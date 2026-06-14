W skrócie Według raportu "Future Health Index 2026" popyt na narzędzia AI wśród personelu medycznego rośnie szybciej niż ich wdrażanie w placówkach ochrony zdrowia.

Sztuczna inteligencja pozwala znacząco oszczędzać czas pracowników służby zdrowia, poprawia efektywność pracy oraz zwiększa bezpieczeństwo, pozwalając między innymi zapobiegać błędom medycznym.

Ankietowani lekarze i pielęgniarki wskazują, że AI nie zastąpi relacji z pacjentem, a jej rola powinna pozostać wspierająca, z naciskiem na konieczność ludzkiego nadzoru nad technologią.

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Tygodnie zaoszczędzonego czasu dzięki AI

Najnowszy raport "Future Health Index 2026" omawia wyniki badania przeprowadzonego od lutego do kwietnia 2026 r., które objęło ponad 2 tys. pracowników medycznych oraz 20 tys. pacjentów w 10 krajach (w Brazylii, Chinach, Niemczech, Niderlandach, Francji, Indiach, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii). Wynika z niego, że ponad 80 proc. medyków z optymizmem patrzy na wpływ AI na efekty leczenia, a 70 proc. uważa, że korzyści przeważają już nad ryzykiem.

Dla niemal połowy klinicystów (46 proc.) sztuczna inteligencja oznacza oszczędność co najmniej 132 godzin rocznie, co odpowiada ponad 3 pełnym tygodniom pracy. Odciążenie ze żmudnych obowiązków administracyjnych, takich jak przepisywanie notatek czy planowanie wizyt, najbardziej odczuwają pielęgniarki. Zaoszczędzony czas pracownicy sektora zdrowia przeznaczają na bezpośredni kontakt z pacjentami, współpracę w zespołach oraz głębszą analizę dokumentacji medycznej - czyli zasadniczo czynności, w których bardziej liczy się obecność człowieka.

Jak wynika z raportu przedstawionego przez Philips, zastosowanie AI przekłada się również bezpośrednio na wydajność i komfort pracy. Statystycznie rzecz biorąc, 71 proc. badanych zgłasza poprawę efektywności przepływu pracy, 50 proc. deklaruje, że dzięki nowej technologii może przyjąć więcej pacjentów, a 50 proc. zauważa spadek poziomu stresu i lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Co więcej, sztuczna inteligencja realnie zwiększa bezpieczeństwo. Aż 39 proc. respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy AI pomogła im wykryć lub zapobiec błędowi medycznemu co najmniej 3 razy, a 65 proc. dzięki cyfrowemu wsparciu czuje się pewniej przy podejmowaniu decyzji.

Prywatne narzędzia AI w pracy lekarza. Podaż nie nadąża za popytem

Z raportu o przyszłości medycyny płynie wniosek, że obecnie sporym wyzwaniem jest tempo instytucjonalnych zmian. Lekarze tak bardzo chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań opartych na AI, że gdy ich organizacje działają zbyt wolno, biorą sprawy w swoje ręce. Blisko 2/3 pracowników medycznych przyznaje się do korzystania z prywatnych narzędzi sztucznej inteligencji, gdy te systemowe okazują się niewystarczające.

Należy jednak w takich scenariuszach pamiętać, aby nie wprowadzać do tych ogólnodostępnych aplikacji (np. zwykłego ChatGPT zamiast specjalnej wersji dla lekarzy - OpenAI for Healthcare) danych pacjentów, gdyż mogą one zostać wykorzystane do trenowania modeli. Podobnie ma się rzecz z wrażliwymi danymi firmowymi.

Raport wskazuje też na barierę w postaci braku edukacji. 7 na 10 medyków twierdzi, że szkolenia z AI w ich miejscach pracy są niedostępne, ograniczone lub niespójne. Jak mówi dyrektor ds. innowacji w Philips, Shez Partovi, jest to pierwszy przypadek, z jakim się styka, kiedy adaptacja narzędzi przez pracowników wyprzedza możliwości organizacyjne szpitali, które muszą dodatkowo mierzyć się z kwestiami prywatności, bezpieczeństwa danych i zarządzania.

Sztuczna inteligencja zmienia pracę lekarzy i pielęgniarek

Badanie pokazało, że aż 96 proc. lekarzy i pielęgniarek spodziewa się, że sztuczna inteligencja zmieni ich dotychczasowy sposób pracy, a 53 proc. przewiduje głęboką ewolucję swojej roli. Choć 44 proc. respondentów obawia się utraty umiejętności klinicznych przez zbyt duże poleganie na technologii, a 37 proc. odczuwa dyskomfort z powodu zbyt szybkiego tempa zmian, personel medyczny nie obawia się całkowitego zastąpienia oprogramowaniem i robotami.

Aż 86 proc. ankietowanych uważa, że wszelkie analizy generowane przez AI wymagają ludzkiego nadzoru, a ponad 80 proc. jest zdania, iż technologia nigdy nie zastąpi relacji budowanej z pacjentem. W ocenie blisko 70 proc. badanych w erze powszechnej cyfryzacji to właśnie rozwinięte umiejętności interpersonalne człowieka staną się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zachowanie "ludzkiego pierwiastka" w procesie leczenia pozostaje kluczowe, zaś AI ma pełnić funkcję wspierającego członka zespołu, a nie kierownika - przynajmniej na tym etapie.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press