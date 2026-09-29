Wiadomość od "szefa" i telefon od "prawnika"

Cała operacja miała rozpocząć się w lutym. Paolo Molesini otrzymał wtedy wiadomość na WhatsAppie, która wyglądała tak, jakby pochodziła od Carlo Messiny, prezesa Intesa Sanpaolo, do którego należy Fideuram.

Ten miał poprosić bankiera o pomoc przy dużej transakcji zagranicznej, a niedługo później Molesini odebrał telefon od rzekomego przedstawiciela jednej z dużych kancelarii prawnych.

Problem w tym, że po drugiej stronie nie znajdował się prawnik, lecz cyberprzestępcy wykorzystujący AI do imitowania jego głosu. Rozmowa miała oczywiście uwiarygodnić wcześniejszą wiadomość i przekonać Molesiniego, że polecenie rzeczywiście pochodzi od kierownictwa Intesa Sanpaolo.

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Z banku zniknęło 95 mln euro

Fideuram wykonał polecenia i przelał łącznie 95 mln euro na rachunki w kilku krajach, między innymi w Chinach i Hongkongu. Bank szybko wykrył jednak nieprawidłowości i powiadomił instytucje, do których trafiły pieniądze, a współpraca włoskich, portugalskich i chińskich organów oraz banków pozwoliła odzyskać około 53 mln euro.

Pozostałe 42 mln euro jednak zniknęły w sieci zagranicznych rachunków, a następnie miały zostać zamienione na kryptowaluty. Molesini zrezygnował ze stanowiska w marcu 2026 roku, nie podając konkretnego powodu, ale według osób zaznajomionych ze sprawą ujawnione oszustwo może tłumaczyć jego odejście.

Sprawą zajmują się obecnie prokuratorzy z Mediolanu, którzy próbują ustalić tożsamość osób stojących za atakiem. Jak na razie dochodzeniem dotyczącym oszustwa komputerowego ma być objęta jedna osoba mieszkająca poza Unią Europejską.



