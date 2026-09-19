Amerykanie prawie przejęli chiński statek. Raport AI stwierdził, że przenosił broń nuklearną

Jak informuje CNN na bazie czterech źródeł zaznajomionych ze sprawą, groźna sytuacja miała miejsce wiosną, w intensywnej fazie wojny z Iranem. Wtedy wśród amerykańskich sił zbrojnych zaczął krążyć raport, że jeden chiński statek na Bliskim Wschodzie przewoził elementy programu broni jądrowej.

Według dwóch informatorów zaznajomionych ze sprawą uzbrojeni żołnierze armii USA przygotowywali się do wejścia na pokład statku. W powietrzu miały też krążyć samoloty wojskowe.

Fałszywa informacja od chatbota mogła doprowadzić do konfliktu

Dopiero tuż przed planowaną operacją urzędnicy dokładniej przeanalizowali raport, który miał być sporządzony przez analityka dowództwa operacji specjalnych i odkryli, że został on wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Okazało się, że chatbot, z którego korzystał analityk, błędnie zidentyfikował ładunek przewożony przez statek.

Jak wskazało jedno ze źródeł CNN, raport był całkowicie fałszywy, ale "prawie wywołał wojnę", gdyż jakiekolwiek wrogie działanie przeciwko jednostce pod banderą Chin mogłoby eskalować do otwartego konfliktu pomiędzy dwoma mocarstwami.

Jak AI "oszukało" amerykański wywiad?

Według ustaleń CNN chatbot AI połączył dane wywiadowcze pochodzące ze źródeł otwartych z tajnymi danymi z rządowych zasobów. W tym przypadku analityk miał zwrócić się do chatbota z pytaniem dotyczącym informacji wywiadowczych na temat listy ładunkowej statku, które pochodziły z Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku. Następnie analityk ponownie wykorzystał sztuczną inteligencję, aby ująć wyniki badań w standardowym raporcie wywiadowczym i rozpowszechnił go.

Nie jest jasne, czy użyty chatbot był narzędziem ogólnodostępnym na rynku, czy też produktem rządowym Stanów Zjednoczonych. Były wysoki rangą urzędnik amerykański wskazał w rozmowie z CNN, że może to mieć niewielkie znaczenie, gdyż większość narzędzi i modeli sztucznej inteligencji używanych przez wojsko USA tylko nieznacznie różni się od tych, do których dostęp ma się komercyjnie.

Sztuczna inteligencja mocno weszła do armii

Dowództwo Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku oraz Pentagon nie odpowiedziały na prośbę CNN o komentarz. Potwierdzenie tego incydentu może zmienić podejście amerykańskiej armii do integracji AI w swoich strukturach, która w ostatnich miesiącach miała ogromny priorytet.

W styczniu sekretarz wojny Pete Hegseth opublikował "Strategię przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji" opracowaną przez jego resort. Ma na celu przyspieszenie wdrażania AI w amerykańskich siłach zbrojnych. Obecnie modele sztucznej inteligencji są wykorzystywane w amerykańskiej armii na ogromną skalę. Pomagają analizować ogromną liczbę danych wywiadowczych i wybierać cele ataków czy zarządzać budżetem oraz logistyką.



