AI na mundialu. Technologia pomoże trenerom i piłkarzom na MŚ 2026

W skrócie Mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej odbędą się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych.

Football AI Pro, stworzony przez Lenovo we współpracy z FIFA, ma wspierać trenerów i piłkarzy poprzez zaawansowane analizy danych oraz indywidualne analizy występów zawodników.

Podczas mundialu zostaną zastosowane szczegółowe modele 3D piłkarzy oraz stabilizowane przez sztuczną inteligencję kamery nasobne sędziów dla lepszej jakości powtórek i przekazu z boiska.

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Sztuczna inteligencja na MŚ 2026. Football AI Pro wkracza do gry na mundialu

Oficjalnym technologicznym partnerem zbliżających się Mistrzostw Świata jest Lenovo. Przedsiębiorstwo, we współpracy z organizacją FIFA, wprowadziło Football AI Pro. Jak czytamy na stronie Lenovo, jest to asystent wiedzy oparty na sztucznej inteligencji, który ma służyć organizacjom sportowym poprzez dostarczanie zaawansowanych analiz. System umożliwi analitykom i trenerom porównywanie schematów gry w oparciu o dane z różnych źródeł. Z kolei zawodnicy będą mogli liczyć na zindywidualizowane analizy własnych występów meczowych.

"To spersonalizowany, korporacyjny asystent wiedzy, który koordynuje pracę zespołu inteligentnych agentów, przeszukuje dane FIFA i szybko dostarcza właściwe informacje" - oznajmia Ken Wong, wiceprezes wykonawczy i przewodniczący, Solutions & Services Group, Lenovo. Football AI Pro ma zapewnić dostęp do zaawansowanej analityki danych wszystkim uczestnikom zbliżającego się turnieju.

Piłkarze z własnymi awatarami 3D. Będą oparte na AI

Innym ciekawym rozwiązaniem technologicznym podczas tegorocznego mundialu będzie wykorzystanie precyzyjnych modeli 3D opartych na AI podczas powtórek VAR. Każdy zawodnik zostanie cyfrowo zeskanowany, co pozwoli na stworzenie szczegółowego awatara uwzględniającego rzeczywiste wymiary poszczególnych części ciała. Dzięki temu system będzie mógł śledzić piłkarzy również podczas bardzo szybkich lub niestandardowych sytuacji.

Co ciekawe, wspomniana technologia została już przetestowana podczas prawdziwego meczu. System został sprawdzony w trakcie Pucharu Interkontynentalnego FIFA. Wówczas swoje własne, szczegółowe modele 3D uzyskali zawodnicy CR Flamengo i Pyramids FC.

Sędziowskie kamery, a w nich sztuczna inteligencja

Z myślą o zbliżającym się mundialu, udoskonalono również system Referee View. Wersję testową można było oglądać w akcji podczas ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Po wprowadzeniu modyfikacji, obraz z sędziowskich kamer nasobnych będzie wygładzany w czasie rzeczywistym, a to za sprawą specjalnego oprogramowania stabilizującego opartego na sztucznej inteligencji.

Jak czytamy na stronie FIFA: "Stabilizowane nagrania zapewnią lepszą jakość obrazu z perspektywy pierwszej osoby dla widzów na całym świecie, zwiększając przejrzystość, zrozumienie i zaangażowanie podczas całego meczu".

Mundial 2026 od 11 czerwca do 19 lipca

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2026 roku przejdą do historii jako turniej rekordów i logistyczna rewolucja. Po raz pierwszy w historii o Puchar Świata FIFA powalczy 48 reprezentacji (zamiast dotychczasowych 32). To z kolei przełoży się na rekordową liczbę 104 meczów rozgrywanych w ciągu 39 dni.

Wydarzenie ma charakter bezprecedensowy również pod względem geograficznym - gospodarzami są trzy kraje: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk.

Piłkarski mundial rozpoczyna się 11 czerwca na Estadio Azteca w Mexico City spotkaniem gospodarzy - Meksyku - z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.

Faza grupowa zostanie rozegrana w nowatorskim formacie: 12 grup po 4 drużyny, z których awans uzyskają po dwa najlepsze zespoły oraz osiem najlepszych ekip z trzecich miejsc. To oznacza, że do fazy pucharowej wkroczymy na poziomie 1/16 finału.

Kulminacja piłkarskiego święta nastąpi 19 lipca w Stanach Zjednoczonych. Wielki finał wyłoni mistrza na MetLife Stadium (New Jersey).





Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni © 2026 Associated Press