Spis treści: Sztuczna inteligencja na MŚ 2026. Football AI Pro wkracza do gry na mundialu Piłkarze z własnymi awatarami 3D. Będą oparte na AI Sędziowskie kamery, a w nich sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja na MŚ 2026. Football AI Pro wkracza do gry na mundialu

Oficjalnym technologicznym partnerem zbliżających się Mistrzostw Świata jest Lenovo. Przedsiębiorstwo, we współpracy z organizacją FIFA, wprowadziło Football AI Pro. Jak czytamy na stronie Lenovo, jest to asystent wiedzy oparty na sztucznej inteligencji, który ma służyć organizacjom sportowym poprzez dostarczanie zaawansowanych analiz. System umożliwi analitykom i trenerom porównywanie schematów gry w oparciu o dane z różnych źródeł. Z kolei zawodnicy będą mogli liczyć na zindywidualizowane analizy własnych występów meczowych.

"To spersonalizowany, korporacyjny asystent wiedzy, który koordynuje pracę zespołu inteligentnych agentów, przeszukuje dane FIFA i szybko dostarcza właściwe informacje" - oznajmia Ken Wong, wiceprezes wykonawczy i przewodniczący, Solutions & Services Group, Lenovo. Football AI Pro ma zapewnić dostęp do zaawansowanej analityki danych wszystkim uczestnikom zbliżającego się turnieju.

Piłkarze z własnymi awatarami 3D. Będą oparte na AI

Innym ciekawym rozwiązaniem technologicznym podczas tegorocznego mundialu będzie wykorzystanie precyzyjnych modeli 3D opartych na AI podczas powtórek VAR. Każdy zawodnik zostanie cyfrowo zeskanowany, co pozwoli na stworzenie szczegółowego awatara uwzględniającego rzeczywiste wymiary poszczególnych części ciała. Dzięki temu system będzie mógł śledzić piłkarzy również podczas bardzo szybkich lub niestandardowych sytuacji.

Co ciekawe, wspomniana technologia została już przetestowana podczas prawdziwego meczu. System został sprawdzony w trakcie Pucharu Interkontynentalnego FIFA. Wówczas swoje własne, szczegółowe modele 3D uzyskali zawodnicy CR Flamengo i Pyramids FC.

Sędziowskie kamery, a w nich sztuczna inteligencja

Z myślą o zbliżającym się mundialu, udoskonalono również system Referee View. Wersję testową można było oglądać w akcji podczas ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Po wprowadzeniu modyfikacji, obraz z sędziowskich kamer nasobnych będzie wygładzany w czasie rzeczywistym, a to za sprawą specjalnego oprogramowania stabilizującego opartego na sztucznej inteligencji.

Jak czytamy na stronie FIFA: "Stabilizowane nagrania zapewnią lepszą jakość obrazu z perspektywy pierwszej osoby dla widzów na całym świecie, zwiększając przejrzystość, zrozumienie i zaangażowanie podczas całego meczu".





Powody do niepokoju? Sztuczna inteligencja przejmuje stery w sztokholmskiej kawiarni © 2026 Associated Press