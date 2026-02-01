Dotychczasowe systemy AI uczyły się na podstawie odcisków już oznaczonych jako należące do konkretnych gatunków dinozaurów. Jak zauważa dr Gregor Hartmann z Helmholtz-Zentrum w Niemczech, jeśli te oznaczenia są błędne, to i AI popełnia błędy: "Nigdy nie znajdujemy obok odcisku samego dinozaura, który go zrobił. Więc, z całym szacunkiem dla paleontologów, wiele etykiet mogło być błędnych".

Sztuczna inteligencja w paleontologii

Aby ominąć ten problem, zespół wprowadził do systemu 2 tys. nieoznaczonych sylwetek śladów. AI samodzielnie analizowało, które odciski są do siebie podobne, biorąc pod uwagę osiem kluczowych cech, jak rozstaw palców, kontakt stopy z podłożem czy pozycja pięty.

Kiedy znajdujemy ślad dinozaura, staramy się zrobić coś w rodzaju Kopciuszka, czyli znaleźć stopę pasującą do odcisku. Problem w tym, że kształt śladu zależy nie tylko od samej stopy, ale też od rodzaju piasku czy błota i od ruchu stopy podczas stąpania

DinoTracker - aplikacja dla każdego

Rezultatem pracy naukowców jest darmowa aplikacja DinoTracker. Użytkownicy mogą przesyłać ślady odcisków, porównywać je z innymi, a nawet manipulować ośmioma cechami, by zobaczyć, jak zmienia się podobieństwo do innych odcisków. System okazał się niezwykle skuteczny, bo w około 90 proc. przypadków klasyfikacja AI zgadzała się z oceną ekspertów.

Aplikacja potwierdziła również wcześniejsze obserwacje paleontologów: niektóre tropy z okresu triasu i wczesnej jury są zaskakująco "ptasie", mimo że są o ok. 60 milionów lat starsze od szkieletu Archeopteryksa, powszechnie uznawanego za "pierwszego ptaka".

To pokazuje, że podobieństwa nie są efektem fantazji. Jeśli te ślady należałyby do ptaków, oznaczałoby to znacznie starsze pochodzenie ptaków niż dotąd sądzono, o dziesiątki milionów lat

Jednak badacze zastrzegają ostrożność i uważają, że najprawdopodobniej były to mięsożerne dinozaury z bardzo ptasimi stopami, "być może przodkowie ptaków, ale nie prawdziwe ptaki". Dr Jens Lallensack z Humboldt University w Berlinie podkreśla też, że kształt śladu może wynikać z tego, jak stopa dinozaura zapadała się w miękkim podłożu, a nie z samej anatomii stopy. Niemniej, DinoTracker pokazuje, jak AI może wspierać naukowców w odkrywaniu tajemnic sprzed milionów lat.

