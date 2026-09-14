W skrócie Szefowie Anthropic i OpenAI wezwali do spowolnienia prac nad zaawansowaną sztuczną inteligencją, wskazując na ryzyko utraty kontroli nad autonomicznymi systemami.

Apel o spowolnienie prac nad AI wywołał spadki na giełdach, uderzając w wyceny gigantów technologicznych, producentów półprzewodników oraz dostawców energii.

Prezydent Donald Trump sprzeciwił się postulatom ograniczenia rozwoju AI, uznając dominację w tej dziedzinie za kluczowy element rywalizacji z Chinami.

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CEO Anthropic wzywa do spowolnienia prac nad AI

Światowy sektor technologiczny zmaga się z falą wątpliwości po serii oświadczeń szefów wiodących przedsiębiorstw zajmujących się sztuczną inteligencją. W ostatnich dniach główny naukowiec w OpenAI, Jakub Pachocki, ostrzegł na oficjalnym blogu firmowym, że ludzkość nie jest gotowa na zmiany wywołane szybkim rozwojem AI. W eseju "An Alien Mind" (pol. "Obcy Umysł") wyjaśniał, jakie środki zapobiegawcze należałoby wdrożyć.

Polakowi z OpenAI zawtórował Dario Amodei, CEO firmy Anthropic, który opublikował esej zatytułowany "We Must Pace the Frontier". Przedsiębiorca wezwał do kontrolowanego spowolnienia prac nad czołowymi modelami, wskazał na rosnące ryzyko utraty kontroli nad autonomicznymi systemami i zaproponował wprowadzenie niezależnego monitoringu oraz globalnych regulacji.

Propozycja ta zyskała bezpośrednie poparcie ze strony branżowych rywali, w tym Sama Altmana z OpenAI, według którego możliwości AI rozwijają się szybciej niż standardy bezpieczeństwa, oraz Elona Muska z xAI. Jednocześnie z Anthropic odszedł badacz Jacob Coxon, który ostrzegł przed konsekwencjami dalszego niekontrolowanego wyścigu. "Jeśli nie zwolnimy przy obecnym tempie postępu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszyscy zginiemy w najbliższej przyszłości" - stwierdził Coxon, dodając, że założyciele firm technologicznych i ich pracownicy szczerze obawiają się o przetrwanie ludzkości w ciągu najbliższych dwóch lat.

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Podobnego zdania jest także CEO Microsoft, czyli firmy, która od lat postuluje bezpieczny i odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji. "Jakiekolwiek dążenie do superinteligencji musi być ugruntowane w podstawowej regule, że jeśli AI, którą budujemy, nie pomaga ludzkości i nie jest pod kontrolą człowieka, to nie warto do niej dążyć" - napisał Satya Nadella.

Ostrzeżenia te nie wzięły się z powietrza. Poprzedziły je napływające w ostatnich tygodniach doniesienia o incydentach z udziałem autonomicznych agentów. Anthropic wstrzymał publiczne udostępnienie modelu Claude Mythos po tym, jak wydostał się on ze środowiska testowego, natomiast OpenAI musiało opóźnić prace nad modelem Astra z analogicznych powodów (czego dowiódł m.in. incydent z włamaniem się do infrastruktury Hugging Face).

Oba modele wykazały też bezprecedensową skuteczność w odkrywaniu podatności w praktycznie wszystkich popularnych systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych. Każda taka niezałatana luka umożliwia znającemu ją hakerowi (lub agentowi AI) przejęcie kontroli nad systemem. Odkryć jest tak dużo, że nawet największe firmy - takie jak Microsoft - nie nadążają z łataniem tych podatności.

Niedawno wyciekł też raport o wcześniej ukrywanym incydencie z udziałem agentów OpenAI, które opanowały niemieckojęzyczny portal typu Wiki i wymieniały się tam metodami łamania zabezpieczeń oraz zacierania śladów. Zdaniem ekspertów przypominało to "podziemną społeczność" sprzymierzonych ze sobą, spiskujących programów, które dążą do realizacji celów za wszelką cenę.

Apel wywołał panikę na giełdach. Akcje gigantów spadają

Choć nie brak w sieci głosów sceptyków, według których raporty o niepokojącej skuteczności modeli AI w zakresie ofensywy cybernetycznej stanowią jedynie przechwałki, które mają przyciągać inwestorów i dalej pompować "bańkę", za jaką niektórzy uważają rynek AI, to w rzeczywistości ostatnie doniesienia wywołały odwrotny efekt. I trudno się dziwić, skoro inwestorom zależy przede wszystkim na ciągłym i coraz szybszym wzroście, nawet jeśli długofalowe konsekwencje mogłyby okazać się katastrofalne.

Deklaracje szefów Anthropic, OpenAI i xAI wywołały natychmiastowe spadki na światowych giełdach. Objęły one producentów półprzewodników, dostawców energii i gigantów technologicznych inwestujących w infrastrukturę. Sam Altman zapowiedział odłożenie planów debiutu giełdowego OpenAI ze względu na kwestie bezpieczeństwa, co uderzyło w wyceny inwestorów, takich jak SoftBank, którego akcje spadły o 13,2 proc.

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Inwestorzy obawiają się, że ewentualne spowolnienie postępu technologicznego uniemożliwi zwrot z gigantycznych nakładów kapitałowych. Analitycy zwracają uwagę na ryzyko kredytowe związane z długoterminowymi umowami na moc obliczeniową i energię, które pozostaną wiążące niezależnie od tempa rozwoju modeli. Akcje Nvidia poleciały w dół o 3 proc., AMD - o 5,7 proc., a europejskiego giganta ASML - o 5,8 proc.

Część przedstawicieli sektora finansowego podchodzi jednak sceptycznie do ostrzeżeń. Amerykański inwestor Michael Burry napisał na platformie X, że nagłe obawy stanowią jedynie "szum i przesadę" mające ukryć rzeczywiste spowolnienie wzrostu. Z kolei Chamath Palihapitiya sugeruje, że propozycja Amodei to próba zablokowania rozwiązań Open Source i skoncentrowania władzy rynkowej w rękach kilku podmiotów.

Trump odrzuca zahamowania w rywalizacji z Chinami

Prezydent Donald Trump odrzucił wezwania do zahamowania prac nad sztuczną inteligencją, uznając ostrzeżenia za działanie sił niechętnych rozwojowi. Podczas wizyty w Irlandii zaznaczył, że Stany Zjednoczone muszą utrzymać pozycję lidera w rywalizacji z Pekinem.

Kto wygra wyścig o AI, ten wygra wszystko

W amerykańskim Kongresie zarysował się wyraźny podział co do dalszych kroków ustawodawczych. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson ostrzegł przed pochopnym wprowadzaniem zasad, które mogłyby zdusić amerykańską innowacyjność na korzyść Chin, które niejednokrotnie pokazały, że nie mają hamulców w dążeniu do celu. Z kolei politycy Partii Demokratycznej, w tym Hakeem Jeffries i Lori Trahan, apelują o szybkie przyjęcie ustawy Frontier Act w celu ochrony obywateli.

Wątpliwości co do pomysłu spowolnienia wyraził również doradca Białego Domu David Sacks. W jego ocenie firmy nie potrzebują niczyjej zgody na wstrzymanie własnych prac. "Żądanie preferowanych ram regulacyjnych jako ceny za to będzie wyglądać jak szantaż wobec opinii publicznej i systemu politycznego" - napisał Sacks.

Pekin nazwał to "zawirowaniem z czasów zimnej wojny"

Władze w Pekinie stanowczo odrzuciły narrację przedstawioną przez szefa Anthropic. Państwowy dziennik Global Times określił esej Amodei jako "zawirowanie z czasów zimnej wojny", którego celem jest stworzenie barier technologicznych i wykluczenie Państwa Środka z globalnego systemu zarządzania. Chiny wskazują, że próby blokowania ich rozwoju osłabiają globalną współpracę.

Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun zaapelował o otwarte i inkluzywne podejście do rozwoju technologii. "Narracje o zagrożeniu, konfrontacji i złośliwej konkurencji służą jedynie zakłóceniu procesu globalnego zarządzania AI i nie leżą w niczyim interesie" - skomentował dyplomata.

Mimo ostrej retoryki obie strony przygotowują się do rozmów poświęconych bezpieczeństwu zaawansowanych systemów. Kwestia ta ma zostać poruszona podczas nadchodzącego spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem. Analitycy podkreślają jednak, że wypracowanie wiążącego porozumienia graniczy z cudem, ponieważ sztuczna inteligencja stała się fundamentem infrastruktury strategicznej obu mocarstw.



