W skrócie Anthropic uruchomił w okolicach San Francisco własne laboratorium biologiczne, w którym sztuczna inteligencja Claude pomaga w nadzorowaniu pracy robotów wykonujących eksperymenty.

Startup dąży do przyspieszenia badań nad rzadkimi chorobami i tworzenia innowacyjnych narzędzi badawczych, deklarując jednocześnie brak planów bezpośredniej konkurencji z koncernami farmaceutycznymi.

Firma wdraża otwarty standard Model Hardware Standard, który umożliwia modelom AI bezpośrednie sterowanie laboratoryjną aparaturą badawczą w celu automatyzacji złożonych procedur.

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Anthropic zakłada mokre laboratorium biologiczne

Twórcy modelu Claude wykonali wyraźny krok w stronę praktycznych zastosowań nauk biologicznych, przenosząc swoje prace poza cyfrowe symulacje. W rejonie Zatoki San Francisco bez większego rozgłosu powstało mokre laboratorium, czyli takie, w którym prowadzone są bezpośrednie doświadczenia. Anthropic chce wykorzystać sztuczną inteligencję do rozwoju farmakologii i rozwiązywania problemów rzadkich jednostek chorobowych. Przedstawiciele startupu zaznaczają, że podstawowe testy laboratoryjne wciąż pozostają niezastąpionym elementem badania biologii.

Prace w obiekcie łączą eksperymenty własne z działaniami realizowanymi we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Założenia są bardzo ambitne i obejmują m.in. przyspieszenie postępu w naukach o życiu nawet dziesięciokrotnie oraz podejmowanie wyzwań omijanych przez komercyjny sektor farmaceutyczny ze względów finansowych. Firma skompletowała już dedykowany zespół i przejęła spółkę Coefficient Bio za około 400 mln USD w akcjach, jednak jej przedstawiciele precyzują, że sam obiekt nie służy bezpośrednio odkrywaniu leków.

"Uważamy, że w biologii ostateczny test wciąż odbywa się - i przez jakiś czas będzie odbywał - w ramach prawdziwej pracy laboratoryjnej" - wyjaśnia Eric Kauderer-Abrams, szef działu nauk o życiu w Anthropic. "Obecnie bez wątpienia to robimy, a nasze podejście opisałbym jako typowe dla większości firm biotechnologicznych" - dodaje. Działania te napędzane są wizją kierownictwa, dla którego walka z nieuleczalnymi chorobami ma także wymiar osobisty.

Dążenie do skalowania projektów biologicznych wiąże się z rekrutacją specjalistów z zakresu biochemii, charakterystyki białek i kwasów nukleinowych czy zarządzania operacjami zakupowymi. Dział nauk o życiu stał się dla Anthropic jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych pod względem zatrudnienia i zasobów.

Sztuczna inteligencja Claude nadzoruje pracę robotów laboratoryjnych

Nowy obiekt kładzie duży nacisk na automatyzację fizyczną, w której sztuczna inteligencja Claude nadzoruje pracę jednostek robotycznych. Celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której maszyny wykonują złożone procedury laboratoryjne przy minimalnym udziale człowieka. Mimo postępującej automatyzacji firma zapewnia jednak o zachowaniu ścisłego nadzoru ludzkiego, który jest niezbędny ze względów bezpieczeństwa. "Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie wykorzystywania AI do automatyzacji pracy laboratoryjnej" - tłumaczy Kauderer-Abrams.

Takie podejście ma doprowadzić do znacznego skrócenia czasu trwania rutynowych procedur badawczych. Do wsparcia tych procesów stworzono otwarty standard "Model Hardware Standard", pomagający sztucznej inteligencji w bezpośrednim sterowaniu aparaturą badawczą.

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Rozwój infrastruktury laboratoryjnej zbiega się w czasie z wewnętrznymi dyskusjami na temat zagrożeń związanych z zaawansowanymi technologiami. Badacze z Anthropic zwracali uwagę na zagrożenia związane z możliwością wykorzystania AI do tworzenia broni biologicznej, o czym informowaliśmy w GeekWeeku. Jednocześnie zarząd przedsiębiorstwa przygotowuje się do debiutu giełdowego, którego wycena może sięgnąć 2 mld USD.

Wykorzystanie zaawansowanych modeli AI i automatyzacji pozwolić ma na podjęcie prób opracowania terapii dla schorzeń dotychczas uznawanych za niemożliwe do wyleczenia. Badacze skupiają się między innymi na złożonych cząsteczkach, takich jak przeciwciała bispecyficzne i trispecyficzne, które mogą oddziaływać na wiele celów biologicznych jednocześnie.

Anthropic obsługuje szereg koncernów farmaceutycznych

Wejście startupu technologicznego na rynek biologiczny rodzi pytania ze strony tradycyjnych koncernów farmaceutycznych, które obawiają się wycieku danych i wykorzystania ich wiedzy do budowy konkurencyjnych programów. Anthropic dostarcza swoje narzędzia cyfrowe i standardy automatyzacji dla gigantów tej branży, takich jak Genentech, Bristol Myers Squibb czy Novo Nordisk, jednocześnie zapewniając ścisłą izolację danych każdego z partnerów.

Obawy te mogą być uzasadnione. Mimo zapewnień czołowych big techów dochodzi przecież do wycieków. O takowy oskarżyli niedawno firmę OpenAI dwaj badacze, którzy na platformie Codex analizowali równania, które prawdopodobnie bez ich wiedzy i zgody wykorzystały agenty przy rozwiązaniu słynnego Problemu Milenijnego Naviera-Stokesa, co szerzej omawialiśmy w GeekWeeku.

Konkurencyjne podmioty, takie jak Isomorphic Labs należące do Alphabet, od lat próbują przenieść swoje cyfrowe odkrycia do fazy badań klinicznych, przesuwając ten cel na koniec 2026 r. Anthropic deklaruje jednak, że nie planuje rywalizować bezpośrednio na etapie komercjalizacji produktów i nie prowadzi własnych badań klinicznych na ludziach. Sukces jakiegokolwiek programu lekowego pozostaje niepewny, ponieważ większość cząsteczek odpada na etapie testów bezpieczeństwa.

"W naszej pracy nad naukami o życiu zawsze balansujemy między tymi rzeczami" - powiedział Eric Kauderer-Abrams. Uczony sprecyzował, że chodzi o "ulepszanie modeli w sposób, który naszym zdaniem przyspieszy rozwój leków, będąc przy tym rozważnym i ostrożnym przy ich wdrażaniu w celu ograniczenia ryzyka".

Relacje z sektorem medycznym wzmacniają również decyzje kadrowe, w tym dołączenie do rady nadzorczej Anthropic dyrektora koncernu Novartis, Vasa Narasimhana. Firma stawia na własne laboratorium tam, gdzie liczy się czas i bezpośrednia kontrola nad badaniami, zyskując unikalne doświadczenie biologiczne. Pozostała część bardziej standardowych prac laboratoryjnych jest wciąż zlecana wyspecjalizowanym partnerom zewnętrznym.



