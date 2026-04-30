Rewolucja związana ze sztuczną inteligencją nie ominęła także Allegro. Gigant już od jakiegoś czasu wprowadza nowe narzędzia oparte na AI. Najpierw dostęp otrzymali kupujący. Teraz firma przygotowała coś dla partnerów, czyli sprzedających za pośrednictwem popularnej platformy.

Asystent AI dostępny dla wszystkich sprzedających na Allegro

Allegro poinformowało w komunikacie prasowym, że wprowadza do platformy nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Tym razem jest to asystent AI stworzony z myślą o sprzedających. Jego celem jest dostarczenie rozwiązań, które partnerom mają pozwolić na zwiększenie sprzedaży za pośrednictwem platformy. Jak to działa?

Asystent AI umożliwia przeprowadzenie analizy jakości konta i na podstawie uzyskanych wyników jest w stanie udzielić podpowiedzi związanych z optymalizacją sprzedaży towarów czy usług. Ponadto narzędzie jest w stanie udzielać odpowiedzi na pytania związane z działaniem platformy.

Jakość sprzedaży to jeden z kluczowych parametrów dla naszych partnerów – ma on wpływ na pozycjonowanie ofert na platformie i w efekcie na sprzedaż. Dzięki nowemu asystentowi, sprzedający mogą efektywnie poprawiać jakość swojego konta, by skuteczniej docierać do kupujących

Nowy asystent AI jest już dostępny dla wszystkich partnerów Allegro i może z niego skorzystać każdy sprzedający z poziomu panelu konta. Gigant rynku e-commerce zapowiada, że narzędzia będą rozwijane i wkrótce zaoferują większe wsparcie. Obejmie ono m.in. optymalizację ofert, inteligentne zarządzanie cenami czy obsługę logistyki.

Sztuczna inteligencja w Allegro także dla kupujących

To nie jedyne rozwiązanie z Allegro, które oparto na sztucznej inteligencji. Wcześniej firma udostępniła funkcje bazujące na AI dla kupujących. Był to m.in. nowy asystent, który został wprowadzony wraz z odświeżoną wersją aplikacji.

Później rozpoczęto testy integracji z ChatGPT, co pozwala na wyszukiwanie lepiej dopasowanych ofert z produktami na podstawie zapytań skierowanych do chatbota. Dostęp do Allegro GPT można uzyskać na stronie allegro.pl/listing/gpts.

Ma zagadać oszustów. Babcia AI w obronie prawdziwych ludzi © 2024 Associated Press