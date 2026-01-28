Pokaz LimX Dynamics jest opisywany przez firmę jako pierwsza praktyczna demonstracja autonomicznego wdrożenia robotów humanoidalnych na taką skalę. 18 robotów, umieszczonych w standardowych kontenerach, wstaje, unosi się do pełnej wysokości i porusza się po ograniczonej przestrzeni, unikając kolizji, a następnie wykonuje koordynowany układ. To pierwsze zastosowanie pokazujące, jak grupy humanoidów mogą działać razem w rzeczywistych środowiskach, np. na halach produkcyjnych.

LimX COSA - mózg w robotach

Centralnym elementem demonstracji jest nowy system operacyjny LimX COSA (Cognitive OS of Agents), który umożliwia robotom autonomiczne postrzeganie, planowanie i poruszanie się. COSA integruje procesy poznawcze z kontrolą ruchu w jednym systemie, pozwalając robotom planować i wykonywać ruch niemal jednocześnie. System posiada pamięć, dzięki której roboty mogą zapamiętywać otoczenie i przewidywać przyszłe działania na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Adaptacja w czasie rzeczywistym

Dzięki COSA roboty Oli mogą szybko reagować na zmieniające się warunki, np. przy wchodzeniu po schodach lub balansowaniu na nierównym terenie. System przetwarza dane z czujników w czasie rzeczywistym, dostosowując postawę, krok i równowagę. Takie podejście eliminuje ograniczenia tradycyjnych architektur robotycznych, gdzie percepcja, planowanie i kontrola ruchu są rozdzielone, przez co wolniej reagują na nieprzewidziane sytuacje.

LimX Dynamics uznaje COSA za ważny kamień milowy w dziedzinie inteligencji ucieleśnionej, w której systemy sztucznej inteligencji posiadają fizyczne ciało (np. roboty) lub działają w symulowanym środowisku, ucząc się poprzez interakcję z otoczeniem. Po latach demonstracji pojedynczych robotów, firma pokazuje, że humanoidy mogą współpracować w praktycznych, autonomicznych zespołach.

Zastosowanie takich robotów w przemyśle czy logistyce może ma w przyszłości zwiększyć efektywność operacyjną i otworzyć nowe możliwości w robotyce przemysłowej. Tym samym, autonomiczne roboty wyposażone w zintegrowaną percepcję, pamięć i zdolność do planowania, mogą stać się standardem w magazynach, fabrykach czy usługach wymagających współpracy z człowiekiem.

