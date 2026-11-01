Czy można rozmawiać ze swoimi bliskimi nawet po ich śmierci? Tanatobot (ang. thanabot, griefbot lub deadbot) to system sztucznej inteligencji, który ma na celu cyfrowe "odtworzenie" zmarłej osoby, aby umożliwić żyjącym interakcję z nią. AI uczy się na podstawie mediów społecznościowych i innych danych osobowych zmarłej osoby, przekształcając to w realistyczną tożsamość. Mówiąc inaczej - technologia potrafi symulować zmarłego, aby pomóc jego bliskim w żałobie.

Sztuczna inteligencja wskrzesza zmarłych. Czy może zastąpić bliskich?

Koncept ten już od dawna jest inspiracją dla wielu ludzi. Początkowo próby nawiązania kontaktu ze zmarłymi skupiały się na seansach spirytystycznych, a później wpleciono w to technologię.

W 2013 roku pojawił się odcinek antologii Black Mirror pt. "Be right back". Opowiada on o żałobie po śmierci. Główna bohaterka, Martha, traci swojego partnera, Asha, w wypadku samochodowym. Niedługo po tym trafia na usługę, pozwalającą jej komunikować się ze zmarłym. Aplikacja wykorzystuje do tego archiwalne dane z mediów społecznościowych, nagrań głosu i wiadomości. To jednak nie przestaje jej wystarczać, więc Martha zamawia eksperymentalną usługę - sztuczną replikę Asha, stworzoną z syntetycznego ciała. Robot ma zaprogramowaną osobowość zmarłego, jednak brakuje mu prawdziwych emocji i ludzkich niedoskonałości. Martha nie potrafi z tym żyć, więc próbuje zmusić go do skoku z klifu, jednak robot błaga ją o życie. Zamyka go zatem na strychu.

Niegdysiejsza wizja dzisiaj jest w ciągłym rozwoju. Kilka firm oferuje już produkty, które wpisują się w definicję "tanatobota". Wykorzystując odpowiedzi podane przez użytkownika i algorytmy sztucznej inteligencji, aplikacja generuje tekst i mowę.

Historia Eugenii Kuydy jest jedną z pierwszych przykładów próby cyfrowego wskrzeszenia zmarłego. Kobieta po śmierci swojego przyjaciela postanowiła wprowadzić do algorytmu sztucznej inteligencji wszystkie rozmowy z nim przeprowadzone. Po stworzeniu bota Kuyda umieściła go w sklepie Apple, żeby inni użytkownicy także mogli z nim porozmawiać. Programistka otrzymała ciepły odzew - wielu ludzi prosiło o stworzenie własnego bota, niektórzy chcieli swoją replikę, a inni bota upamiętniającego zmarłą osobę. W ten sposób powstała aplikacja Replika, która umożliwia rozmowy z cyfrowym towarzyszem. Kuyda chciała stworzyć przyjaciela sterowanego sztuczną inteligencją, który będzie dostępny przez cały czas dla użytkownika i zaakceptuje go takim, jaki jest.

Czy sztuczna inteligencja powinna wskrzeszać zmarłych?

Pomysł na cyfrowe wskrzeszanie zmarłych jest niezwykle kontrowersyjny i etycznie problematyczny. W końcu tanatobot może powiedzieć coś, czego zmarła osoba nigdy by nie powiedziała - i nie może ona w żaden sposób zaoponować.

Pojawia się pytanie: "Kto ma prawo do zezwolenia na stworzenie cyfrowej persony zmarłego?" Miłość do bliskiego nie daje nieograniczonego prawa do dysponowania jego tożsamością, a od zmarłego nie da się uzyskać zgody na wykorzystanie jego wizerunku.

W dodatku sztuczna inteligencja jest podatna na zmiany - aktualizacja oprogramowania może zmodyfikować słownictwo czy poczucie humoru, a krewni, dodając nowe materiały, pozwalają systemowi tworzyć zupełnie nową osobowość, która może znacznie odbiegać od osoby, na której danych pierwotnie się wzorował.

Rynek deadbotów rośnie. Firmy technologiczne oferują cyfrowe repliki zmarłych

Zaczęły powstawać usługi, oferujące gromadzenie danych jeszcze za życia osoby, która świadomie wyraża zgodę na stworzenie jej pośmiertnej reprezentacji. Istnieją także produkty mające na celu odtworzyć postacie publiczne lub historyczne.

Trudno stwierdzić, ile osób obecnie korzysta z takich rozwiązań, ponieważ deadbota można stworzyć nie tylko dzięki specjalnym aplikacjom, ale choćby poprzez ChatGPT. Rynek osób poszukujących cyfrowego życia pozagrobowego rośnie.

- Szybki postęp w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji oznacza, że niemal każdy, kto ma dostęp do internetu i podstawową wiedzę, może przywrócić życie zmarłej bliskiej osobie - powiedziała dr Katarzyna Nowaczyk-Basińska, współautorka badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Cambridge, otwiera się w nowym oknie.

Firmy udostępniające aplikacje, które pozwalają rozmawiać ze zmarłymi, poszukują nowych sposobów na monetyzację swoich usług. Eksperci wskazują, że deadboty mogą na przykład sugerować zamawianie jedzenia z dostawą, używając do tego głosu i stylu mówienia zmarłego.

- Ludzie mogą nawiązać silne więzi emocjonalne z takimi symulacjami, przez co staną się szczególnie podatni na manipulację - dodał dr Tomasz Hollanek, autor tego badania.

Eksperci ostrzegają przed manipulacją i kryzysem zdrowia psychicznego

I chociaż sztuczna inteligencja sprawiła, że klonowanie czyjegoś głosu i wizerunku stało się stosunkowo prostym zadaniem, mimo wszystko wpływ psychologiczny na osobę rozmawiającą ze zmarłym bliskim może być nieoczekiwany i niekoniecznie dobry.

Specjaliści przytaczają historie ludzi, którzy doznali załamania nerwowego po rozmowach z chatbotami i w konsekwencji popełnili samobójstwo. Skoro słowa wypowiadane przez wygenerowaną postać mogą wyrządzić tak wielkie szkody, to jak wielką moc mogą mieć słowa wypowiadane głosem bliskiej osoby zmarłej użytkownikowi?

Naukowcy z Cambridge twierdzą, że nawet ci, którzy początkowo będą czerpać pocieszenie z rozmowy z deadbotem, mogą później czuć się wyczerpani codziennymi interakcjami, stającymi się przytłaczającym ciężarem emocjonalnym. Sugerują wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla takich tanatobotów oraz apelują o transparentność, aby zapewnić użytkownikom stałą świadomość interakcji ze sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem.



