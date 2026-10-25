Rekordowa aukcja za 450 mln dol. była pomyłką? Sztuczna inteligencja zmienia historię sztuki

W 2017 roku obraz "Zbawiciel Świata" (łac. Salvator Mundi) został sprzedany na aukcji Christie's za rekordowe 450 mln dolarów saudyjskiemu następcy tronu Mohammedowi bin Salmanowi. Od tego czasu płótno nie było wystawiane publicznie. Teraz okazuje się, że być może autorem dzieła wcale nie jest Leonardo da Vinci.

Sztuczna inteligencja przeanalizowała obraz i zasugerowała, że mógł on wyjść spod ręki jednego z uczniów mistrza - Giovanniego Antonia Boltraffia. Jeżeli to prawda, cena rynkowa stanowi zaledwie jedną setną zapłaconej kwoty, a nabywca znacznie przepłacił.

Najdroższy obraz w historii mógł wyjść spod ręki ucznia mistrza

Portal artystyczny Martin Cid opublikował informacje o analizie brazylijskiego systemu AI o nazwie Luminari, który twierdzi, że prawdopodobieństwo stworzenia obrazu przez Boltraffia wynosi 81 proc. Nie jest jednak powiedziane, na jakiej podstawie sztuczna inteligencja wydała tę ocenę. Eksperci podchodzą do tego ze sceptycyzmem. Podkreślają, że nie jest to żaden dowód, a w najlepszym razie - wskazówka.

Prof. Frank Zoellner, ekspert od twórczości Leonarda da Vinci, zaznaczył, że analiza sztucznej inteligencji mogłaby być przydatna, jednak nie jest w stanie definitywnie rozstrzygnąć wszystkich sporów dotyczących autorstwa dzieła.

Obraz dziewięć lat temu zniknął z przestrzeni publicznej, jednak ma zostać zaprezentowany w przyszłym Muzeum Kultur Świata w Rijadzie.



