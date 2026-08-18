W skrócie Google wygrało aukcję upadłościową linii Spirit Airlines za 10 mln USD, przejmując gigantyczny pakiet danych korporacyjnych do szkolenia modeli sztucznej inteligencji.

Wylicytowany zbiór obejmuje 100 mln e-maili, 500 mln wiadomości z Microsoft Teams oraz 30 mln linijek kodu, a także dane o wydajności pracowników i historyczne bazy operacyjne.

Przed przekazaniem zasobów do Google niezależny podmiot zewnętrzny przeprowadzi pełną anonimizację danych, aby wykluczyć dane osobowe pasażerów oraz uczestników programu lojalnościowego.

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Google przejmuje gigantyczny zbiór danych Spirit Airlines

Google wygrało aukcję upadłościową, zdobywając ogromny pakiet wewnętrznych danych operacyjnych zbankrutowanej linii lotniczej Spirit Aviation Holdings Inc. Wartość transakcji wyniosła 10 mln USD. Zgodnie z zawiadomieniem złożonym 14 sierpnia 2026 r. w Sądzie Upadłościowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wylicytowane zasoby mają posłużyć gigantowi technologicznemu do rozwoju produktów i do trenowania modeli AI.

Majątek wyprzedawany przez taniego przewoźnika stał się obiektem zainteresowania firm technologicznych po tym, jak linia Spirit zakończyła działalność 2 maja 2026 r. z powodu wysokiego zadłużenia (ponad 8 mld USD) oraz rosnących cen paliwa. Aukcja przyciągnęła także innych rywali z branży sztucznej inteligencji - drugą co do wielkości ofertę złożyła firma Mercor.io Corp., proponując 7,5 mln USD.

Zezwolenie na finalizację sprzedaży rozpatrzy sędzia upadłościowy Sean Lane podczas rozprawy zaplanowanej na środę, 19 sierpnia 2026 r.

Google będzie trenować AI na danych linii lotniczej

Zakupiony przez Google pakiet obejmuje pełne zaplecze cyfrowe niedziałającej już linii lotniczej. W skład wylicytowanego archiwum wchodzi ponad 100 mln wiadomości e-mail z ponad 80 tys. kont, 500 mln konwersacji z platformy Microsoft Teams oraz kod źródłowy o wielkości około 30 mln linijek wraz z algorytmami i modelami oprogramowania.

Katalog obejmuje również dane dotyczące wydajności pracowników, historii zatrudnienia ponad 175 tys. osób od 1986 r., strategii marketingowych, harmonogramów pracy czy audytów wewnętrznych. Ponadto zasoby zawierają obszerną bazę danych operacyjnych, w tym informacje o 7,5 mld transakcji pasażerskich sięgających 2008 r., a także dane wycenowe obejmujące 7,2 mld lotów konkurencji.

Po tym, jak sztuczna inteligencja "nauczyła się" już niemal całego internetu, a ostatnio również na potęgę pozyskuje wiedzę ze starych książek skupowanych z antykwariatów, skanowanych i niszczonych (o czym informowaliśmy w GeekWeeku), paliwem dla jej nowej generacji staje się autentyczna komunikacja biznesowa.

Jako że firmowe narzędzia AI zwykle stosują regułę, że dane klientów nie służą do szkolenia modeli bazowych (tak jest np. w Microsoft 365 Copilot), narzędzia te potrzebują zewnętrznych zbiorów danych tego typu, by móc się ulepszać. Właśnie dlatego przejmowanie wewnętrznych baz upadłych przedsiębiorstw pozwala na tworzenie systemów lepiej rozumiejących realne procesy korporacyjne.

Ochrona danych osobowych i brak pasażerów w pakiecie

Transakcja nie obejmuje danych klientów przewoźnika. Poza umową pozostało m.in. 97,5 mln profili pasażerów i ponad 50 mln rekordów związanych z programem lojalnościowym Free Spirit.

Przed przekazaniem plików Google wszystkie zasoby mają zostać poddane procesowi anonimizacji, aby wykluczyć ryzyko powiązania informacji z konkretnymi osobami. Za usunięcie danych osobowych i prywatnych informacji odpowiada niezależny podmiot zewnętrzny.

"Nabyliśmy część zbioru danych przedsiębiorstwa Spirit Airlines, co może pomóc w udoskonalaniu naszych produktów i modeli AI" - przekazało Google.

Ostateczna wyprzedaż majątku Spirit Airlines

Podejmowane wcześniej próby restrukturyzacji Spirit Airlines nie przyniosły efektu, co zmusiło linię do likwidacji i zwolnienia około 17 tys. pracowników. W ramach postępowania upadłościowego przewoźnik stopniowo wyprzedaje swoje pozostałe zasoby.

W lipcu 2026 r. sąd upadłościowy zatwierdził m.in. sprzedaż 22 praw do startów i lądowań (slotów) na nowojorskim lotnisku LaGuardia na rzecz JetBlue Airways Corp. za kwotę 58,5 mln USD.

W postępowaniu sądowym Spirit jest reprezentowany przez kancelarię Davis Polk & Wardwell LLP, Google reprezentuje Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, natomiast składającą zastępczą ofertę firmę Mercor obsługuje Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP.



