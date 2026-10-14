Apple TV z nową Siri AI oraz Apple Intelligence. Kiedy?

W skrócie Apple zapowiedziało wprowadzenie wsparcia dla nowej Siri AI oraz wybranych funkcji z pakietu Apple Intelligence do platformy streamingowej Apple TV.

Nowe Apple TV 4K 4. generacji z procesorem A19 i 8 GB pamięci RAM trafi do sprzedaży 13 listopada w cenie ustalonej na 1499 złotych.

Aktualizacja systemu tvOS 27.2 wprowadzi funkcje nowej Siri AI także na starsze modele Apple TV 4K 2. i 3. generacji, co nastąpi w przyszłym miesiącu.

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Apple TV to usługa streamingowa, której również nie omija rewolucja oparta na sztucznej inteligencji. Firma w trakcie wydarzenia "Welcome home", gdzie zaprezentowano m.in. urządzenie HomeView i głośnik HomePod Mini 2, zapowiedziała także nowe funkcje AI dla własnej platformy.

Apple TV z nową Siri AI i Apple Intelligence

Firma zaprezentowała we wtorek także nowe Apple TV 4K 4. generacji, które będzie dostępne w sklepach od 13 listopada. Cena w Polsce została ustalona na poziomie 1499 złotych. Urządzenie ma mocny chip A19 z 8 GB pamięci RAM, co zapewni wsparcie dla pewnych funkcji z pakietu Apple Intelligence.

Wraz z nową Siri AI użytkownicy usługi mogą liczyć na nowe opcje z zakresu wyszukiwania, które będą lepiej spersonalizowane. Ponadto w trakcie oglądania produkcji będzie można zadawać dodatkowe pytania i odpowiedzi będą wyświetlane w niewielkim oknie na telewizorze.

Natomiast kontekstowe i bardziej spersonalizowane wyszukiwanie będzie możliwe w połączeniu z urządzeniem zgodnym z Apple Intelligence (na przykład telefonem iPhone). Ponadto funkcjonalność zostaje rozszerzona o możliwość uzyskiwania opisów w HomeKit Secure Video czy podsumowań z aplikacji Dom.

Nowa Siri AI z aktualizacją tvOS 27.2 na starsze Apple TV

Warto dodać, że nowa Siri AI będzie dostępna nie tylko na najnowszej wersji Apple TV 4K 4. generacji, która trafi do sklepów w przyszłym miesiącu. Odświeżona asystentka cyfrowa zadebiutuje także na starszych przystawkach telewizyjnych z logo nadgryzionego jabłka. Których?

Nowa Siri AI zostanie udostępniona także właścicielom Apple TV 4K 2. i 3. generacji, które wprowadzono na rynek w 2021 oraz 2022 r. Nastąpi to wraz z aktualizacją oprogramowania systemu tvOS 27.2, który obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Dokładna data udostępnienia uaktualnienia nie jest znana, ale powinno to nastąpić w przyszłym miesiącu.