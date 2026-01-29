Jak duży wpływ ma na nas obecnie sztuczna inteligencja? Czasami naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromny - wystarczy spojrzeć na ostatnią sytuację z Tasmanii. Na stronie Tasmania Tours pojawił się wygenerowany przez sztuczną inteligencję tekst, w którym odwiedzającym polecano wizytę w nieistniejącym miejscu nazwanym Weldborough Hot Springs. Wpis reklamował je jako "spokojną oazę wśród tasmańskich lasów" i "ulubione miejsce wędrowców".

AI wymyśliło atrakcję turystyczną

Jak przyznał Scott Hennessey, właściciel biura podróży Australian Tours and Cruises, do którego należy serwis Tasmania Tours, firma korzysta z zewnętrznych usług marketingowych, ale zawsze sprawdza wszystko dokładnie przed publikacją. Tym razem "pech chciał", że mężczyzna przebywać miał poza krajem, post pojawił się automatycznie, a "AI całkowicie się pomyliło". W efekcie halucynacje sztucznej inteligencji wprowadziły w błąd wiele osób, które natychmiast zaczęły zarzucać firmie "przekręt".

Nie jesteśmy oszustami. Jesteśmy małżeństwem, które prowadzi prawdziwy biznes i stara się konkurować z dużymi firmami. Niestety, fala hejtu po tym zdarzeniu była dla nas wyniszczająca

Turyści szukali "rajskiego źródła"

Zdziwienia sytuacją nie ukrywa też Kristy Probert, właścicielka 250-letniego Weldborough Hotel, która przyznała w rozmowie z CNN, że początkowo dostała kilka telefonów z pytaniem o gorące źródła, a później zaczęli pojawiać się turyści.

"Dziennie odbierałam po kilka telefonów i gościłam 2-3 osoby, które chciały się tam wykąpać. Za każdym razem mówiłam: jeśli znajdziecie te źródła, stawiam piwo!" - żartuje. I dodaje, że pobliska rzeka Weld River jest "lodowata przez cały rok" i odwiedzana głównie przez poszukiwaczy szafirów i cyny:

Mają na sobie pianki, bo inaczej by zamarzli. W sąsiednim miasteczku jest sauna, ale to chyba jedyne ciepło, jakie można tu znaleźć. (...) W Weldborough naprawdę jest wiele do zobaczenia. Po prostu… nie ma tu gorących źródeł.

Eksperci apelują o rozwagę

Eksperci ostrzegają, że przypadek z Tasmanii to przykład tzw. halucynacji AI, czyli sytuacji, gdy sztuczna inteligencja tworzy przekonujące, lecz całkowicie fikcyjne informacje.

Tymczasem jak wyjaśnia prof. Anne Hardy z Southern Cross University, ok 37 proc. turystów korzysta z AI przy planowaniu wyjazdów i ufa jej bardziej niż recenzjom w sieci, chociaż badania pokazują, że aż 90 proc. tras i planów podróży przez nią generowanych zawiera błędy, od złych odległości po błędne warunki pogodowe, co w niektórych miejscach świata może być wręcz niebezpieczne.

Zawsze warto sprawdzić dane w przewodnikach, zapytać lokalnych gospodarzy lub agentów turystycznych. AI może inspirować, ale nie zawsze mówi prawdę

