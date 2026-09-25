W skrócie Meta zaprezentowała Muse Charm - podręczne urządzenie z łącznością 5G i ekranem dotykowym, które ma służyć do obsługi agenta Muse i trafi do sprzedaży w grudniu 2026 roku.

Asystent AI zyskał możliwość bezpośredniej obsługi zakupów u partnerów handlowych oraz funkcję automatyzacji zadań w aplikacjach na systemie macOS dla zwiększenia wydajności.

Meta wprowadza okulary Ray-Ban Meta Audio bez kamer, co ma stanowić odpowiedź na rosnące obawy o prywatność użytkowników w miejscach publicznych, przy zachowaniu funkcji audio.

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Muse Charm. Asystent AI dostał własny gadżet

Meta zaprezentowała Meta Charm, czyli niewielkie urządzenie podręczne stworzone z myślą o bezpośredniej obsłudze asystenta Muse AI. Mark Zuckerberg przedstawił sprzęt przypominający Tamagotchi wielkości etui na słuchawki podczas konferencji Meta Connect 2026 w Menlo Park w Kalifornii. Urządzenie wyposażono w około 2-calowy ekran dotykowy, wbudowaną łączność 5G i czujnik linii papilarnych.

Miniaturowa obudowa zawiera również kamerę i co najmniej trzy otwory na mikrofony z przodu. Urządzenie nie wymaga odblokowywania telefonu ani uruchamiania osobnych aplikacji do działania, a producent dostarcza je w zestawie z ze specjalną smyczą do noszenia.

Do tej pory Meta wypuściła jedynie kilkanaście egzemplarzy testowych gadżetu i dopracowuje jego wykończenie. Mark Zuckerberg wielokrotnie wspominał w trakcie wydarzenia o półprzezroczystej obudowie odsłaniającej podzespoły, co może być nawiązaniem do estetyki Y2K, czyli okresu popularności "elektronicznych zwierzaków" z Japonii.

"Upakowaliśmy całe doświadczenie Muse, w tym cały stos głosu w czasie rzeczywistym i awatarów, w coś, co mieści się na breloczku i jest zawsze gotowe, by z nim porozmawiać" - powiedział Mark Zuckerberg. Meta Charm ma umożliwić interakcję ze sztuczną inteligencją osobom, które nie chcą nosić tradycyjnych okularów.

Premiera urządzenia planowana jest przed okresem świątecznym w grudniu 2026 r. Gadżet najpewniej nie trafi na rynek Europejski. Na polskiej stronie produktu znajduje się informacja "Niedostępne w twoim regionie". Cena detaliczna nie została ujawniona podczas prezentacji. Cały projekt jest elementem szeroko zakrojonej strategii Mety, mającej na celu uczynienie asystenta Muse centralnym punktem codziennych zadań na różnych urządzeniach.

Osobisty agent AI wchodzi na kolejne urządzenia

Meta poinformowała o nowych możliwościach modelu Muse w zakresie automatyzacji zadań i zakupów cyfrowych. Asystent zyskał bezpośrednią integrację z sieciami handlowymi takimi jak Walmart, Best Buy, Gap, GameStop czy Wayfair. Użytkownicy mogą wydawać polecenia głosowe w celu przeglądania asortymentu i składania zamówień. Muse otrzymuje także funkcję obsługi aplikacji na komputerach Mac, co pozwala na zarządzanie plikami, wiadomościami i kalendarzem pod nieobecność użytkownika.

"Możesz poprosić go o pomoc w prowadzeniu małego biznesu albo po prostu o wykonanie za ciebie pracy. Możesz odejść od komputera, a on nadal pracuje nad wszystkimi zleconymi zadaniami" - wyjaśnił działanie agenta Alexandr Wang, dyrektor ds. sztucznej inteligencji w Meta. Rozwiązanie to ma pomóc firmie wyprzedzić konkurencyjne narzędzia programistyczne i użytkowe na rynku. Szacuje się, że ten "osobisty agent AI" zanotował już ponad 2,5 mln pobrań od momentu debiutu rynkowego.

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Gigant social mediów zaprezentował również lżejsze okulary VR wycenione na 1299 USD. Ważą one około 100 gramów (czyli 5-7 razy mniej niż poszczególne modele Meta Quest) i trafią do sprzedaży wiosną 2027 r. Waga odpowiadająca talii kart była możliwa do osiągnięcia dzięki przeniesieniu baterii i procesora do zewnętrznego modułu. Urządzenie reaguje na ruchy oczu, głos i gesty dłoni, tworząc wirtualne ekrany wokół użytkownika do pracy i rozrywki.

Mimo obaw dotyczących bezpieczeństwa i prywatności, a także sygnalizowanego zmęczenia społeczeństwa wszechobecną sztuczną inteligencją Meta utrzymuje optymistyczne prognozy i zakłada, że w najbliższych latach z asystenta Muse korzystać będą miliardy ludzi na całym świecie.

Ray-Bany bez kamer. Meta stawia na prywatność?

Kolejną nowością są okulary Ray-Ban Meta Audio pozbawione kamer, które kosztują 349 USD i trafią do sprzedaży 13 października 2026 r. Urządzenie rejestruje wyłącznie dźwięk i waży tyle, co piłka golfowa, oferując czas pracy do 12 godzin na jednym ładowaniu. Firma wskazuje, że pozbawienie sprzętu opcji nagrywania wideo pozwoliło stworzyć cieńsze oprawki w nowych stylach retro. Usunięcie kamer ma być odpowiedzią na rosnący opór społeczny i zakazy wprowadzane na basenach w Australii, w sądach w Nowym Jorku czy pubach w Londynie.

Meta wprowadza także tradycyjny model z kamerami Ray-Ban Meta Gen 3 w cenie od 449 USD. Nie jest więc tak, że możliwość nagrywania wszystkiego przez użytkowników okularów bądź podglądania tych obrazów przez modele sztucznej inteligencji lub ludzkich kontraktorów (czego dotyczył wcześniejszy skandal, który omawialiśmy w GeekWeeku) znika całkowicie.

Nowy wariant Audio wciąż wywołuje sprzeciw ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych ze względu na brak wyraźnych sygnałów świetlnych informujących otoczenie o nagrywaniu dźwięku. "Tutaj chodzi o zgodę" - stwierdził Jitesh Ubrani, dyrektor w firmie badawczej IDC. Ekspert uważa, że producent musi opracować skuteczny system ostrzegania osób postronnych. Z drugiej strony prawo nie zakazuje rejestrowania głosu podczas rozmów, w których uczestniczy dany użytkownik.



