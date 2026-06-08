Apple pokazało nową Siri AI. Co oferuje odświeżona asystentka dla iPhone'ów?

Apple w trakcie keynote otwierającego WWDC26 zaprezentowało dziś wiele nowości. Wśród nich nie zabrakło nowej Siri AI, która była zapowiada już od dwóch lat. Gigant nie dotrzymał wcześniejszych terminów, ale tym razem się udało. Choć warto mieć na uwadze, że nie byłoby to możliwe bez nawiązania współpracy z Google.

Nowa Siri AI ma być realną alternatywą dla Google Gemini i ChatGPT

Sztuczna inteligencja na telefonach w ostatnich latach znacząco się rozwinęła i pojawiło się mnóstwo narzędzi opartych na AI, co ułatwia codzienne użytkowanie smartfonów. Nie ukrywajmy, ale Siri w porównaniu do Google Gemini czy ChatGPT z pewnością pozostawała w tyle.

Apple wierzy, że nowa Siri AI zaprezentowana dziś na WWDC26 w końcu to zmieni i stanie się realną alternatywą dla rozwiązań konkurencji. Chcąc to osiągnąć firma nawiązała współpracę z Google i wykorzystała jego modele Gemini. W ten sposób powstały nowe modele Apple Foundation, które zapewnią m.in. znacznie większą funkcjonalność asystentki z iPhone'ów.

Nowa Siri AI. Apple materiały prasowe

Nowa Siri AI ma dedykowaną aplikację, która pozwala na prowadzenie rozmów kontekstowych i uzyskiwanie odpowiedzi na pytania. Zapewnia także głębszą integrację z różnymi elementami systemu iOS 27. Następnie mamy lepsze rozumowanie kontekstowe, co umożliwi dostarczenie wyników spersonalizowanych pod kątem użytkowników czy możliwość przetwarzania bardziej złożonych zadań, z czym asystentka z iPhone'ów po prostu dotychczas sobie nie radziła.

Nowa Siri AI nie dla wszystkich iPhone'ów z iOS 27?

Nowa Siri AI, podobnie jak cały pakiet Apple Intelligence wprowadzony początkowo w 2024 r., ma wymagać do działania nowszego telefonu. Pod tym względem wymagania sprzętowe nie uległy zmianie i nowe funkcje nie będą dostępne na wszystkich iPhone'ach, które dostaną we wrześniu aktualizację do iOS 27.

Apple udostępni nową Siri AI jedynie użytkownikom smartfonów iPhone 15 Pro oraz nowszych modeli. Takie same wymagania stawia pakiet Apple Intelligence.

Warto jednak dodać, że początkowo nowa asystentka nie będzie dostępna w iOS i iPadOS na terenie Europy.





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