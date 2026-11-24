W skrócie Google oferuje 50-procentową zniżkę na pierwsze 12 miesięcy korzystania z pakietów Google AI Plus oraz AI Pro, wymagając przy tym opłacenia rocznej subskrypcji z góry.

Platforma ElevenLabs obniżyła ceny rocznych planów Creator i Pro o 55 procent, oferując twórcom zniżki na klonowanie głosu i generowanie dźwięku do 1 grudnia 2026 roku.

ChatGPT, Claude i Grok nie oferują promocji na Black Friday, podczas gdy Perplexity i GitHub Copilot skupiły się na bonusowych kredytach oraz zniżkach na konkretne funkcje.

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Google Gemini z największą promocją na Black Friday

Najbardziej atrakcyjną ofertę spośród dużych platform przygotował Google. W ramach Black Friday przecenione zostały pakiety Google AI Plus oraz Google AI Pro, które zapewniają dostęp do rozszerzonych możliwości Gemini. W polskiej ofercie ceny na pierwszy rok prezentują się następująco:

Promocje Black Friday na Gemini Pakiet Cena promocyjna Cena regularna AI Plus 400 GB 119,99 zł/rok 239,99 zł/rok AI Plus 2 TB 234,99 zł/rok 469,99 zł/rok AI Pro 5 TB 489,99 zł/rok 979,99 zł/rok

Promocja oznacza 50-procentową obniżkę na pierwszych 12 miesięcy korzystania z usługi. Po zakończeniu tego okresu konto odnawia się już według standardowego cennika.

Szczególnie interesująco wygląda AI Pro 5 TB. Za niecałe 490 zł rocznie użytkownik otrzymuje dostęp do zaawansowanych modeli Gemini, funkcji Deep Research, rozbudowanej analizy dokumentów i integracji z usługami Google. Opłatę za cały rok trzeba jednak wnieść z góry.

ElevenLabs obniża ceny o ponad połowę

Jedną z większych promocji tegorocznego Black Friday przygotowało ElevenLabs. To platforma znana przede wszystkim z generowania mowy za pomocą AI, klonowania głosu, automatycznego dubbingu oraz tworzenia materiałów audio.

Do 1 grudnia 2026 r. przecenione są roczne abonamenty Creator i Pro. Plan Creator kosztuje obecnie 99 dolarów (ok. 404 zł) rocznie zamiast 220 dolarów (ok. 900 zł), natomiast abonament Pro został obniżony z 990 (ok. 4043 zł) do 445,50 dolara (ok. 1800 zł) za rok. Przy wykupieniu aplikacja przelicza dolary na złotówki według aktualnego kursu. W obu przypadkach oznacza to rabat sięgający 55 proc.

Oferta dotyczy pierwszego roku subskrypcji. Po jego zakończeniu abonament zostanie automatycznie odnowiony według standardowego cennika, chyba że użytkownik wcześniej zrezygnuje z usługi lub zmieni plan.

Platforma ElevenLabs jest ważna dla twórców internetowych, podcasterów, youtuberów i firm wykorzystujących AI do tworzenia nagrań lektorskich. W ramach jednego abonamentu oferuje również narzędzia do generowania obrazów, wideo i muzyki, dlatego dla części użytkowników może być jedną z ciekawszych okazji tegorocznego Black Friday.

Perplexity i GitHub Copilot. Bonusy zamiast rabatów

Nie wszystkie firmy zdecydowały się na prostą obniżkę cen. Perplexity na Black Friday oferuje dodatkowe kredyty do funkcji Computer, czyli agenta wykonującego zadania w imieniu użytkownika. W pakiecie Pro można otrzymać bonus o wartości 40 dolarów (ok. 160 zł), a w planie Max aż 450 dolarów (ok. 1800 zł). Nie jest to jednak klasyczna promocja na abonament. Cena subskrypcji pozostaje bez zmian, a dodatkowe środki można wykorzystać wyłącznie w ramach funkcji Computer.

Podobnie wygląda sytuacja w GitHub Copilot. Microsoft nie obniżył cen samych abonamentów Copilot Pro, Pro+ ani Max. Do 30 listopada trwa natomiast promocja obniżająca o 30 proc. koszty wykorzystania modeli w funkcji Copilot Fusion. To rozwiązanie skierowane głównie do programistów korzystających z zaawansowanych narzędzi AI podczas tworzenia kodu.

ChatGPT, Claude i Grok bez promocji na Black Friday

Aktualnie nie ma potwierdzonej promocji Black Friday na indywidualne plany ChatGPT. Obecnie regularne ceny najpopularniejszego chatbota pozostają bez zmian. ChatGPT Go kosztuje 34,99 zł miesięcznie, wersja Plus 99,99 zł miesięcznie, natomiast ChatGPT Pro to wydatek wynoszący około 489 zł miesięcznie.

Także Anthropic nie ogłosił specjalnej wyprzedaży swoich planów Claude Pro i Claude Max. Dostępna jest jedynie standardowa zniżka za opłacenie całego roku z góry. Nie jest ona jednak związana z Black Friday.

Brak promocji dotyczy również Groka od xAI. Subskrypcje pozostają dostępne w regularnych cenach, a jedyną formą oszczędności jest standardowy wariant roczny, znany już wcześniej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Mistral Le Chat Pro. Producent nie ogłosił sezonowej wyprzedaży, choć nadal dostępna jest specjalna oferta dla studentów.

Można się spodziewać, że najlepsze oferty zobaczymy w piątek, 27 listopada. To właśnie wtedy w sklepach są najlepsze promocje Black Friday.



