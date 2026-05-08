Allegro udostępnia unikalną funkcję dla wszystkich użytkowników

Allegro kilka miesięcy temu udostępniło do testów nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji. To specjalny Asystent AI, który jest dostępny w aplikacji mobilnej. Teraz gigant ogłosił, że funkcja jest wdrażana dla wszystkich użytkowników.

Allegro z funkcją Asystent AI dla wszystkich w aplikacji mobilnej

Z informacji przekazanych przez Allegro wynika, że Asystent AI stał się ogólnodostępny i może z niego korzystać każdy użytkownik platformy. Warunkiem jest zainstalowanie nowej wersji aplikacji mobilnej, w której znajduje się funkcja.

Allegro chwali się, że funkcja w trakcie programu pilotażowego, który rozpoczął się kilka miesięcy temu, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podczas testów z Asystenta AI korzystało aktywnie ponad 600 tys. użytkowników.

Asystent AI jest uzupełnieniem typowej wyszukiwarki produktów czy usług dostępnych w platformie. Sztuczna inteligencja jest w stanie analizować zapytania użytkowników, które nie są bezpośrednie. Na przykład, zamiast wpisywać w okienko wyszukiwania frazę "buty trekkingowe", można zapytać o "wyjazd w góry i jakie buty najlepiej w tym celu kupić?".

Allegro twierdzi, że funkcja będzie dalej rozwijana i wkrótce Asystent AI zostanie wzbogacony w nowe funkcje. Tutaj firma wymienia m.in. łatwiejsze kompletowanie zamówienia od jednego sprzedającego, prostsze budowanie koszyka zakupowego czy wyszukiwanie najatrakcyjniejszych ofert.

Sztuczna inteligencja na Allegro nie tylko dla kupujących

Allegro coraz więcej inwestuje w rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i nie dotyczy to wyłącznie wsparcia dla klientów. Firma chce również pomóc sprzedawcom. W tym celu opracowano specjalne narzędzia dla partnerów, które niedawno udostępniono wszystkim sprzedającym.

Narzędzie dostępne dla sprzedawców analizuje ich konta i następnie jest w stanie podpowiedzieć, co zrobić w celu w zwiększenia sprzedaży. Poza tym pełni funkcję wsparcia dla partnerów i ci mogą za jego pomocą uzyskiwać odpowiedzi na pytania związane z działaniem platformy. To rozwiązanie wkrótce również ma zostać rozwinięte o dodatkowe opcje.

