AI wymyśliła sobie atrakcję. Turyści tłumnie ruszyli w drogę

Karolina Majchrzak

Ostatnimi czasy w małej miejscowości Weldborough w Tasmanii zaczęło się pojawiać coraz więcej turystów marzących o "rajskich" kąpielach w lesie i szukających słynnych "gorących źródeł" opisywanych w internecie. Problem w tym, że takie źródła nigdy nie istniały i jak ujawniło CNN w swojej nowej publikacji, były jedynie halucynacjami sztucznej inteligencji.

Pierwsi mieszkańcy Tasmanii używali ognia do kształtowania otaczającego ich środowiska
Turyści na Tasmanii szukali nieistniejących źródeł. AI je wymyśliładomena publiczna

Jak duży wpływ ma na nas obecnie sztuczna inteligencja? Czasami naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromny - wystarczy spojrzeć na ostatnią sytuację z Tasmanii. Na stronie Tasmania Tours pojawił się wygenerowany przez sztuczną inteligencję tekst, w którym odwiedzającym polecano wizytę w nieistniejącym miejscu nazwanym Weldborough Hot Springs. Wpis reklamował je jako "spokojną oazę wśród tasmańskich lasów" i "ulubione miejsce wędrowców".

AI wymyśliło atrakcję turystyczną

Jak przyznał Scott Hennessey, właściciel biura podróży Australian Tours and Cruises, do którego należy serwis Tasmania Tours, firma korzysta z zewnętrznych usług marketingowych, ale zawsze sprawdza wszystko dokładnie przed publikacją. Tym razem "pech chciał", że mężczyzna przebywać miał poza krajem, post pojawił się automatycznie, a "AI całkowicie się pomyliło". W efekcie halucynacje sztucznej inteligencji wprowadziły w błąd wiele osób, które natychmiast zaczęły zarzucać firmie "przekręt".

Nie jesteśmy oszustami. Jesteśmy małżeństwem, które prowadzi prawdziwy biznes i stara się konkurować z dużymi firmami. Niestety, fala hejtu po tym zdarzeniu była dla nas wyniszczająca
dodaje Hennessey.

Turyści szukali "rajskiego źródła"

Zdziwienia sytuacją nie ukrywa też Kristy Probert, właścicielka 250-letniego Weldborough Hotel, która przyznała w rozmowie z CNN, że początkowo dostała kilka telefonów z pytaniem o gorące źródła, a później zaczęli pojawiać się turyści.

"Dziennie odbierałam po kilka telefonów i gościłam 2-3 osoby, które chciały się tam wykąpać. Za każdym razem mówiłam: jeśli znajdziecie te źródła, stawiam piwo!" - żartuje. I dodaje, że pobliska rzeka Weld River jest "lodowata przez cały rok" i odwiedzana głównie przez poszukiwaczy szafirów i cyny:

Mają na sobie pianki, bo inaczej by zamarzli. W sąsiednim miasteczku jest sauna, ale to chyba jedyne ciepło, jakie można tu znaleźć. (...) W Weldborough naprawdę jest wiele do zobaczenia. Po prostu… nie ma tu gorących źródeł.

    Eksperci apelują o rozwagę

    Eksperci ostrzegają, że przypadek z Tasmanii to przykład tzw. halucynacji AI, czyli sytuacji, gdy sztuczna inteligencja tworzy przekonujące, lecz całkowicie fikcyjne informacje.

    Tymczasem jak wyjaśnia prof. Anne Hardy z Southern Cross University, ok 37 proc. turystów korzysta z AI przy planowaniu wyjazdów i ufa jej bardziej niż recenzjom w sieci, chociaż badania pokazują, że aż 90 proc. tras i planów podróży przez nią generowanych zawiera błędy, od złych odległości po błędne warunki pogodowe, co w niektórych miejscach świata może być wręcz niebezpieczne.

    Zawsze warto sprawdzić dane w przewodnikach, zapytać lokalnych gospodarzy lub agentów turystycznych. AI może inspirować, ale nie zawsze mówi prawdę
    dodaje.
