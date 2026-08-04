W skrócie Politechnika Łódzka i Fabryka Bezpieczeństwa FABE tworzą system AI do wykrywania usterek w instalacjach fotowoltaicznych, co pozwoli zapobiegać pożarom.

Rozwiązanie wykorzystuje hybrydowe algorytmy sztucznej inteligencji, analizujące dane z czujników temperatury, parametrów elektrycznych oraz pola elektromagnetycznego.

Projekt o wartości ok. 6,8 mln zł otrzymał wsparcie unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

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AI wykryje usterki instalacji fotowoltaicznych

Fabryka Bezpieczeństwa FABE we współpracy z Politechniką Łódzką rozpoczynają pionierskie przedsięwzięcie z obszaru badań i rozwoju. Partnerzy postawili sobie za cel stworzenie cyfrowego narzędzia, które znacząco podniesie poziom ochrony instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

Na realizację prac przeznaczono kwotę opiewającą na niemal 6,8 mln zł. System wykorzysta zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby identyfikować potencjalne uszkodzenia sprzętu zanim ujawnią się jakiekolwiek dostrzegalne objawy usterki.

Dynamiczny przyrost zagęszczenia mikroinstalacji i komercyjnych farm słonecznych wymusza nowe podejście do kwestii eksploatacyjnych. Wraz ze wzrostem wolumenu wytwarzanej energii zielonej zabezpieczenie infrastruktury staje się absolutnym priorytetem dla całego sektora OZE. Ewentualne awarie grożą dotkliwymi skutkami finansowymi i społecznymi, dlatego zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom na wczesnym etapie stanowi klucz do stabilności sieci.

Predykcja zamiast reakcji. Nowe podejście wyprzedzi pożary

Obecnie stosowana aparatura chroniąca fotowoltaikę opiera się w głównej mierze na mechanizmach reaktywnych. Oznacza to, że tradycyjne czujniki informują użytkowników o zagrożeniu dopiero w momencie wystąpienia fizycznego zapłonu, gwałtownego skoku temperatury albo zwarcia. Proponowana przez łódzkich inżynierów oraz firmę FABE koncepcja diametralnie odwraca ten schemat, stawiając na diagnostykę predykcyjną.

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Głównym zadaniem projektowanej platformy będzie ciągłe śledzenie delikatnych wahań i wychwytywanie pierwszych symptomów awarii. Pozwoli to osobom zarządzającym obiektami PV wyprzedzić ewentualne zdarzenie losowe i wdrożyć kroki zaradcze ze sporym wyprzedzeniem czasowym. Zapobiegawcze odłączenie modułu lub szybka wymiana zużytego podzespołu pozwoli wyeliminować ryzyko wybuchu pożaru.

Czujniki zintegrowane z modelami sztucznej inteligencji

Architektura techniczna nowo powstającego rozwiązania zakłada integrację wielopunktowego monitoringu ze skomplikowanymi algorytmami cyfrowymi. System będzie nieprzerwanie zbierał i porządkował odczyty, a zgromadzone dane trafią bezpośrednio do modeli obliczeniowych.

O szczegółach dotyczących zaplecza technologicznego wypowiedziała się dr hab. inż. Ewa Raj, prof. uczelni, kierownik Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej. "Innowacyjna platforma predykcyjna nowej generacji połączy dane z czujników temperatury, parametrów elektrycznych i pola elektromagnetycznego z hybrydowymi modelami sztucznej inteligencji. Powstanie prototyp rozwiązania gotowy do pilotażowego wdrożenia w rzeczywistych warunkach" - tłumaczy ekspertka w komunikacie PŁ.

Zaznaczyła ona, że celem prowadzonych prac jest stworzenie prototypu operacyjnego, gotowego do pełnowymiarowych testów. Wykorzystanie złożonych modeli sztucznej inteligencji umożliwi precyzyjne odróżnienie zwykłych szumów pomiarowych od rzeczywistych anomalii zwiastujących awarię.

Projekt zyskał finansowanie ze środków funduszy europejskich

Inicjatywa prowadzona pod nazwą "Inteligentna platforma predykcyjna zagrożeń pożarem w fotowoltaice z zastosowaniem hybrydowych modeli opartych na AI, sensoryce i analizie anomalii" uzyskała znaczące wsparcie finansowe. Całkowity budżet przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 6.788.568,05 zł. Lwia część tych środków pochodzi z funduszy europejskich - przyznane dofinansowanie wynosi dokładnie 5.748.513,14 zł.

Inwestycja jest realizowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, zgodnie z umową o numerze FENG.01.01-IP.01-A19E/25-00. Twórcy projektu podkreślają, że tworzony prototyp ma charakter uniwersalny.

Co dalej? Po zakończeniu fazy eksperymentalnej i pomyślnym przejściu testów pilotażowych w realiach operacyjnych gotowy produkt ma trafić nie tylko do odbiorców na terenie Polski, lecz również na rynki międzynarodowe.



