Atak AI na włoski bank. Ukradli 42 mln euro, podszywając się pod szefa

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

AI sprawia, że "praca" cyberprzestępców jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystują ją do tworzenia fałszywych wiadomości czy kradzieży tożsamości, w tym klonowania wizerunku i głosu konkretnych osób. Ofiarą jednego z ostatnich ataków padł Paolo Molesini, przewodniczący włoskiego banku Fideuram, a straty sięgnęły 42 mln euro.

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Zakapturzona sylwetka na tle muru z zielonym kodem komputerowym, symbolizująca cyberatak na bank
Bank okradziony przy użyciu AI. Deepfake głosu i podszywanie pod szefa kosztowały Fideuram 42 mln eurostevanovicigor123RF/PICSEL

Wiadomość od "szefa" i telefon od "prawnika"

Cała operacja miała rozpocząć się w lutym. Paolo Molesini otrzymał wtedy wiadomość na WhatsAppie, która wyglądała tak, jakby pochodziła od Carlo Messiny, prezesa Intesa Sanpaolo, do którego należy Fideuram.

Ten miał poprosić bankiera o pomoc przy dużej transakcji zagranicznej, a niedługo później Molesini odebrał telefon od rzekomego przedstawiciela jednej z dużych kancelarii prawnych.

Problem w tym, że po drugiej stronie nie znajdował się prawnik, lecz cyberprzestępcy wykorzystujący AI do imitowania jego głosu. Rozmowa miała oczywiście uwiarygodnić wcześniejszą wiadomość i przekonać Molesiniego, że polecenie rzeczywiście pochodzi od kierownictwa Intesa Sanpaolo.

Z banku zniknęło 95 mln euro

Fideuram wykonał polecenia i przelał łącznie 95 mln euro na rachunki w kilku krajach, między innymi w Chinach i Hongkongu. Bank szybko wykrył jednak nieprawidłowości i powiadomił instytucje, do których trafiły pieniądze, a współpraca włoskich, portugalskich i chińskich organów oraz banków pozwoliła odzyskać około 53 mln euro.

Pozostałe 42 mln euro jednak zniknęły w sieci zagranicznych rachunków, a następnie miały zostać zamienione na kryptowaluty. Molesini zrezygnował ze stanowiska w marcu 2026 roku, nie podając konkretnego powodu, ale według osób zaznajomionych ze sprawą ujawnione oszustwo może tłumaczyć jego odejście.

Sprawą zajmują się obecnie prokuratorzy z Mediolanu, którzy próbują ustalić tożsamość osób stojących za atakiem. Jak na razie dochodzeniem dotyczącym oszustwa komputerowego ma być objęta jedna osoba mieszkająca poza Unią Europejską.

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