Sztuczna inteligencja Google nie zwalnia. Gigant z Mountain View poinformował w tym tygodniu o wprowadzeniu dwóch ważnych nowości. Pierwszą jest zaawansowany model Gemini 3.1 Pro. Drugi to Lyria 3 do tworzenia utworów muzycznych.

Gemini 3.1 Pro wnosi sztuczną inteligencję Google na nowy poziom

Gemini 3.1 Pro to najnowszy model sztucznej inteligencji Google, gdzie firma przede wszystkim postawiła na ulepszone rozumowanie w zastosowaniach naukowych, badawczych i inżynieryjnych. Efekty są niezłe, co potwierdzają benchmarki do badania skuteczności AI.

Google chwali się, że Gemini 3.1 Pro w teście ARC-AGI-2, który mierzy zdolność modelu do rozwiązywania zupełnie nowych wzorców logicznych, uzyskał zweryfikowany wynik 77,1 proc. Jest on ponad dwa razy lepszy w porównaniu do Gemini 3 Pro. Gdzie można wykorzystać te możliwości? Firma wyjaśnia to w następujący sposób.

Wersja 3.1 Pro została zaprojektowana z myślą o zadaniach, w których prosta odpowiedź nie wystarczy, wykorzystując zaawansowane rozumowanie i czyniąc je użytecznym w najtrudniejszych wyzwaniach

"Ta ulepszona inteligencja może pomóc w praktycznych zastosowaniach - niezależnie od tego, czy szukasz przejrzystego, wizualnego wyjaśnienia złożonego tematu, sposobu na syntezę danych w jednym widoku, czy też chcesz ożywić kreatywny projekt" - dodaje Google.

Gemini 3.1 Pro jest udostępniane w wersji zapoznawczej od 19 lutego 2026 r. na platformach deweloperskich, korporacyjnych i konsumenckich. W przypadku pierwszej grupy są to Gemini API w Google AI Studio, Gemini CLI, Google Antigravity oraz Android Studio. Firmy mogą sięgnąć po narzędzia poprzez Vertex AI oraz Gemini Enterprise. Natomiast dla zwykłych użytkowników jest to możliwe poprzez aplikację Gemini i NotebookLM.

Lyria 3 od Google Deepming stworzy 30-sekundowe piosenki

Przy okazji wprowadzono kolejną nowość, którą jest Lyria 3 opracowane przez Google DeepMind. To najnowszy model AI do generowania muzyki, który jest w stanie tworzyć 30-sekundowe piosenki na podstawie podpowiedzi tekstowych, zdjęć lub filmów.

Nowość jest dostępna dla użytkowników, którzy mają ukończone 18 lat. Subskrybenci planów Google AI Plus, Pro i Ultra mogą korzystać z wyższych limitów. Każdy z utworów oznaczony jest niewidocznym znakiem wodnym SynthID, który identyfikuje treści stworzone przez sztuczną inteligencję.

