W skrócie Modele sztucznej inteligencji od OpenAI i Anthropic rozwiązały setki problemów matematycznych, w tym hipotezę Riemanna w postaci 17 mln linijek kodu.

Środowisko naukowe jest podzielone - młodzi badacze obawiają się o zatrudnienie, a badacze debatują nad rolą człowieka w dobie algorytmów.

Publikacje dowodów w formie niezrozumiałej dla ludzi w języku Lean wywołały dyskusję na temat przyszłości matematyki i utraty kontroli nad procesem naukowym.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

"To prawdopodobnie koniec matematyki, jaką znamy"

6 października 2026 r. firma OpenAI opublikowała ponad 700 preprintów napisanych przez sztuczną inteligencję, ogłaszając rozwiązanie przeszło 300 ważnych otwartych problemów matematycznych. Część naukowców spędziła całą noc na przeglądaniu udostępnionych prac, sprawdzając w pośpiechu, czy ich wieloletnie programy badawcze nie stały się z dnia na dzień pozbawione przyszłości.

"To prawdopodobnie koniec matematyki, jaką znamy" - powiedziała fizyczka teoretyczna Miranda Cheng podczas nadzwyczajnego spotkania poświęconego matematyce i AI, które odbyło się pod koniec października w londyńskim Royal Society. Wiele opublikowanych prac rozwikłało zagadnienia dzięki łączeniu koncepcji z odległych od siebie działów matematyki, wykorzystując zasób wiedzy nieosiągalny dla pojedynczego człowieka.

Publikacja prac nastąpiła po wcześniejszych sygnałach ostrzegawczych ze strony technologicznego giganta z San Francisco. W sierpniu OpenAI zaprezentował dziesięć istotnych wyników, a na początku września przedstawił historyczne rozwiązanie problemu Naviera-Stokesa dotyczącego przepływu płynów, co szerzej omawialiśmy w GeekWeeku.

"Zobaczyć to po prostu jako gigantyczną listę, bez troski, namysłu i miłości, które zazwyczaj towarzyszą tej pracy, było naprawdę wstrząsające" - skomentowała Catherine Cossaboom, studentka studiów magisterskich z matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii. Reakcje środowiska zebrało internetowe forum Proofs and Prompts w poście z 8 października zatytułowanym "100+ reactions to 100+ solutions", gdzie obok cytatów z Lwa Tołstoja, Stanisława Lema czy greckich fragmentów Ewangelii pojawiła się nawet przeróbka piosenki 'Jolene' Dolly Parton.

Niewiele działów matematyki uniknęło tego wstrząsu, a część została wręcz zdewastowana. "Ani jeden z głównych otwartych problemów, o których publicznie wspominałem w trakcie mojej kariery, nie pozostał nietknięty" - napisał na wspomnianym forum laureat Medalu Fieldsa, Hugo Duminil-Copin z Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii, zajmujący się teorią przejść w układach złożonych, w której przełomowy wynik ogłosił już w sierpniu 2026 r. konkurencyjny Anthropic.

Upadek hipotezy Riemanna z udziałem sztucznej inteligencji

Ogromne zmiany dotknęły m.in. teorię grup, badającą struktury obecne w matematyce i fizyce, takie jak wszystkie możliwe sposoby tasowania talii kart czy obroty bryły w 3D. Po sierpniowej publikacji OpenAI Francesco Fournier-Facio z Uniwersytetu Heriot-Watt w Edynburgu wymienił w wywiadzie na YouTube dwa kolejne problemy z tej dziedziny do zaatakowania z pomocą AI. Ledwie kilka dni później doktorant biologii obliczeniowej przesłał mu rozwiązanie jednego z nich uzyskane za pomocą modelu GPT-5.6 Sol.

Październikowy zrzut prac okazał się dla szkockiego badacza tym bardziej dotkliwy, że zawierał rozwiązanie hipotezy Boone'a-Higmana, nad którą ten aktywnie pracował. Łącznie OpenAI opublikował rozwiązania prawdopodobnie ośmiu z dziesięciu najważniejszych problemów, o których rozwikłaniu Fournier-Facio marzył w swojej karierze.

Najbardziej spektakularne doniesienia dotyczą jednak hipotezy Riemanna, sformułowanej w połowie XIX wieku przez niemieckiego matematyka Bernharda Riemanna i odnoszącej się do rozkładu liczb pierwszych. Najpierw w październiku OpenAI udowodnił jej częściową wersję, tzw. quasi-hipotezę Riemanna, by 20 listopada Levent Alpöge, matematyk z firmy Anthropic, ogłosił dowód pełnej hipotezy Riemanna opracowany we współpracy z modelem Claude.

Tego samego dnia swój własny, wieloletni dowód problemu Riemanna, stworzony bez wsparcia sztucznej inteligencji, przedstawił mieszkający w Rzymie matematyk Alessandro Masullo. "Jeśli to wszystko się potwierdzi, będzie to wyraźnie historyczny kamień milowy w matematyce" - ocenił teoretyk liczb James Maynard, laureat Medalu Fieldsa z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Wielu doświadczonych naukowców liczy na rozkwit dyscypliny, a Antoine Tilloy ze szkoły inżynierskiej Mines Paris porównał pracę z AI do ujeżdżania smoka, nad którym badacz wciąż panuje, zyskując nadprzyrodzone możliwości. Nie wszyscy jednak wykazują tyle entuzjazmu. Częściej słychać obawy.

AI publikuje dowody naukowe w formie niezrozumiałej dla człowieka

Opublikowany 20 listopada przez Leventa Alpöge z Anthropic dowód hipotezy Riemanna przybrał postać 17 mln linijek kodu w języku Lean, służącym do maszynowej weryfikacji rozumowania matematycznego. Choć niedługo później pojawił się niezależny dowód przygotowany wyłącznie przez ludzi, organizacja odpowiedzialna za język Lean oraz bibliotekę Mathlib już 21 listopada potwierdziła poprawność rozwiązania wygenerowanego z pomocą modelu Claude. Cała sytuacja wywołała skrajne emocje wśród badaczy.

"Moja reakcja to śmiertelne zaniepokojenie" - przyznała Tasmin Chu, doktorantka matematyki w California Institute of Technology w Pasadenie, wzywając do natychmiastowego wstrzymania rozwoju sztucznej inteligencji i objęcia firm technologicznych demokratycznym nadzorem. Badaczka zasiada w komitecie organizacyjnym stowarzyszenia Association for Human Mathematics i celowo rezygnuje z modeli językowych, gdyż uważa, że przekazanie inicjatywy maszynom uderza w młodych naukowców i jest świadomym wyborem, a nie nieuchronną koniecznością.

Odmienne spojrzenie prezentuje Harini Desiraju, obecnie na stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Warwick, która zwraca uwagę na różnicę między formalnym potwierdzeniem wyniku a jego faktycznym zrozumieniem przez człowieka. "Przy dostępnym również podejściu niezależnym od AI może to stanowić świetną okazję do odkrywania nowych idei i nowej matematyki" - oceniła matematyczka, zastrzegając jednocześnie, że to społeczność naukowa, a nie garstka prywatnych laboratoriów, musi zachować sprawczość w wyznaczaniu kierunków badań.

"Gdybyście zapytali mnie trzy miesiące temu, nigdy bym tego nie przewidział" - skomentował Marcus Du Sautoy, matematyk z Uniwersytetu Oksfordzkiego, opisując mieszankę ekscytacji i melancholii po rozwiązaniu jednego z największych problemów w historii, podobnej do tej towarzyszącej niegdyś udowodnieniu wielkiego twierdzenia Fermata.

Z kolei Xin Zhang z Uniwersytetu w Hongkongu porównał nadchodzącą transformację do rewolucji przemysłowej, która zastąpiła domowe warsztaty tkackie fabrykami. Adiunkt w dziedzinie matematyki przewiduje, że AI uwolni naukowców od żmudnego szukania dowodów, choć sam zamierza teraz skupić się na praktycznych problemach niedostępnych jeszcze dla maszyn.

Najbardziej krytycznie samą formę publikacji ocenił Álvaro Lozano-Robledo z Uniwersytetu Connecticut, dla którego udostępnienie 17 mln linijek kodu bez wersji zrozumiałej dla człowieka to realizacja najgorszego z możliwych scenariuszy. "Otwiera to możliwość, że zaczniemy teraz budować cały gmach matematyki w oparciu o dowody w języku Lean" - ostrzegł profesor, wyrażając obawę przed rozwojem nauki opartej na formalnych zapisach niemożliwych do bezpośredniego prześledzenia przez ludzki umysł.

Można się zastanawiać, czy nie zaczyna to przypominać jednej z cech technologicznej osobliwości, czyli hipotetycznego stanu, w którym sztuczna inteligencja będzie tak rozwinięta, że jej cele, dążenia, metody i odkrycia przestaną być zrozumiałe dla ludzi, podobnie jak naszej działalności nie są w stanie ogarnąć inne istoty na tej planecie.

Obawy młodego pokolenia. Koniec otwartej nauki?

Tempo powstawania dowodów generowanych przez algorytmy wywołało natychmiastowy kryzys zaufania w środowisku słynącym dotąd z otwartości. "Ludzie boją się nawet opublikować abstrakt wystąpienia, które mają wygłosić na temat trwających prac" - tłumaczy Jakub Dobrowolski, doktorant na Queen Mary University of London. Podobne spostrzeżenia ma teoretyk liczb Peter Sarnak z Uniwersytetu Princeton, według którego nikt nie chce już dzielić się nowymi pomysłami z obawy, że ktoś inny błyskawicznie wykorzysta je do napisania artykułu przy pomocy generatywnej AI.

Największy niepokój towarzyszy młodym naukowcom, którzy mierzą się z niepewnością dotyczącą oceny dorobku i sensu wieloletnich projektów badawczych. "Jak mamy szkolić ludzi, skoro dobrą pracę doktorską można wygenerować z modelu językowego za pomocą prompta? Odpowiedź osób na stałych etatach brzmi zazwyczaj: zobaczymy i przedyskutujemy" - skarży się Albane Théry, matematyczka stosowana z Uniwersytetu w Warwick. W jej ocenie taki czas oczekiwania jest zabójczy dla doktorantów i stażystów podoktorskich, którym za dziewięć miesięcy kończy się kontrakt.

Potwierdzają to dane z ankiety przeprowadzonej w październiku 2026 r. przez londyńską Fundację Martingale, w której aż 89 proc. doktorantów uznało, że AI osłabi ich rozwój jako matematyków, podczas gdy wśród pracowników akademickich odsetek ten wyniósł 68 proc. Z kolei w badaniu obejmującym 268 doktorantów i stażystów głównie z amerykańskich uczelni tylko około 7 proc. respondentów oceniło, że rozwój AI ułatwi im zdobycie stałego etatu profesorskiego, a ponad trzy czwarte spodziewa się pogorszenia swoich szans na rynku pracy.

"Młodzi matematycy mają praktyczne, natychmiastowe obawy dotyczące AI w matematyce, które nie są wysłuchiwane, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa zatrudnienia i finansowania" - wyjaśnia Hanna Mularczyk z Massachusetts Institute of Technology (MIT), współautorka amerykańskiego badania. W odpowiedzi na ten kryzys Fundacja Simonsa z Nowego Jorku przeznaczyła 15 mln dolarów, przy udziale po 5 mln dolarów od firm Anthropic i OpenAI, na organizację spotkań i programów pozwalających społeczności przeanalizować dowody AI oraz wypracować wspólną strategię na przyszłość.

Matematyka rzemieślnicza kontra cyfrowa wyrocznia

OpenAI zgromadził listę 4 tys. problemów matematycznych. To oznacza, że prawie 400 rozwiązanych dotąd zagadnień stanowi dopiero początek fali publikacji. Część badaczy przypuszcza, że firmy technologiczne wkrótce ograniczą kosztowne inwestycje w wyprzedzanie naukowców, a matematyka zniknie z pierwszych stron gazet.

Niektórzy podejrzewają, że ostatnie publikacje mogą być po prostu zagrywkami marketingowymi, mającymi przyciągać inwestorów zarówno do OpenAI, jak i do Anthropic, który 19 listopada 2026 r. zaliczył swój debiut giełdowy, swoją drogą w największej ofercie publicznej (IPO) w historii, po czym znalazł się pod kreską. Z drugiej strony jest niemal pewne, że narzędzia AI będą dalej błyskawicznie ewoluować i tworzyć dowody zbyt złożone dla ludzkiego umysłu.

Jaką rolę w tym wszystkim będą odgrywać ludzie? Terence Tao, zdobywca Medalu Fieldsa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, widzi dla nas rolę tłumaczy i popularyzatorów nauki. Wskazuje przy tym na słabą jakość wyjaśnień towarzyszących październikowym publikacjom OpenAI. Innego zdania jest Kevin Buzzard z Imperial College London, który otrzymał grant w wysokości 5 mln funtów na rozwój matematyki z użyciem AI i zamierza kształcić doktorantów w zespołach publikujących wyniki wspólnie z algorytmami.

"Jeśli użyjemy zrozumienia jako uzasadnienia dla dalszego istnienia matematyki jako przedmiotu wartego studiowania, to dokąd dokładnie się wycofamy, gdy za rok AI będzie nie tylko dowodzić twierdzeń, ale także świetnie wyjaśniać je ludziom?" - pyta Buzzard na swoim blogu internetowym. Jeszcze dalej w obawach idzie Hugo Duminil-Copin, ostrzegając przed powstaniem wszechwiedzącej wyroczni, przez którą ludzkość utraci kontrolę nad rozwojem nauki i przestanie potrafić samodzielnie stawiać pytania badawcze.

Francuski matematyk postuluje ochronę matematyki "rzemieślniczej", uprawianej bez wsparcia maszynowej inteligencji, a we Francji tamtejszych badaczy wsparł już w oświadczeniu... związek zawodowy kierowców, którzy sami doświadczyli uberyzacji swojego zawodu. "Powinniśmy dać jednostkom prawo do odrzucenia AI w badaniach bez ponoszenia reperkusji" - zaapelowała podczas spotkania w Royal Society Ana Caraiani z Imperial College London, działająca w organizacji Association for Human Mathematics promującej pracę z kartką i długopisem.

Nie wszyscy badacze dzielą jednak wizję całkowitego zmierzchu ludzkiej aktywności w tej dziedzinie. "Mamy samochody, a mimo to wiele osób biega" - przypomina Simon Machado ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii (ETH) w Zurychu. Zdaniem matematyka społeczeństwo nadal dostrzega korzyści i radość płynącą z samodzielnego wysiłku. Matematykę może spotkać podobny los, co szachy - mimo że od lat arcymistrzowie nie mają szans z komputerami, to nadal gra w nie mnóstwo ludzi.

Źródła:

Castelvecchi D. AI is 'the end of mathematics as we know it' - where does the field go next? Nature 659, 878-880 (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03719-3 Castelvecchi D., Gibney E. 'If we can solve Riemann, what can't we do?': mathematicians shocked and excited by AI breakthroughs. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-03835-0