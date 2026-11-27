W skrócie Oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję do błyskawicznego tworzenia fałszywych sklepów internetowych, które kopiują wygląd, logo i opisy znanych marek.

Chatboty takie jak ChatGPT czy Gemini w ponad 18 proc. odpowiedzi na zapytania zakupowe wskazują fałszywe strony, co naraża klientów na oszustwa.

Aby uniknąć oszustwa, należy weryfikować adresy stron, szukać danych firmy oraz sprawdzać sklep w serwisach takich jak ScamAdviser przed dokonaniem płatności.

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Black Friday to dla wielu okazja, by kupić coś taniej. To także czas żniw dla internetowych oszustów. W Stanach Zjednoczonych wykorzystują oni sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych sklepów, które wyglądają niemal tak samo jak strony znanych marek. Nie trzeba już poświęcać na przygotowanie takiej witryny dni czy tygodni. AI potrafi zrobić to w kilka minut.

Technologia pozwala łatwo przygotować kod strony, skopiować logo, wygląd reklam, zdjęcia oraz opisy produktów. W efekcie powstaje witryna, która na pierwszy rzut oka nie wzbudza podejrzeń. Harrison Tang, współzałożyciel firmy Spokeo zajmującej się gromadzeniem danych, ostrzega, że skala tego zjawiska rośnie

Łatwiej jest tworzyć łudząco podobne fałszywe sklepy, więc jest ich coraz więcej. Platformy próbują je wyłapywać, ale pojawiają się one ciągle i trudno za nimi nadążać.

AI potrafi polecić stronę oszustów

Problem nie kończy się na samych witrynach. Zakupy coraz częściej zaczynamy także od zapytań do chatbotów i wyszukiwarek AI. Jak wynika z badania firmy Podqi, ChatGPT, Gemini czy Perplexity w ponad 18 proc. odpowiedzi na pytania o zakupy konkretnych marek wskazywały strony fałszywe lub naruszające prawo.

Jednym z przykładów była witryna podszywająca się pod oficjalną stronę marki Stussy. Prawdziwy adres to stussy.com. Oszuści dodali zaledwie dwie literki, które mogłyby się kojarzyć z nawą kraju. Klient, który zaufa rekomendacji AI i nie sprawdzi linku, może więc trafić prosto do oszustów.

Spokeo do 15 listopada wykryło 65 fałszywych sklepów podszywających się pod 60 marek, w tym UGG, Converse, L.L. Bean czy Stella McCartney. Badania Microsoftu wskazują z kolei, że przestępcy mogą uruchamiać takie strony w kilka minut dzięki AI.

Jak nie dać się nabrać?

Podstawą ostrożności pozostaje dokładne sprawdzenie adresu strony. Podejrzane mogą być dodatkowe człony adresu, literówki, brak telefonu lub danych siedziby firmy, a także ceny znacznie niższe niż u konkurencji.

Sam fakt, że stronę polecił chatbot, nie oznacza, że jest ona prawdziwa. AI może pomóc znaleźć produkt, ale nie zastąpi zdrowego rozsądku i weryfikacji sprzedawcy.



