Aplikacja Google Gemini ma miliard użytkowników. Co dalej?

W skrócie Aplikacja Google Gemini osiągnęła próg miliarda aktywnych użytkowników w skali miesiąca, dołączając tym samym do elitarnego grona 14 innych popularnych usług od Google.

Statystyki pokazują, że 63 proc. użytkowników korzysta z bezpośredniej komunikacji z Gemini, a 38 proc. osób uczących się wysyła sztucznej inteligencji różnorodne załączniki.

Google dynamicznie rozwija Gemini, co potwierdza m.in. wsparcie dla ponad 40 zewnętrznych aplikacji oraz zapowiedź wprowadzenia obsługi ponad 60 nowych lokalnych dialektów.

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Google Gemini, które przed 2024 r. rozwijane było pod nazwą Bard, osiągnęło kamień milowy. Gigant z Mountain View ogłosił, że aplikacja ma już ponad miliard użytkowników. Do tej pory udało się to osiągnąć tylko kilkunastu innym usługom.

Miliard użytkowników aplikacji Google Gemini

Z informacji przekazanych przez Google wynika, że aplikacja Gemini ma już miliard aktywnych użytkowników w każdym miesiącu. Kamień milowy udało się osiągnąć w rekordowo krótkim czasie w porównaniu do innych produktów.

Przy okazji Google udostępniło kilka ciekawych statystyk związanych z Gemini. Wśród nich są:

63 proc. użytkowników aplikacji komunikuje się bezpośrednio z Gemini i coraz więcej osób robi to tylko z użyciem komend głosowych .

Jedna na pięć interakcji wykracza poza głos i użytkownicy coraz chętniej w Gemini Live wykorzystują obrazy z aparatu. Często robią to uczniowie i majsterkowicze.

38 proc. uczących się przesyła do Gemini załączniki.

Gemini generuje obecnie ponad 150 milionów obrazów dziennie

Sztuczna inteligencja Google pozwala na automatyzację zadań w ponad 40 popularnych aplikacjach.

Gemini cieszy się dużym zainteresowaniem wśród właścicieli iPhone'ów. Baza użytkowników aplikacji na iOS przekracza 100 mln.

Gemini najszybciej rosnącą aplikacją Google

Aplikacja Gemini dołączyła do elitarnego grona 14 usług, które również mają ponad miliard użytkowników. Są to m.in. poczta Gmail, wyszukiwarka, YouTube, Sklep Play, Android, przeglądarka Google Chrome czy Mapy Google.

Jednak dotychczas nie odbyło się to nigdy w tak szybkim tempie. W maju 2025 r. ogłoszono 400 mln aktywnych użytkowników Gemini. Rok później Google pochwaliło się już 900 mln. Pod koniec lipca przybyło kolejne 50 mln, aż w sierpniu w końcu udało się przekroczyć barierę jednego miliarda.

Google nie zwalnia i cały czas rozwija swoją sztuczną inteligencję. W maju zapowiedziano m.in. Gemini Intelligence i wiemy, że wkrótce zostanie dodanych ponad 60 lokalnych dialektów, co zapewne też pozwoli zwiększyć bazę użytkowników.



