym większa szansa na spektakularny efekt. Oprócz tego, co AI ma zrobić z fotografią, warto dodać, czego ma nie robić. Popularny jest uniwersalny prompt bazowy, który brzmi:

"Popraw jakość zdjęcia, zachowując jego oryginalny wygląd. Nie usuwaj, nie dodawaj ani nie zmieniaj żadnych głównych obiektów w kadrze. Zastosuj naturalne wyostrzenie, zredukuj szumy i dodaj subtelny filtr ożywiający kolory, aby wyglądały realistycznie, ale nie były przesycone."

Jeśli chcesz poprawić krajobraz z wakacji, możesz użyć polecenia:

"Popraw kolory, zwiększ szczegółowość nieba, podkreśl światło zachodzącego słońca. Pierwszy plan delikatnie przyciemnij, zachowaj naturalny wygląd zdjęcia i oryginalne obiekty w kadrze."

Chcesz mieć piękne zdjęcie zabytku lub budynku? Wykorzystaj taki prompt:

"Usuń wszystkie osoby i śmieci znajdujące się w tle, pozostawiając tylko główny zabytek. Wypełnij powstałe puste miejsca w sposób fotorealistyczny, tak aby pasowały do otaczającego krajobrazu."

Do fotografii plażowej sprawdzi się prompt:

"Dodaj ciepłe, złote światło, podkreśl turkusowy kolor wody, zwiększ kontrast i nadaj zdjęciu styl luksusowego magazynu podróżniczego."

Dla fanów mediów społecznościowych ciekawym promptem będzie:

"Nadaj zdjęciu filmowy charakter, zwiększ głębię kolorów, delikatnie rozmyj tło i dodaj efekt premium travel photography."

Warto jednak pamiętać, że najlepsze efekty daje umiar. Sztuczna inteligencja świetnie sprawdza się jako cyfrowy pomocnik, który wydobywa potencjał zdjęcia, a nie całkowicie zmienia rzeczywistość.



