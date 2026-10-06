AI zostało lekarzem. Pierwszy autonomiczny system przepisywania leków

AI obejrzy twarz i dobierze leczenie

Za rozwiązaniem stoi nowojorska firma technologiczna Nolla Health. Jak działa ten system? Pacjent korzystający z aplikacji Nolla Derm najpierw wypełnia kwestionariusz, który zajmuje około 10-15 minut, a następnie wykonuje skan twarzy. System analizuje zebrane informacje oraz obraz skóry, po czym wybiera odpowiednią terapię z przygotowanej wcześniej listy. Według producenta cały proces może zakończyć się przygotowaniem planu leczenia i recepty w ciągu kilku minut.

Nie oznacza to jednak, że AI może przepisywać dowolne leki według własnego uznania. System ma jedynie dopasować konkretny przypadek do wcześniej przygotowanych ścieżek terapeutycznych, działając w ściśle wyznaczonych ramach i korzystając z listy zatwierdzonych przez lekarzy preparatów stosowanych miejscowo. Jeżeli przypadek wykracza poza określone zasady, sztuczna inteligencja nie podejmuje decyzji, a sprawa trafia do licencjonowanego lekarza.

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Algorytm nie może "wymyślić" własnej terapii

Autonomia systemu będzie zwiększana stopniowo i pierwszych 100 pacjentów otrzyma receptę dopiero po zatwierdzeniu jej przez lekarza. W kolejnym etapie, obejmującym 500 osób, AI będzie mogła wystawiać recepty samodzielnie, ale lekarz będzie analizował wszystkie decyzje następnego dnia. Dopiero później kontrola zostanie ograniczona do cotygodniowego przeglądu losowej próbki recept. Takie podejście ma pozwolić regulatorom sprawdzić, jak system radzi sobie w rzeczywistych warunkach, zanim otrzyma większą swobodę działania.

Technologia wykorzystuje dane z wywiadu oraz analizę zdjęć twarzy, a firma deklaruje zastosowanie multimodalnych modeli uczenia maszynowego, w tym tzw. vision transformerów, które potrafią analizować informacje pochodzące jednocześnie z obrazu i innych danych pacjenta. Nolla twierdzi również, że jej szersze systemy były szkolone na ponad 3 mln oznaczonych przypadków klinicznych (nie oznacza to jednak, że wszystkie te dane dotyczą właśnie leczenia trądziku).

Lekarze nadal kontrolują AI

Firma deklaruje, że w ponad 96 proc. rzeczywistych przypadków lekarze zgadzali się z rekomendacją systemu. Co istotne, rozbieżności miały dotyczyć przede wszystkim drobnej korekty stosowania, jak zmiana mocy stosowanego preparatu, a nie całkowicie odmiennej terapii. Jest to jednak wynik przedstawiony przez samą Nolla Health i nie został niezależnie potwierdzony, więc należy podchodzić do niego z pewnym dystansem.

Po rozpoczęciu leczenia pacjent może zamówić leki do domu albo odebrać je w aptece, a aplikacja pozwala również wykonywać codzienne skany skóry, na podstawie których system monitoruje efekty terapii. Plan leczenia ma być dodatkowo oceniany co miesiąc, a w razie jakichkolwiek problemów pacjent nadal może skontaktować się bezpośrednio z lekarzem.

Program został uruchomiony we współpracy z Office of Artificial Intelligence Policy w Utah, w ramach stanowych przepisów pozwalających testować nowe zastosowania sztucznej inteligencji. Na razie rozwiązanie dostępne jest dla mieszkańców Utah w wieku co najmniej 18 lat, a miesięczny koszt usługi zaczyna się od 4,99 dolara. Jeżeli pilotaż okaże się bezpieczny i skuteczny, podobny model może w przyszłości znaleźć zastosowanie przy innych stosunkowo prostych problemach zdrowotnych. Kluczowe pytanie brzmi jednak, kto będzie odpowiadać za błędne decyzje AI?